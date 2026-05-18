नगर परिषद कुल्लू में 'निर्दलीय' बने किंगमेकर, BJP-कांग्रेस दोनों को झटका, अध्यक्ष की कुर्सी पर बढ़ा सस्पेंस
निर्दलीय उम्मीदवारों की बड़ी जीत ने कुल्लू की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया है. 11 में से 5 सीटों पर आजाद उम्मीदवार जीते हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 2:14 PM IST
कुल्लू: नगर परिषद कुल्लू चुनाव के नतीजों ने इस बार पूरी राजनीतिक तस्वीर बदलकर रख दी है. भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल बहुमत से दूर रह गए हैं, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरते हुए अध्यक्ष पद की चाबी अपने हाथ में ले ली है. 11 वार्डों वाली नगर परिषद कुल्लू में 5 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत ने अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया है. यही वजह है कि चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद राजनीतिक लॉबिंग और जोड़-तोड़ का दौर भी शुरू हो गया है.
नगर परिषद कुल्लू में भाजपा समर्थित 3 उम्मीदवारों और कांग्रेस समर्थित 3 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है. वहीं बाकी 5 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने कब्जा जमाया है. ऐसे में अब किसी भी दल के पास अपने दम पर अध्यक्ष बनाने का आंकड़ा नहीं है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में निर्दलीय पार्षदों की भूमिका सबसे अहम रहने वाली है.
आजाद उम्मीदवारों के हाथ में सत्ता की चाबी
निर्दलीय उम्मीदवारों की बड़ी जीत ने कुल्लू की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया है. अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों को निर्दलीय पार्षदों का समर्थन जुटाना होगा. शहर में यह चर्चा तेज हो गई है कि आखिर ये निर्दलीय उम्मीदवार किसके साथ जाएंगे या फिर खुद में से ही किसी को अध्यक्ष पद के लिए आगे करेंगे.
हालांकि चुनाव जीतने वाले कई निर्दलीय उम्मीदवारों को भाजपा विचारधारा के करीब माना जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी ने खुलकर समर्थन का ऐलान नहीं किया है. ऐसे में राजनीतिक हलकों में लगातार बैठकों और रणनीतियों का दौर जारी है.
BJP और कांग्रेस दोनों को लगा झटका
नगर परिषद चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली. भाजपा समर्थित उम्मीदवारों में वार्ड नंबर-4 से ज्ञान ठाकुर, वार्ड नंबर-10 से चंद्र भानु और वार्ड नंबर-11 से राहुल कौशल ने जीत दर्ज की. वहीं कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों में वार्ड नंबर-2 से कुब्जा ठाकुर, वार्ड नंबर-5 से पूजा शर्मा और वार्ड नंबर-9 से जीवन कला विजयी रहीं.
दूसरी ओर निर्दलीय उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया. वार्ड नंबर-1 से पुष्पा देवी, वार्ड नंबर-3 से आशा ठाकुर, वार्ड नंबर-6 से गीता देवी, वार्ड नंबर-7 से राम देई और वार्ड नंबर-8 से शालिनी रॉय भारद्वाज ने जीत हासिल की.
कई दिग्गज नेताओं की साख पर असर
नगर परिषद कुल्लू चुनाव के परिणामों ने कई बड़े नेताओं की राजनीतिक साख पर भी असर डाला है. जिला भाजपा अध्यक्ष अमित सूद के गृह वार्ड नंबर-1 में भाजपा समर्थित उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा, जिसे पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. हालांकि वार्ड नंबर-4 में भाजपा को राहत जरूर मिली, जहां पूर्व सांसद महेश्वर सिंह और पूर्व पार्षद दानवेंद्र सिंह के गृह वार्ड से भाजपा समर्थित ज्ञान ठाकुर ने जीत दर्ज कर पार्टी की प्रतिष्ठा बचाई. वहीं कांग्रेस को भी बड़ा झटका उस समय लगा जब वार्ड नंबर-9 से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष गोपाल कृष्ण की भतीजी अमीना राज गौर चुनाव हार गईं.
अध्यक्ष पद को लेकर बढ़ी हलचल
अब पूरे कुल्लू की नजर नगर परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव पर टिक गई है. भाजपा और कांग्रेस दोनों ही निर्दलीय पार्षदों को अपने पक्ष में करने के प्रयास में जुट गए हैं. वहीं यह संभावना भी जताई जा रही है कि निर्दलीय पार्षद मिलकर अपना अलग उम्मीदवार मैदान में उतार सकते हैं.
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कुल्लू नगर परिषद के नतीजों ने साफ कर दिया है कि इस बार मतदाताओं ने पारंपरिक राजनीति से हटकर फैसला दिया है। आने वाले दिनों में यह तय होगा कि कुल्लू नगर परिषद की कमान भाजपा, कांग्रेस या फिर निर्दलीयों के हाथ में जाती है.
ये भी पढ़ें: डिप्टी सीएम के गढ़ में बीजेपी का परचम, ऊना में भाजपा का 6 में 4 निकायों पर कब्जा
ये भी पढ़ें: कांग्रेस के सबसे पुराने और मजबूत किले में भाजपा की सेंध, पहली बार खिला 'कमल', विक्रमादित्य सिंह को झटका