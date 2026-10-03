कुल्लू-मनाली जाने का है प्लान? पर्यटकों की भीड़ के कारण जानें कहां लग रहा जाम
कुल्लू-मनाली, मणिकर्ण और जिभी में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी है. होटल फुल होने से पर्यटन कारोबार ने रफ्तार पकड़ी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 3, 2026 at 11:17 AM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में अब बरसात का मौसम समाप्त होते ही कुल्लू-मनाली की वादियों में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है. इस सप्ताह शुक्रवार अवकाश होने के कारण बाहरी राज्यों से भारी संख्या में पर्यटक कुल्लू मनाली पहुंचे हुए हैं. पर्यटकों की बढ़ती आमद के चलते घाटी के प्रमुख पर्यटन स्थलों की ओर जाने वाली सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ गया है और कई स्थानों पर जाम की स्थिति देखने को मिल रही है.
कुल्लू जिला की अगर बात करें तो मनाली, मणिकर्ण और तीर्थन घाटी, जिभी में बड़ी संख्या पर्यटक पहुंचे हैं. इसके चलते पर्यटन कारोबार ने बरसात का सीजन समाप्त होने के बाद रफ्तार पकड़ ली है. कई होटल, होम स्टे में ऑक्यूपेंसी फुल हो चुकी है. पर्यटन कारोबारियों के अनुसार अगले तीन से चार दिनों तक पर्यटन गतिविधियां तेज रहने की उम्मीद है. कुल्लू के पर्यटन व्यवसायी अनिलकांत शर्मा ने बताया कि 'छुट्टी के चलते पर्यटकों ने तीन से चार दिन का कुल्लू-मनाली भ्रमण कार्यक्रम बनाया है. इसके चलते बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंचे हैं और अधिकांश होटल पहले से बुक हो चुके हैं.'
जिभी मार्ग पर बढ़ा वाहनों का दबाव
उधर, तीर्थन घाटी के जिभी क्षेत्र में बीती शाम से ही हाईवे पर वाहनों का दबाव बढ़ गया. जिभी की ओर जाने वाले मार्ग पर कई स्थानों पर जाम के कारण वाहन रुक-रुककर चलते रहे, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. बालीचौकी क्षेत्र के स्थानीय निवासी मोहन सिंह, भीखम सिंह और चेतराम ने बताया कि 'पर्यटन सीजन के दौरान जिभी जाने वाले मार्ग पर वाहनों की संख्या काफी बढ़ जाती है. सड़क पर गलत तरीके से वाहनों की पार्किंग और यातायात नियमों का पालन नहीं किए जाने से जाम की समस्या और गंभीर हो जाती है.'
स्थानीय लोगों ने प्रशासन और पुलिस से पर्यटन सीजन के दौरान प्रमुख पर्यटन मार्गों पर यातायात व्यवस्था को बेहतर करने, गलत पार्किंग पर कार्रवाई करने और जाम वाले स्थानों पर निगरानी बढ़ाने की मांग की है, ताकि पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को भी यातायात संबंधी परेशानी न झेलनी पड़े. डीसी कुल्लू डॉक्टर अमित कुमार ने बताया कि 'अब जिला कुल्लू में फिर से सैलानियों की आवाजाही बढ़ गई है. सैलानी मनाली के साथ-साथ अन्य पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर रहे हैं. प्रशासन की ओर से सैलानियों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है.'
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