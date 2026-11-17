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मंत्री पद नहीं मिलने पर बोले विधायक सुंदर सिंह ठाकुर, 'मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, जिन्हे निर्णय लेना है उनसे पूछिए'

कुल्लू विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ( ETV Bharat )

कुल्लू/धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है. विधायक को मंत्री पद न दिए जाने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफे तक की चेतावनी दी है. वहीं, इस मामले में कांग्रेस संगठन ने भी कार्रवाई करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सेसराम आजाद को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

कैबिनेट मंत्री का पद नहीं मिलने के सवाल पर विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा, "मुझे मंत्री ही बनना है, ऐसी मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है. यदि उन्हें कैबिनेट दर्जा देने की बात कही गई थी तो इसमें देरी क्यों हो रही है इसका जवाब उन लोगों से पूछा जाना चाहिए, जिनके स्तर पर यह निर्णय होना है. मुझे कुल्लू का विकास चाहिए और कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए. 11 दिसंबर के बाद कार्यकर्ताओं द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा, उसी के आधार पर वह अपनी आगामी रणनीति तय करेंगे".