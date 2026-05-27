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भीषण गर्मी के बीच सैलानियों को भा रही मनाली की ठंडक, 80% तक बढ़ी होटल ऑक्यूपेंसी दर

मनाली में अप्रैल महीने बाहरी राज्यों से 34 हजार टूरिस्ट व्हीकल पहुंचे, इस माह भी बढ़ने लगी पर्यटकों की तादाद.

Kullu Manali Tourism
मनाली में बढ़ा पर्यटन कारोबार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 10:48 AM IST

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Updated : May 27, 2026 at 12:12 PM IST

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कुल्लू: देशभर के निचले व मैदानी राज्यों में इन दिनों पारा 40 से 45 डिग्री पार जा रहा है, जिससे यहां भीषण गर्मी पड़ रही है. वहीं, बाहरी राज्यों के लोग गर्मी से राहत पाने और ठंड का मजा लेने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, जिसके चलते पहाड़ी पर्यटन स्थलों पर बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं. ऐसे में हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू और लाहौल के पर्यटन स्थल इन दिनों सैलानियों से सराबोर हो गए हैं. सैलानी मनाली और लाहौल घाटी में गर्मी में ठंड का मजा ले रहे हैं.

गर्मी से राहत पाने के लिए पहाड़ों में आ रहे सैलानी (ETV Bharat)

"हम अपने परिवार के साथ मनाली घूमने आए हैं. यहां पर अभी भी बर्फ देखने को मिल रही है. हमने अपने परिवार के साथ बर्फ के बीच खूब मस्ती की. अभी हम मनाली में ही रुके हुए हैं और रोहतांग पास के साथ-साथ हमने लाहौल घाटी में भी घूमने का मजा लिया है." - आकाश, सैलानी, मुंबई

80% पहुंची होटल ऑक्यूपेंसी दर

वीकेंड के अवसर पर सैलानियों की काफी संख्या मनाली, अटल टनल, सोलंग नाला और रोहतांग दर्रा पर देखने को मिल रही है. शाम के समय मनाली का माल रोड भी सैलानियों से गुलजार हो रहा है. ऐसे में यहां पर होटल कारोबार भी अच्छा चल रहा है और होटल में ऑक्यूपेंसी की दर भी 80% तक पहुंच गई है. स्थानीय पर्यटन कारोबारी का मानना है कि अगर इसी तरह से पर्यटन कारोबार में रफ्तार पकड़ी तो आने वाले दिनों में होटल की ऑक्यूपेंसी की दर 100 प्रतिशत हो जाएगी और यहां पर्यटन कारोबार खूब चमकेगा.

Kullu Manali Tourism
लाहौल घाटी का रुख कर रहे सैलानी (ETV Bharat)

हैदराबाद से आई सैलानी काव्या ने बताया, "हमारे राज्य में इन दिनों भयंकर गर्मी पड़ रही है, लेकिन मनाली आकर सर्दी का एहसास हो रहा है. यहां पर मैंने अपने परिवार के साथ सोलंगनाला में पैराग्लाइडिंग भी की और विभिन्न पर्यटन स्थलों पर भी घूमने का मजा लिया. पहाड़ों पर बारिश भी हो रही है, जिसके चलते यहां हमें गर्मी के मौसम में भी ठंड का एहसास हो रहा है."

Kullu Manali Tourism
मनाली के पर्यटन स्थल सैलानियों से सराबोर (ETV Bharat)

मई में 37 हजार से ज्यादा टूरिस्ट व्हीकल पहुंचे मनाली

जिला कुल्लू के पर्यटन नगरी मनाली की बात करें तो अप्रैल महीने में यहां 34 हजार टूरिस्ट व्हीकल बाहरी राज्यों से पहुंचे थे. वहीं, मई महीने की शुरुआती दौर में हर दिन 1500 टूरिस्ट व्हीकल मनाली पहुंच रहे थे, लेकिन लास्ट वीकेंड टूरिस्ट व्हीकल की संख्या में वृद्धि हुई है. लास्ट वीकेंड मनाली में ढाई हजार से ज्यादा टूरिस्ट व्हीकल रोजाना पहुंच रहे हैं. ऐसे में 1 मई से लेकर 22 मई तक 37 हजार से ज्यादा टूरिस्ट व्हीकल मनाली पहुंच चुके हैं. सैलानी मनाली के सोलंगनाला, अटल टनल होते हुए लाहौल घाटी का रुख कर रहे हैं. जिसके चलते लाहौल घाटी का सीसू, कोकसर, उदयपुर इलाका भी सैलानियों से गुलजार हुआ है.

Kullu Manali Tourism
भीषण गर्मी में ठंडक का एहसास दे रहे हिमाचल के पर्यटन स्थल (ETV Bharat)

विशाखापट्टनम से आई सैलानी अक्षिता ने बताया, "मैं पहली बार मनाली घूमने के लिए आई हुई हूं. यहां पर मुझे जन्नत का एहसास हो रहा है, क्योंकि मैदानी राज्यों में गर्मी काफी ज्यादा है और मनाली का मौसम काफी ठंडा है. ऐसे में वह मनाली के साथ-साथ अन्य पर्यटन स्थलों का भी रुख कर रही हूं और यहां की प्राकृतिक सुंदरता का भी नजारा ले रही हूं."

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Last Updated : May 27, 2026 at 12:12 PM IST

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