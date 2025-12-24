ETV Bharat / state

क्रिसमस-न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बीच हुड़दंगियों पर रहेगी पैनी नजर, उपद्रवियों से सख्ती से निपटेगी पुलिस

कुल्लू: क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए पर्यटन नगरी कुल्लू-मनाली पूरी तरह तैयार है. पहाड़ों पर हुई ताजा बर्फबारी, होटल बुकिंग में तेजी और बड़ी संख्या में पर्यटकों की आमद से पूरे क्षेत्र में रौनक बढ़ गई है. वीकेंड और छुट्टियों को देखते हुए सैलानियों का लगातार पहुंचना जारी है. इसी बढ़ती भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड में आ गए हैं. पर्यटकों की सुरक्षा, ट्रैफिक नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुल्लू पुलिस ने विशेष इंतजाम किए हैं.

मनाली, कुल्लू, बंजार और मणिकर्ण में होगी तैनाती

कुल्लू पुलिस के अनुसार ये 300 जवान मनाली, कुल्लू, मणिकर्ण और बंजार के संवेदनशील इलाकों में तैनात किए गए हैं. खासतौर पर उन स्थानों पर पुलिस बल बढ़ाया गया है, जहां क्रिसमस और नए साल पर सैलानियों की सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ती है. इसका उद्देश्य पर्यटकों को सुरक्षित माहौल देना और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटना है.

एसपी कुल्लू मदनलाल ने कहा, "ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था के लिए 300 जवानों की तैनाती की गई है. सैलानियों से अपील है कि वे केवल चिन्हित पार्किंग स्थलों पर ही वाहन खड़े करें. सड़क किनारे या सार्वजनिक स्थानों पर नशीली वस्तुओं का सेवन न करें. नियम तोड़ने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी."

ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए खास प्लान

पुलिस का कहना है कि सैलानियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने पर खास ध्यान दिया जा रहा है. मनाली और आसपास के पर्यटन स्थलों पर ट्रैफिक जाम की समस्या न हो, इसके लिए अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस तैनात की गई है. प्रमुख चौराहों, पार्किंग स्थलों और पर्यटन मार्गों पर जवान तैनात रहेंगे.