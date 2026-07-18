चुनाव के डेढ़ महीने बाद नगर परिषद कुल्लू को मिली अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, पार्षदों की बैठक के बाद बढ़ाए जाएंगे दुकानों के किराए
नगर परिषद कुल्लू में आज शपथ ग्रहण के बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने संभाली कुर्सी, अब सभी वार्ड सदस्यों के साथ होगी बैठक.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 3:01 PM IST
कुल्लू: नगर परिषद कुल्लू को चुनावी नतीजों के करीब डेढ़ माह बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिला है. शनिवार को कुल्लू नगर परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है. एसडीएम कुल्लू निशांत ठाकुर ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए गोपनीयता की शपथ दिलाई. आशा ठाकुर अध्यक्ष और शालिनी राय भारद्वाज ने उपाध्यक्ष के तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया है. ऐसे में अब आशा ठाकुर ने अध्यक्ष और शालिनी राय भारद्वाज ने उपाध्यक्ष के तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया है. वहीं, अब जल्द ही नगर परिषद कुल्लू के 11 वार्डों के सदस्यों के साथ एक बैठक की जाएगी और शहर के विकास को लेकर नई रूपरेखा तैयार की जाएगी.
"आज मैंने विधिवत रूप से अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है और शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर भी कार्य शुरू कर दिया गया है. इसके अलावा शहर में धीमी गति से चल रहे विकास कार्यों को भी अब तेज गति दी जाएगी." - आशा ठाकुर, अध्यक्ष, नगर परिषद कुल्लू
दुकानों का किराया बढ़ाएगी नगर परिषद कुल्लू
वहीं, नगर परिषद कुल्लू की उपाध्यक्ष शालिनी राय भारद्वाज ने कहा कि अब जल्द ही सभी पार्षद शहर के विकास को लेकर बैठक करेंगे. इसके अलावा नगर परिषद कुल्लू द्वारा जो भी दुकानें किराए पर दी गई हैं, उसके किराए को बढ़ाने के लिए भी सब मिलकर चर्चा करेंगे. शालिनी राय ने बताया कि नगर परिषद के द्वारा जो दुकान आवंटित की गई है, उनका किराया काफी कम है, ऐसे में नगर परिषद की आय को बढ़ाने के लिए दुकानों का किराया बढ़ाने के लिए भी चर्चा की जाएगी, ताकि नगर परिषद कुल्लू खुद आत्मनिर्भर हो सके.
"चुनावों के बाद सभी पार्षदों को शपथ दिलाई गई थी, लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए शपथ बाकी रह गई थी. शनिवार को विधिवत रूप से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए शपथ दिलाई गई है और आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने नगर परिषद कुल्लू का कार्यभार संभाल लिया है." - निशांत ठाकुर, एसडीएम कुल्लू