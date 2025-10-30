ETV Bharat / state

बदहाली का रोना रो रही कुल्लू-मनाली सड़क, मौसम साफ होने के बाद भी नहीं सुधरे हालात, गड्ढों ने बढ़ाई मुश्किलें

सड़क में गड्ढे बढ़ा रहे लोगों की समस्या, मिनटों के सफर में लग रहा घंटों का समय. पर्यटन कारोबार पर पड़ रहा असर.

Kullu Manali Road Poor Condition
कुल्लू-मनाली सड़क (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 5:20 PM IST

3 Min Read
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश की भाग्य की रेखा कही जाने वाली सड़कें मौसम साफ होने के बाद भी बदहाली के आंसू बहा रही हैं. ऐसी ही स्थिति जिला कुल्लू में भी बनी हुई है. कुल्लू-मनाली सड़क की हालत बीती आपदा के बाद से अभी तक ठीक नहीं हो पाई है. जिसके चलते करीब 40 किलोमीटर का सफर तय करने में ही लोगों को घंटों का समय लग रहा है.

मरीजों-राहगीरों को हो रही दिक्कत

कुल्लू-मनाली सड़क की खराब हालत के कारण सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों और रोजमर्रा के काम को आने वाले लोगो को उठानी पड़ रही है. वहीं, सार्वजनिक परिवहन से सफर करने वालों को भी दिक्कतें पेश आ रही हैं. ऐसे में लोगों ने प्रशासन से इस सड़क को जल्द ठीक करने की मांग उठाई है. वहीं, अगर आने वाले समय में बारिश होती है तो इस सड़क को एक बार फिर से नुकसान झेलना पड़ सकता है.

कुल्लू के स्थानीय निवासी अतुल गोयल ने कहा, "कुल्लू से मनाली सड़क की हालत ठीक नहीं होने के चलते लोग परेशान हैं. हालांकि एनएचएआई द्वारा सड़क मार्ग को मलबे से तो भर दिया गया है, लेकिन अभी तक यहां पर टारिंग नहीं हो पाई है. सड़क में गड्ढे होने के चलते कुछ मिनटों का सफर भी घंटों में तय हो रहा है. धूल के चलते भी लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं. ऐसे में एनएचएआई को चाहिए की वो जल्द से जल्द सड़क मार्ग पर टारिंग करें. जिस तरीके से मंडी में रात के समय भी कार्य किया जा रहा है. वैसा ही काम कुल्लू में भी किया जाना चाहिए."

Kullu Manali Road Poor Condition
सड़क में पड़े गड्ढे बनी समस्या (ETV Bharat)

बरसात के दिए जख्म अभी तक नहीं भरे

गौरतलब है कि इस साल मानसून सीजन में आई आपदा ने प्रदेश को गहरे जख्म दिए हैं. सबसे ज्यादा नुकसान लोक निर्माण विभाग को हुआ है. प्रदेशभर में भारी बारिश, लैंडस्लाइड और बादल फटने के चलते सड़कों का भारी नुकसान पहुंचा है. कई ग्रामीण इलाकों की सड़कें पूरी तरह से टूट गई हैं. कुल्लू जिले में भी बरसात के चलते सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है. हालांकि मानसून सीजन थमने के बाद पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई द्वारा सड़कों की स्थिति को सुधारने का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन इन सब में बहुत समय लग रहा है, जिससे लोगों को खासी परेशानियां झेलनी पड़ रही है. खासकर पर्यटकों के लिए भी कुल्लू-मनाली आना मुश्किल हो गया है.

पर्यटन कारोबार पर पड़ रहा असर

पंजाब से आए वाहन चालक गुरपनगत सिंह ने कहा कि उन्हें कुल्लू से मनाली पहुंचने के लिए घंटों का समय लग रहा है. ऐसे में पर्यटकों के साथ-साथ आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. खराब सड़क और लंबा जाम भी पर्यटन कारोबार पर बुरा असर डाल रहा है.

दिल्ली से मनाली आए पर्यटक टीडी जोशी ने कहा, "लगातार लग रहा जाम परेशानी का सबब बना हुआ है. घंटों जाम में फंसने से मनाली पहुंचना मुश्किल हो रहा है. जिला प्रशासन इस विषय पर जल्द कदम उठाए, ताकि सड़क की हालत को सुधारा जा सके और लोगों को कुल्लू से मनाली जाने में दिक्कत का सामना न करना पड़े."

ये भी पढ़ें: कई राज्यों में चक्रवाती तूफान मोंथा के कारण भारी बारिश का अलर्ट, हिमाचल में माइनस में पहुंचा तापमान

