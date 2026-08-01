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मनाली में भीषण सड़क हादसा, 2 लोगों की मौत और तीन घायल

कुल्लू के मनाली में कार सड़क से लुढ़क कर खाई में जा गिरी. इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई.

कार हादसे में 2 लोगों की मौत
कार हादसे में 2 लोगों की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 11:08 AM IST

3 Min Read
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कुल्लू: जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली के क्लब हाउस के पास एक गाड़ी सड़क से लुढ़क कर नीचे जा गिरी. वहीं, इस सड़क दुर्घटना में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका मनाली में इलाज किया जा रहा है. दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और अब उन्होंने मृतक युवकों के शव अपने कब्जे में ले लिए हैं.

वहीं, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएंगे. मनाली पुलिस की टीम ने मामला दर्ज कर लिया है और अब दुर्घटना के कारणों की भी छानबीन की जा रही है. ओल्ड मनाली स्थित क्लब हाउस के पास एक एक होटल में बतौर मैनेजर तैनात उत्तराखंड निवासी जयन्त तिवारी ने बताया कि रात करीब 1 बजे अरने होटल से थोड़ा पीछे Club House की तरफ सड़क से नीचे वाहन गिरने की आवाज सुनाई दी. मौके पर पहुंचने पर पाया कि काले रंग की जिमनी लगभग 20 फुट नीचे मनालसु नाले में गिरी हुई थी. इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई थी.

पुलिस ने मामला किया दर्ज

वहीं, पुलिस ने मौके पर पहुंच कर मृतकों और घायलों को बाहर निकाला. मृतकों की पहचान रोहित कुमार निवासी मण्डी, करूण बौद्ध निवासी कुल्लू के रूप में हुई है. जबकि अन्य घायलों की पहचान विवेक, नरेश कुमार व उर्मिला के रूप में हुई हैं. डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि 'पुलिस की टीम ने मामला दर्ज कर लिया है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है गाड़ी अनियंत्रित होकर कैसे नीचे लुढ़की है.'

पति-पत्नी की हुई मौत

वहीं, कुल्लू जिले के आनी उपमंडल में राणाबाग-देवरी सड़क मार्ग पर शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया था. पहाड़ी से अचानक बड़े-बड़े पत्थर गिरने से एक कार चपेट में आ गई और अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. हादसे में कार सवार डॉक्टर और उनकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसा शुक्रवार सुबह करीब 10:30 बजे हुआ. कार पहाड़ी रास्ते से गुजर रही थी कि तभी ऊपर से बड़े-बड़े पत्थर गिरने लगे. देखते ही देखते एक बड़ा पत्थर कार पर आ गिरा, जिससे चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और कार गहरी खाई में जा समाई.

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