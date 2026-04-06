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25 साल से महिला आरक्षित वार्ड को ओपन करने की मांग, ग्रामीणों ने रोटेशन सिस्टम पर उठाए सवाल

अपनी इस मांग को लेकर ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को उपायुक्त से मिलने पहुंचा.

LARAKELO WARD KULLU
25 साल से महिला आरक्षित वार्ड को ओपन करने की मांग (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 4:05 PM IST

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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनावों की सरगर्मी के बीच कुल्लू जिले के लराकेलो जिला परिषद वार्ड को लेकर नया विवाद सामने आया है. पिछले 25 वर्षों से यह वार्ड लगातार महिला के लिए आरक्षित है. अब इस बार इसे सभी वर्गों के लिए ओपन करने की मांग जोर पकड़ रही है. इसी मुद्दे को लेकर खराहल घाटी के ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त से मिलने पहुंचा. ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 2000 से लराकेलो वार्ड महिला वर्ग के लिए आरक्षित चला आ रहा है. शुरुआत में यह वार्ड महिला अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया था, लेकिन उसके बाद भी लगातार यह सीट महिलाओं के लिए ही बनी रही. अब 25 साल बीतने के बाद भी इसे फिर से आरक्षित किए जाने पर स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई है.

डीसी से मिले ग्रामीण

खराहल घाटी के लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल कुल्लू के उपायुक्त से मिलने पहुंचा. उन्होंने प्रशासन के सामने अपनी मांग रखते हुए कहा कि इस बार वार्ड को सभी वर्गों के लिए खोल दिया जाना चाहिए, ताकि हर वर्ग के लोगों को चुनाव लड़ने का अवसर मिल सके. प्रतिनिधिमंडल में शामिल स्थानीय निवासी हेमराज शर्मा ने कहा कि लंबे समय से यह वार्ड आरक्षित होने के कारण अन्य वर्गों के लोग चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं. उन्होंने कहा कि यदि वार्ड को ओपन किया जाता है, तो सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति और अन्य सभी लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी कर सकेंगे.

रोटेशन सिस्टम पर उठे सवाल

ग्रामीणों ने रोटेशन प्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि रोटेशन के आधार पर आरक्षण बदलना चाहिए, लेकिन यहां लगातार एक ही वर्ग के लिए सीट आरक्षित रखी गई है. उनके अनुसार, यह व्यवस्था निष्पक्ष नहीं है और इसमें बदलाव की जरूरत है. पंचायत चुनाव नजदीक आने के साथ यह मुद्दा और तूल पकड़ सकता है. यदि प्रशासन इस मांग पर निर्णय लेता है, तो लराकेलो वार्ड में इस बार चुनावी मुकाबला और रोचक हो सकता है.

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