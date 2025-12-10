हिमाचल में चिट्टे का जाल, ड्रग ओवरडोज़ से मौतें...सख्ती के बावजूद 2025 में कुल्लू में 1.637 KGचिट्टा बरामद
कुल्लू-मनाली में नशे का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है. इस साल पुलिस ने अब तक 1.63 किलोग्राम चिट्टा बरामद किया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 10, 2025 at 6:09 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी कुल्लू-मनाली में इन दिनों नशे का बढ़ता कारोबार चिंता का विषय बना हुआ है. हर साल क्षेत्र में नशे की पकड़ काफी तेज़ी से बढ़ रही है. हालात ऐसे हो गए हैं कि बीते तीन सालों की तुलना में इस साल कुल्लू पुलिस ने सबसे अधिक मात्रा में चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया है.
नशे की चपेट में आकर कई युवा अपनी जान तक गंवा चुके हैं. हाल ही में मनाली में 2 दिसंबर को एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई थी. परिवार से मिली जानकारी के अनुसार, युवक लंबे समय से हेरोइन का आदी था और उसे सात महीने तक नशा मुक्ति केंद्र में भी रखा गया, लेकिन वह नशे से बाहर नहीं निकल पाया. यह घटना इस बात का संकेत है कि नशा किस तेजी से युवाओं को बर्बाद कर रहा है.
इस वर्ष 1.637 किलोग्राम चिट्टा बरामद
कुल्लू पुलिस के अनुसार, जिले में इस साल एनडीपीएस एक्ट के तहत 215 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं. पुलिस ने अब तक 1.637 किलोग्राम चिट्टा बरामद कर 106 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 98 पुरुष और 8 महिलाएं शामिल हैं. पिछले वर्षों की तुलना में यह बरामदगी सबसे अधिक है. आंकड़े साफ संकेत देते हैं कि नशे का नेटवर्क लगातार फैल रहा है.
|वर्ष
|चिट्टे का वजन
|2020
|476 ग्राम
|2021
|7.434 किलोग्राम
|2022
|1.191 किलोग्राम
|2023
|1.284 किलोग्राम
|2024
|998.707 ग्राम
बाहरी राज्यों से नशा कैसे पहुंच रहा है कुल्लू?
हालांकि पुलिस तस्करों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि इतनी सख्ती के बावजूद चिट्टा बाहरी राज्यों से पहाड़ी जिलों में कैसे पहुंच रहा है? तस्कर पंजाब और हरियाणा की सीमाओं से किरतपुर, बद्दी और पठानकोट होकर कुल्लू प्रवेश करते हैं और फिर कसोल, मणिकर्ण, भुंतर, मनाली और बंजार जैसे इलाकों में चिट्टा सप्लाई करते हैं. 8 दिसंबर को भी भुंतर थाना क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक कार से पांच लोगों को पकड़ा और उनके कब्जे से 20 ग्राम चिट्टा बरामद किया.
नशे के लिए चोरी तक कर रहे युवक
स्थानीय समाजसेवी संस्था रि-इमेजिन के अध्यक्ष कृष ठाकुर का कहना है कि, नशे के आदी युवा अपनी आदत पूरी करने के लिए चोरी जैसी वारदातें भी कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो सामने आ रहे हैं, जिनमें चोर पकड़े जाने पर यह स्वीकार कर रहे हैं कि वे हेरोइन के आदी हैं. कई युवा घरों से सामान चोरी कर बेचने तक को मजबूर हो रहे हैं.
डी-एडिक्शन सेंटर के प्रभारी डॉक्टर सत्यव्रत वैद्य बताते हैं कि, "नशे के शिकार युवाओं में सबसे पहले अलग-थलग रहने, परिवार से बातचीत कम करने और व्यवहार बदलने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं. वे कहते हैं कि इन संकेतों को समय रहते पहचानना बेहद जरूरी है, ताकि परिवार उन्हें सही समय पर इलाज दिला सके."
पुलिस का अभियान तेज, जनसहयोग की अपील
वहीं, एसपी कुल्लू मदन लाल कौशल का कहना है कि, पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है और समाज के लोगों से भी सहयोग की अपील की जा रही है. संदिग्ध लोगों की जानकारी गुप्त रखी जाएगी. उन्होंने बताया कि, पुलिस विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर जागरूकता कार्यक्रम भी चला रही है, ताकि युवाओं को इस खतरे से बचाया जा सके.
नशे के खात्मे के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन
प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने बताया कि नशे के खिलाफ डीजीपी की अध्यक्षता में एक विशेष टास्क फोर्स बनाई जाएगी. वहीं, नशे के पैसों से बनी संपत्तियों को भी नष्ट किया जाएगा ताकि नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जा सके.
ये भी पढ़ें: सोलन पुलिस की चिट्टा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 4 नशा तस्करों को भेजा जेल