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"मंजू शर्मा मामले में BJP करवा रही स्पॉन्सर्ड प्रोटेस्ट, प्रदर्शन में नजर आने वाले चेहरे भाजपा के लोग"

कुल्लू: ढालपुर अस्पताल में हुए मंजू शर्मा मौत मामले पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है. जहां मंजू शर्मा मौत मामले में परिजन, स्थानीय लोग और समाजसेवी न्याय की मांग करते हुए लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं, इस विरोध प्रदर्शन को कुल्लू विधायक सुंदर सिंठ ठाकुर ने बीजेपी स्पॉन्सर्ड प्रोटेस्ट करार दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी कुल्लू में माहौल खराब करना चाहती है.

विधायक सुंदर ठाकुर ने कहा, "मंजू शर्मा मामले में जो भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वह सभी भाजपा द्वारा यहां ला गए हैं और भाजपा द्वारा उन्हें स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है. जो भी चेहरे प्रदर्शन में नजर आ रहे हैं, वह सभी भाजपा से संबंध रखते हैं. ऐसे में प्रदर्शनकारी प्रदर्शन के नाम पर कुल्लू का माहौल खराब कर रहे हैं. जिससे यहां की जनता के साथ-साथ कर्मचारी और अधिकारी भी अपना काम करने से घबरा रहे हैं".

मंजू शर्मा मामले में डॉक्टर और स्टाफ नर्स सस्पेंड

इसके अलावा भाजपा पर पलटवार करते हुए कुल्लू विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा, "साल 2018 में जब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी. उस दौरान भी मणिकर्ण घाटी के धारा गांव की रहने वाली एक महिला और उसकी नवजात बेटी की ढालपुर अस्पताल में मौत हुई थी, लेकिन उस दौरान तो कोई भी प्रदर्शन के लिए नहीं आए. आज जो ढालपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं. वह सिर्फ अब राजनीति कर रहे हैं. जबकि मंजू शर्मा मौत मामले में प्रदेश सरकार द्वारा कड़ा कदम उठाया गया है और डॉक्टर के साथ-साथ स्टाफ नर्स को भी सस्पेंड किया गया है".

विधायक सुंदर सिंह ठाकुर (ETV Bharat)

"अपने-अपने विधायकों के समक्ष उठाए मांगे"

विधायक सुंदर ठाकुर ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे लोगों को चाहिए कि वह इस मुद्दे को अपने-अपने विधायकों के समक्ष रखें और विधायक स्वास्थ्य के मुद्दों को लेकर विधानसभा में चर्चा करें. ताकि ढालपुर अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा सभी जनता को मिल सके.

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