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कुल्लू नगर परिषद में बड़ा उलटफेर, भाजपा-कांग्रेस पस्त, पहली बार निर्दलीयों ने संभाली कमान

नगर परिषद कुल्लू के लिए गुरुवार को हुई चुनावी प्रक्रिया में आशा ठाकुर को अध्यक्ष और शालिनी राय भारद्वाज को उपाध्यक्ष चुना गया.

KULLU NAGAR PARISHAD ELECTION
कुल्लू नगर परिषद में अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के चुनाव संपन्न (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 3:54 PM IST

4 Min Read
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कुल्लू: कुल्लू नगर परिषद की राजनीति में इस बार नया बदलाव देखने को मिला है. पहली बार नगर परिषद की कमान आजाद यानी निर्दलीय पार्षदों के हाथ में आई है. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर निर्दलीय पार्षदों ने जीत दर्ज कर नया समीकरण बना दिया है. गुरुवार को नगर परिषद कार्यालय में हुई चुनावी प्रक्रिया में वार्ड नंबर-3 से निर्दलीय पार्षद आशा ठाकुर को अध्यक्ष और वार्ड नंबर-8 से निर्दलीय पार्षद शालिनी राय भारद्वाज को उपाध्यक्ष चुना गया.

नगर परिषद कुल्लू के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान एसडीएम कुल्लू निशांत ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे. चुनाव प्रक्रिया में कुल 10 पार्षदों ने हिस्सा लिया, जबकि वार्ड नंबर-5 की पार्षद पूजा शर्मा चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं हुईं. कुल्लू के विधायक सुंदर ठाकुर भी चुनाव प्रक्रिया के दौरान मौजूद रहे और उन्होंने मतदान में भाग लिया. चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ.

उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुनी गईं शालिनी भारद्वाज

सबसे पहले उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी की गई. वार्ड नंबर-8 से निर्दलीय पार्षद शालिनी राय भारद्वाज ने अपना नामांकन दाखिल किया. वहीं भाजपा समर्थित वार्ड नंबर-11 के पार्षद राहुल कौशल ने भी उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा था. हालांकि बाद में राहुल कौशल ने अपना नामांकन वापस ले लिया, जिसके बाद शालिनी राय भारद्वाज को निर्विरोध उपाध्यक्ष घोषित कर दिया गया.

KULLU NAGAR PARISHAD ELECTION
आशा ठाकुर को अध्यक्ष और शालिनी राय भारद्वाज को चुना गया उपाध्यक्ष (ETV BHARAT)

अध्यक्ष पद पर आशा ठाकुर ने मारी बाजी

अध्यक्ष पद के लिए वार्ड नंबर-3 से निर्दलीय पार्षद आशा ठाकुर और वार्ड नंबर-1 से निर्दलीय पार्षद पुष्पा देवी ने नामांकन दाखिल किया. मतदान में आशा ठाकुर को 8 वोट मिले, जबकि पुष्पा देवी को 3 वोट प्राप्त हुए. इसके बाद एसडीएम कुल्लू निशांत ठाकुर ने आशा ठाकुर को नगर परिषद अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया. इस बार कुल्लू नगर परिषद के 11 वार्डों में से 5 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीतकर आए थे. वहीं भाजपा और कांग्रेस को तीन-तीन सीटों पर जीत मिली थी.

'शहर की सफाई और विकास रहेगी प्राथमिकता'

नगर परिषद की नई अध्यक्ष आशा ठाकुर ने कहा कि उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और सभी पार्षदों से सहयोग की अपील की थी. उन्होंने कहा कि सभी पार्षदों के समर्थन से उन्हें यह जिम्मेदारी मिली है. उन्होंने कहा कि कुल्लू शहर में कूड़े की समस्या सबसे बड़ी चुनौती है. नगर परिषद की पूरी टीम के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान करना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी. इसके अलावा शहर के विकास कार्यों को भी आगे बढ़ाया जाएगा.

'शहर के सौंदर्यीकरण पर रहेगा फोकस'

वहीं, नई उपाध्यक्ष शालिनी राय भारद्वाज ने कहा कि उन्होंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ा था और सभी पार्षदों के सहयोग से यह जिम्मेदारी मिली है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सभी पार्षदों के साथ मिलकर कुल्लू शहर के सौंदर्यीकरण, विकास कार्यों और लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए काम किया जाएगा.

'धनबल और परिवारवाद की राजनीति खत्म'

कुल्लू विधायक सुंदर ठाकुर ने कहा कि इस बार नगर परिषद में नया बदलाव हुआ है. उन्होंने कहा कि पहले नगर परिषद में कई कामों को लेकर सवाल उठते रहे हैं और करोड़ों रुपये की देनदारियां भी थीं. उन्होंने कहा कि इस बार धनबल और परिवारवाद की राजनीति को खत्म करते हुए पार्षदों ने विकास के मुद्दे को प्राथमिकता दी है. अब पूरी नगर परिषद टीम मिलकर कुल्लू शहर के विकास के लिए काम करेगी.

एसडीएम कुल्लू निशांत ठाकुर ने बताया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. आशा ठाकुर को अध्यक्ष और शालिनी राय भारद्वाज को उपाध्यक्ष चुना गया है. उन्होंने कहा कि अब सभी निर्वाचित प्रतिनिधि मिलकर नगर परिषद के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे और शहर के विकास में योगदान देंगे.

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