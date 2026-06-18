ETV Bharat / state

कुल्लू नगर परिषद में बड़ा उलटफेर, भाजपा-कांग्रेस पस्त, पहली बार निर्दलीयों ने संभाली कमान

कुल्लू: कुल्लू नगर परिषद की राजनीति में इस बार नया बदलाव देखने को मिला है. पहली बार नगर परिषद की कमान आजाद यानी निर्दलीय पार्षदों के हाथ में आई है. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर निर्दलीय पार्षदों ने जीत दर्ज कर नया समीकरण बना दिया है. गुरुवार को नगर परिषद कार्यालय में हुई चुनावी प्रक्रिया में वार्ड नंबर-3 से निर्दलीय पार्षद आशा ठाकुर को अध्यक्ष और वार्ड नंबर-8 से निर्दलीय पार्षद शालिनी राय भारद्वाज को उपाध्यक्ष चुना गया.

नगर परिषद कुल्लू के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान एसडीएम कुल्लू निशांत ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे. चुनाव प्रक्रिया में कुल 10 पार्षदों ने हिस्सा लिया, जबकि वार्ड नंबर-5 की पार्षद पूजा शर्मा चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं हुईं. कुल्लू के विधायक सुंदर ठाकुर भी चुनाव प्रक्रिया के दौरान मौजूद रहे और उन्होंने मतदान में भाग लिया. चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ.

उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुनी गईं शालिनी भारद्वाज

सबसे पहले उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी की गई. वार्ड नंबर-8 से निर्दलीय पार्षद शालिनी राय भारद्वाज ने अपना नामांकन दाखिल किया. वहीं भाजपा समर्थित वार्ड नंबर-11 के पार्षद राहुल कौशल ने भी उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा था. हालांकि बाद में राहुल कौशल ने अपना नामांकन वापस ले लिया, जिसके बाद शालिनी राय भारद्वाज को निर्विरोध उपाध्यक्ष घोषित कर दिया गया.

आशा ठाकुर को अध्यक्ष और शालिनी राय भारद्वाज को चुना गया उपाध्यक्ष (ETV BHARAT)

अध्यक्ष पद पर आशा ठाकुर ने मारी बाजी

अध्यक्ष पद के लिए वार्ड नंबर-3 से निर्दलीय पार्षद आशा ठाकुर और वार्ड नंबर-1 से निर्दलीय पार्षद पुष्पा देवी ने नामांकन दाखिल किया. मतदान में आशा ठाकुर को 8 वोट मिले, जबकि पुष्पा देवी को 3 वोट प्राप्त हुए. इसके बाद एसडीएम कुल्लू निशांत ठाकुर ने आशा ठाकुर को नगर परिषद अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया. इस बार कुल्लू नगर परिषद के 11 वार्डों में से 5 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीतकर आए थे. वहीं भाजपा और कांग्रेस को तीन-तीन सीटों पर जीत मिली थी.

'शहर की सफाई और विकास रहेगी प्राथमिकता'