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नगर परिषद कुल्लू में किसके सिर सजेगा ताज, 8 जून को होगा फैसला

कुल्लू नगर परिषद में सभी पार्षद 8 जून को शपथ लेंगे. इस बार आजाद उम्मीदवार पर बीजेपी और कांग्रेस की निगाहें टिकी हुई हैं.

Kullu Municipal Council President and Vice President Decision
नगर परिषद कुल्लू अध्यक्ष उपाध्यक्ष (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 10:43 AM IST

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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की नगर परिषद कुल्लू के चुनाव परिणाम अब सबके सामने आ चुके हैं. इस बार नगर परिषद चुनावों में भाजपा के पास 3 और कांग्रेस के पास भी 3 उम्मीदवार हैं. 11 वार्ड की नगर परिषद कुल्लू में इस बार 5 उम्मीदवार निर्दलीय जीत कर सामने आए हैं. ऐसे में अब सबकी नजर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव पर टिक गई है. किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के चलते नगर परिषद गठन को लेकर विभिन्न राजनीतिक समीकरणों और संभावित गठबंधनों पर चर्चा तेज हो गई है.

नगर परिषद कुल्लू में 8 जून को होगा ताज का फैसला

11 सदस्यीय नगर परिषद में सत्ता हासिल करवे के लिए 6 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होगी. ऐसे में राजनीतिक गलियारे में कई तरह की चर्चाएं चल रही है. फॉर्मूला नंबर एक के तहत कांग्रेस और भाजपा से बागी नेता राम सिंह गुट की जुगलबंदी से नगर परिषद की सरकार बन सकती है, जिसके चलते वर्तमान स्थिति में कांग्रेस के पास चार सीटें स्पष्ट रूप से मानी जा रही हैं, जबकि एक सीट वामपंथी समर्थित सदस्य की है. उसे भी कांग्रेस के पक्ष में माना जा रहा है. ऐसे में कांग्रेस समर्थित सदस्यों की संख्या पांच हो जाती है. यदि राम सिंह गुट की एक सीट का समर्थन कांग्रेस को मिल जाता है तो कांग्रेस आसानी से बहुमत के आंकड़े तक पहुंच सकती है. इस स्थिति में अध्यक्ष पद कांग्रेस के खाते में जा सकता है, जबकि उपाध्यक्ष पद राम सिंह गुट को दिया जा सकता है.

5 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी

नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के गठन के लिए फॉर्मूला नंबर 2 के तहत भाजपा और राम सिंह गुट का गठजोड़ काम कर सकता है. भाजपा के पास भी लगभग 4 सीटें स्पष्ट मानी जा रही हैं. यदि राम सिंह गुट की 2 सीटों का समर्थन भाजपा को मिल जाता है, तो इस परिस्थिति में भाजपा बहुमत का आंकड़ा हासिल कर सकती है. इस समीकरण में अध्यक्ष भाजपा का और उपाध्यक्ष राम सिंह गुट का हो सकता है. हालांकि, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस फॉर्मूले पर सहमति बनना फिलहाल आसान नहीं दिख रहा है. क्योंकि, राम सिंह गुट के समर्थन को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं.

आजाद उम्मीदवार को अपनी ओर लाने में जुटी बीजेपी-कांग्रेस

वहीं, फॉर्मूला नंबर 3 के तहत कांग्रेस-भाजपा का अप्रत्याशित गठबंधन बन सकता है. यदि कांग्रेस और भाजपा किसी रणनीतिक सहमति पर पहुंचती हैं तो दोनों दलों के निर्वाचित सदस्य मिलकर बिना किसी आजाद प्रत्याशी के समर्थन के नगर परिषद का गठन कर सकते हैं. कांग्रेस की चार और भाजपा की तीन सीटों को मिलाकर संख्या 6 से अधिक पहुंच सकती है, जिससे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव आसानी से कराया जा सकता है. हालांकि यह फॉर्मूला राजनीतिक रूप से सबसे कम संभावित माना जा रहा है.

निर्णायक भूमिका में निर्दलीय प्रत्याशी

ऐसे में अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला आजाद प्रत्याशियों की भूमिका अहम रह सकती है. नगर परिषद कुल्लू में सबसे अहम भूमिका निर्दलीय प्रत्याशियों की मानी जा रही है. यदि चारों या 2 निर्दलीय सदस्य एकजुट होकर किसी एक पक्ष का समर्थन करते हैं तो वह पक्ष पूर्ण बहुमत के साथ नगर परिषद पर कब्जा जमा सकता है. यही वजह है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों की नजरें निर्दलीय सदस्यों पर टिकी हुई हैं. आने वाले दिनों में होने वाली बैठकों और राजनीतिक चर्चाओं से ही तय होगा कि नगर परिषद कुल्लू की सत्ता आखिर किसके हाथ में जाएगी. फिलहाल, नगर परिषद कुल्लू में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं और सत्ता का यह गणित क्षेत्र में चर्चा का प्रमुख विषय बना हुआ है.

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