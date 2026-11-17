मंत्री पद नहीं मिलने पर बोले विधायक सुंदर सिंह ठाकुर, 'मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, जिन्हे निर्णय लेना है उनसे पूछिए'
कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाओं का होना चाहिए सम्मान. 11 दिसंबर के बाद तय होगी आगामी रणनीति: सुंदर सिंह ठाकुर
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 6:16 PM IST
कुल्लू/धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है. विधायक को मंत्री पद न दिए जाने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफे तक की चेतावनी दी है. वहीं, इस मामले में कांग्रेस संगठन ने भी कार्रवाई करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सेसराम आजाद को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
कैबिनेट मंत्री का पद नहीं मिलने के सवाल पर विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा, "मुझे मंत्री ही बनना है, ऐसी मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है. यदि उन्हें कैबिनेट दर्जा देने की बात कही गई थी तो इसमें देरी क्यों हो रही है इसका जवाब उन लोगों से पूछा जाना चाहिए, जिनके स्तर पर यह निर्णय होना है. मुझे कुल्लू का विकास चाहिए और कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए. 11 दिसंबर के बाद कार्यकर्ताओं द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा, उसी के आधार पर वह अपनी आगामी रणनीति तय करेंगे".
सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि कुल्लू राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है. यहां समय-समय पर बड़ी राजनीतिक रैलियां आयोजित होती रही हैं, जिनसे पूरे प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह पैदा हुआ है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बंद कमरे में बैठक कर यह निर्णय लिया था कि 11 दिसंबर से पहले उन्हें मंत्री पद देकर कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान किया जाए. यह कार्यकर्ताओं की अपनी भावना और मांग है. सरकार को भी उनकी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है.
उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है, लेकिन लंबे समय से क्षेत्रीय संतुलन का मुद्दा भी बना हुआ है. ऐसे में 11 दिसंबर के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता जो भी निर्णय लेंगे, उसी के अनुरूप वह अपनी अगली रणनीति तैयार करेंगे.
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