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चुनाव के डेढ़ महीने बाद नगर परिषद कुल्लू को मिली अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, पार्षदों की बैठक के बाद बढ़ाए जाएंगे दुकानों के किराए

कुल्लू: नगर परिषद कुल्लू को चुनावी नतीजों के करीब डेढ़ माह बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिला है. शनिवार को कुल्लू नगर परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है. एसडीएम कुल्लू निशांत ठाकुर ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए गोपनीयता की शपथ दिलाई. आशा ठाकुर अध्यक्ष और शालिनी राय भारद्वाज ने उपाध्यक्ष के तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया है. ऐसे में अब आशा ठाकुर ने अध्यक्ष और शालिनी राय भारद्वाज ने उपाध्यक्ष के तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया है. वहीं, अब जल्द ही नगर परिषद कुल्लू के 11 वार्डों के सदस्यों के साथ एक बैठक की जाएगी और शहर के विकास को लेकर नई रूपरेखा तैयार की जाएगी.