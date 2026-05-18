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नगर परिषद कुल्लू में 'निर्दलीय' बने किंगमेकर, BJP-कांग्रेस दोनों को झटका, अध्यक्ष की कुर्सी पर बढ़ा सस्पेंस

कुल्लू: नगर परिषद कुल्लू चुनाव के नतीजों ने इस बार पूरी राजनीतिक तस्वीर बदलकर रख दी है. भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल बहुमत से दूर रह गए हैं, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरते हुए अध्यक्ष पद की चाबी अपने हाथ में ले ली है. 11 वार्डों वाली नगर परिषद कुल्लू में 5 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत ने अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया है. यही वजह है कि चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद राजनीतिक लॉबिंग और जोड़-तोड़ का दौर भी शुरू हो गया है.

नगर परिषद कुल्लू में भाजपा समर्थित 3 उम्मीदवारों और कांग्रेस समर्थित 3 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है. वहीं बाकी 5 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने कब्जा जमाया है. ऐसे में अब किसी भी दल के पास अपने दम पर अध्यक्ष बनाने का आंकड़ा नहीं है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में निर्दलीय पार्षदों की भूमिका सबसे अहम रहने वाली है.

आजाद उम्मीदवारों के हाथ में सत्ता की चाबी

निर्दलीय उम्मीदवारों की बड़ी जीत ने कुल्लू की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया है. अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों को निर्दलीय पार्षदों का समर्थन जुटाना होगा. शहर में यह चर्चा तेज हो गई है कि आखिर ये निर्दलीय उम्मीदवार किसके साथ जाएंगे या फिर खुद में से ही किसी को अध्यक्ष पद के लिए आगे करेंगे.

हालांकि चुनाव जीतने वाले कई निर्दलीय उम्मीदवारों को भाजपा विचारधारा के करीब माना जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी ने खुलकर समर्थन का ऐलान नहीं किया है. ऐसे में राजनीतिक हलकों में लगातार बैठकों और रणनीतियों का दौर जारी है.

जीत के बाद जश्न मनाते उम्मीदवार (ETV BHARAT)

BJP और कांग्रेस दोनों को लगा झटका

नगर परिषद चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली. भाजपा समर्थित उम्मीदवारों में वार्ड नंबर-4 से ज्ञान ठाकुर, वार्ड नंबर-10 से चंद्र भानु और वार्ड नंबर-11 से राहुल कौशल ने जीत दर्ज की. वहीं कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों में वार्ड नंबर-2 से कुब्जा ठाकुर, वार्ड नंबर-5 से पूजा शर्मा और वार्ड नंबर-9 से जीवन कला विजयी रहीं.