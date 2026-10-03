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कुल्लू-मनाली जाने का है प्लान? पर्यटकों की भीड़ के कारण जानें कहां लग रहा जाम

कुल्लू मनाली में बढ़ी पर्यटकों की संख्या ( FILE PHOTO )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में अब बरसात का मौसम समाप्त होते ही कुल्लू-मनाली की वादियों में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है. इस सप्ताह शुक्रवार अवकाश होने के कारण बाहरी राज्यों से भारी संख्या में पर्यटक कुल्लू मनाली पहुंचे हुए हैं. पर्यटकों की बढ़ती आमद के चलते घाटी के प्रमुख पर्यटन स्थलों की ओर जाने वाली सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ गया है और कई स्थानों पर जाम की स्थिति देखने को मिल रही है.

कुल्लू जिला की अगर बात करें तो मनाली, मणिकर्ण और तीर्थन घाटी, जिभी में बड़ी संख्या पर्यटक पहुंचे हैं. इसके चलते पर्यटन कारोबार ने बरसात का सीजन समाप्त होने के बाद रफ्तार पकड़ ली है. कई होटल, होम स्टे में ऑक्यूपेंसी फुल हो चुकी है. पर्यटन कारोबारियों के अनुसार अगले तीन से चार दिनों तक पर्यटन गतिविधियां तेज रहने की उम्मीद है. कुल्लू के पर्यटन व्यवसायी अनिलकांत शर्मा ने बताया कि 'छुट्टी के चलते पर्यटकों ने तीन से चार दिन का कुल्लू-मनाली भ्रमण कार्यक्रम बनाया है. इसके चलते बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंचे हैं और अधिकांश होटल पहले से बुक हो चुके हैं.' सड़क पर लगा जाम (ETV Bharat)