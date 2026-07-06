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कुल्लू और मंडी से चंडीगढ़ को भरें हवाई उड़ान, ये रहेगा शेड्यूल और किराया

ये सेवाएं नव निर्मित कांगनीधार (मंडी) हेलीपोर्ट से संचालित होंगी. आरसीएस-उड़ान योजना के तहत मंडी-चंडीगढ़ सेक्टर के लिए किराया 3,500 रुपये निर्धारित किया गया है. वहीं, कुल्लू-मंडी-चंडीगढ़ सेक्टर के लिए किराया 8,500 रुपये तय किया गया है. आधुनिक यात्री सुविधाओं और बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर वाला कांगनीधार हेलीपोर्ट हवाई सेवाओं के महत्त्वपूर्ण केन्द्र के रूप में स्थापित होगा.

कुल्लू से हेलीकॉप्टर की उड़ान सुबह 9.00 बजे संचालित होगी. ये उड़ान 9.10 बजे पर मंडी पहुंचेगी. इसके बाद मंडी से 9.15 पर रवाना होकर हेलीकॉप्टर 9.45 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगा. वापसी की उड़ान चंडीगढ़ से सुबह 10.00 बजे होगी. फिर 10.30 पर हेलीकॉप्टर मंडी पहुंचेगा और मंडी से 10.35 बजे फ्लाइट शुरू हो कर 10.45 बजे कुल्लू पहुंचेगी.

शिमला: हिमाचल में अब मंडी से चंडीगढ़ और कुल्लू-मंडी-चंडीगढ की हवाई यात्रा सुलभ हो गई है. सोमवार को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला से वर्चुअल रूप से इस सेवा का शुभारंभ किया. ये हवाई सेवा रोजाना संचालित होगी. रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान यानी भारत सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस-उड़ान) के तहत मंडी-चंडीगढ़ हेलीकॉप्टर सेवा संचालित की जाएगी. वहीं, गैर-आरसीएस (बाजार आधारित) मॉडल के तहत कुल्लू-मंडी-चंडीगढ़ के लिए हेरिटेज एविएशन प्राइवेट लिमिटेड इस सेवा का संचालन किया जाएगा.

मंडी और कुल्लू जिलों के लोगों को हेलीकॉप्टर सेवाओं को लेकर सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार दूर दराज और पहाड़ी क्षेत्रों में हवाई संपर्क को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है. उन्होंने कहा कि इन सेवाओं से यात्रा समय में कमी आएगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, आपातकालीन सेवाओं की क्षमता मजबूत होगी और स्थानीय जनता, पर्यटकों को बेहतर सुविधा प्राप्त होगी.

हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ करते मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (FB@CMSUKHU)

सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रत्येक जिला मुख्यालय के साथ-साथ प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी हेलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिले के जसकोट, कांगड़ा जिले के रक्कड़ और पालमपुर तथा चंबा के हेलीपोर्ट का निर्माण कार्य अंतिम चरण पर है. इन हेलीपोर्ट के बनने से उच्च श्रेणी के पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश में आगमन बढ़ेगा. इससे स्थानीय लोगों के लिए आय और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे. उन्होंने कहा कि ऊना में हेलीपोर्ट निर्माण के लिए राज्य सरकार ने धनराशि का प्रावधान किया है. नाहन और सोलन में भी हेलीपोर्ट बनाने पर विचार किया जा रहा है. इसके अलावा लाहौल-स्पीति जिले के रंगरीक में सेना के सहयोग से एक हेलीपोर्ट का निर्माण भी किया जा रहा है.

इस अवसर पर सीएम सुक्खू के साथ नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी, महापौर सुरेंद्र चौहान तथा पर्यटन निदेशक विवेक भाटिया शिमला में उपस्थित थे. वहीं पूर्व मुख्य संसदीय सचिव सोहन लाल, हिमाचल प्रदेश राज्य जल प्रबंधन बोर्ड की उपाध्यक्ष शशि शर्मा, जिला कांग्रेस कमेटी मंडी की अध्यक्ष चंपा ठाकुर, कांग्रेस नेता पवन ठाकुर, उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन तथा पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार वर्चुअल माध्यम से मंडी से कार्यक्रम में शामिल हुए.

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