कुल्लू के जंगलों में भड़की भीषण आग, पार्वती कोल डैम की ट्रांसमिशन लाइन प्रभावित

जंगलों में भड़की इस आग से बहुमूल्य वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है.

कुल्लू के जंगलों में भड़की भीषण आग (FOREST DEPARTMENT)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 14, 2026 at 7:57 PM IST

कुल्लू: कुल्लू जिले के सराज वन मंडल के अंतर्गत लारजी और दलासनी के जंगलों में भड़की आग ने बुधवार को विकराल रूप धारण कर लिया. मंगलवार देर रात शुरू हुई यह आग बुधवार को तेजी से फैलते हुए ग्रामीण क्षेत्रों की ओर बढ़ गई. आग की चपेट में हिमाचल की प्रमुख विद्युत परियोजना पार्वती कोल डैम की ट्रांसमिशन लाइन भी आ गई. सूखे मौसम और तेज हवा के कारण आग तेजी से फैली और कुछ ही घंटों में विकराल रूप धारण कर लिया. अनुमान के अनुसार करीब 20 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली इस आग से बहुमूल्य वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है.

ग्रामीण इलाकों की ओर बढ़ा खतरा

आग के फैलने से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों पर भी खतरा मंडराने लगा था. यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो पंचायत के तीन गांव इसकी चपेट में आ सकते थे. वन विभाग की टीम ने स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से राहत और बचाव अभियान चलाकर आग को आगे बढ़ने से रोका.

पार्वती कोल डैम की बिजली लाइन प्रभावित

आग की लपटें पार्वती कोल डैम की ट्रांसमिशन लाइन तक पहुंच गईं. ट्रांसमिशन कंपनी के सहायक प्रबंधक राजीव कुमार ने बताया कि आग से बिजली टावरों को खतरा पैदा हो गया था. हालांकि टीम ने समय रहते टावरों के आसपास की आग बुझा दी, अन्यथा करोड़ों रुपये का नुकसान हो सकता था. वन विभाग का कहना है कि जंगलों में आग लगने के पीछे शरारती तत्वों और शिकारी प्रवृत्ति के लोगों का हाथ हो सकता है. लंबे समय से बारिश न होने और जंगलों के सूखे होने के कारण आग तेजी से फैली. कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए तो कुछ शिकारी घास जलाकर शिकार को आसान बनाने के लिए जंगलों में आग लगाते हैं.

वन परिक्षेत्र अधिकारी सैंज लेनिन शर्मा ने बताया कि आग से वन संपदा को भारी क्षति हुई है. वहीं पंचायत प्रधान कुबेर सिंह ने कहा कि ऐसी घटनाओं में नन्हे पेड़-पौधों के साथ-साथ असंख्य जीव-जंतु भी जलकर नष्ट हो जाते हैं, जो बेहद चिंताजनक है.

कड़ी कार्रवाई की मांग

पंचायत प्रतिनिधियों, समाजसेवियों और पर्यावरण प्रेमियों ने वन विभाग से मांग की है कि जंगलों में आग लगाने वाले शरारती तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके और घाटी के जंगलों की रक्षा हो सके.

