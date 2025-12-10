ETV Bharat / state

हिमाचल में चिट्टे का जाल, ड्रग ओवरडोज़ से मौतें...सख्ती के बावजूद 2025 में कुल्लू में 1.637 KGचिट्टा बरामद

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी कुल्लू-मनाली में इन दिनों नशे का बढ़ता कारोबार चिंता का विषय बना हुआ है. हर साल क्षेत्र में नशे की पकड़ काफी तेज़ी से बढ़ रही है. हालात ऐसे हो गए हैं कि बीते तीन सालों की तुलना में इस साल कुल्लू पुलिस ने सबसे अधिक मात्रा में चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया है.

नशे की चपेट में आकर कई युवा अपनी जान तक गंवा चुके हैं. हाल ही में मनाली में 2 दिसंबर को एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई थी. परिवार से मिली जानकारी के अनुसार, युवक लंबे समय से हेरोइन का आदी था और उसे सात महीने तक नशा मुक्ति केंद्र में भी रखा गया, लेकिन वह नशे से बाहर नहीं निकल पाया. यह घटना इस बात का संकेत है कि नशा किस तेजी से युवाओं को बर्बाद कर रहा है.

इस वर्ष 1.637 किलोग्राम चिट्टा बरामद

कुल्लू पुलिस के अनुसार, जिले में इस साल एनडीपीएस एक्ट के तहत 215 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं. पुलिस ने अब तक 1.637 किलोग्राम चिट्टा बरामद कर 106 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 98 पुरुष और 8 महिलाएं शामिल हैं. पिछले वर्षों की तुलना में यह बरामदगी सबसे अधिक है. आंकड़े साफ संकेत देते हैं कि नशे का नेटवर्क लगातार फैल रहा है.

वर्ष चिट्टे का वजन 2020 476 ग्राम 2021 7.434 किलोग्राम 2022 1.191 किलोग्राम 2023 1.284 किलोग्राम 2024 998.707 ग्राम

बाहरी राज्यों से नशा कैसे पहुंच रहा है कुल्लू?

हालांकि पुलिस तस्करों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि इतनी सख्ती के बावजूद चिट्टा बाहरी राज्यों से पहाड़ी जिलों में कैसे पहुंच रहा है? तस्कर पंजाब और हरियाणा की सीमाओं से किरतपुर, बद्दी और पठानकोट होकर कुल्लू प्रवेश करते हैं और फिर कसोल, मणिकर्ण, भुंतर, मनाली और बंजार जैसे इलाकों में चिट्टा सप्लाई करते हैं. 8 दिसंबर को भी भुंतर थाना क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक कार से पांच लोगों को पकड़ा और उनके कब्जे से 20 ग्राम चिट्टा बरामद किया.