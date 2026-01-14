ETV Bharat / state

कुल्लू के जंगलों में भड़की भीषण आग, पार्वती कोल डैम की ट्रांसमिशन लाइन प्रभावित

कुल्लू: कुल्लू जिले के सराज वन मंडल के अंतर्गत लारजी और दलासनी के जंगलों में भड़की आग ने बुधवार को विकराल रूप धारण कर लिया. मंगलवार देर रात शुरू हुई यह आग बुधवार को तेजी से फैलते हुए ग्रामीण क्षेत्रों की ओर बढ़ गई. आग की चपेट में हिमाचल की प्रमुख विद्युत परियोजना पार्वती कोल डैम की ट्रांसमिशन लाइन भी आ गई. सूखे मौसम और तेज हवा के कारण आग तेजी से फैली और कुछ ही घंटों में विकराल रूप धारण कर लिया. अनुमान के अनुसार करीब 20 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली इस आग से बहुमूल्य वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है.

ग्रामीण इलाकों की ओर बढ़ा खतरा

आग के फैलने से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों पर भी खतरा मंडराने लगा था. यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो पंचायत के तीन गांव इसकी चपेट में आ सकते थे. वन विभाग की टीम ने स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से राहत और बचाव अभियान चलाकर आग को आगे बढ़ने से रोका.

पार्वती कोल डैम की बिजली लाइन प्रभावित

आग की लपटें पार्वती कोल डैम की ट्रांसमिशन लाइन तक पहुंच गईं. ट्रांसमिशन कंपनी के सहायक प्रबंधक राजीव कुमार ने बताया कि आग से बिजली टावरों को खतरा पैदा हो गया था. हालांकि टीम ने समय रहते टावरों के आसपास की आग बुझा दी, अन्यथा करोड़ों रुपये का नुकसान हो सकता था. वन विभाग का कहना है कि जंगलों में आग लगने के पीछे शरारती तत्वों और शिकारी प्रवृत्ति के लोगों का हाथ हो सकता है. लंबे समय से बारिश न होने और जंगलों के सूखे होने के कारण आग तेजी से फैली. कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए तो कुछ शिकारी घास जलाकर शिकार को आसान बनाने के लिए जंगलों में आग लगाते हैं.