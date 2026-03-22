कुल्लू में फिर मंडराया भूस्खलन का खतरा, बारिश से दहशत में लोग
अगर समय रहते समाधान नहीं किया गया, तो इस साल फिर बड़ा हादसा हो सकता है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 22, 2026 at 5:49 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में हाल ही में हुई बारिश ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है. हल्की बारिश होते ही अपर सुल्तानपुर, मठ और इनर अखाड़ा के लोग डर के साये में जीने को मजबूर हो गए हैं.बीते साल आई आपदा की यादें अभी भी ताजा हैं, जब भूस्खलन के कारण कई मकान ढह गए थे और 10 लोगों की जान चली गई थी.
पिछले तीन दिनों की बारिश के बाद क्षेत्र में जगह-जगह भूस्खलन के मामले सामने आए हैं. खासकर इनर अखाड़ा और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग हल्की बारिश से भी सहम जाते हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बार बारिश के साथ खतरा बढ़ जाता है, लेकिन स्थायी समाधान की दिशा में अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है.
'पानी की निकासी का पुख्ता इंतजाम करे प्रशासन'
लोगों की मुख्य मांग है कि प्रशासन या तो जल्द से जल्द सुरक्षा दीवार (रिटेनिंग वॉल) बनाए या फिर पानी की निकासी का पुख्ता इंतजाम करे. उनका कहना है कि पहाड़ी से लगातार पानी रिसने के कारण मिट्टी कमजोर हो रही है, जिससे भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं. अगर समय रहते इसका समाधान नहीं किया गया, तो इस साल फिर बड़ा हादसा हो सकता है.
'हर बार घर छोड़ने को कहा जाता है'
इनर अखाड़ा बाजार की निवासी बुजुर्ग शशि सूद ने कहा कि, प्रशासन हर बारिश में लोगों को घर खाली करने के लिए कह देता है, लेकिन स्थायी समाधान पर कोई काम नहीं होता. उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट का प्रावधान किया है, लेकिन अब तक जमीन पर कोई काम नजर नहीं आया. लोगों को उम्मीद है कि इस बार बरसात से पहले कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे.
'कब तक छोड़ते रहेंगे अपना घर?'
स्थानीय निवासी पुष्पांजलि सूद ने कहा कि, हल्की बारिश में भी अब पहाड़ी खिसकने लगती है और लोगों की नींद उड़ जाती है. उन्होंने बताया कि प्रशासन अक्सर लोगों को गुरुद्वारा या सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहता है, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है. लोगों का सवाल है कि आखिर कब तक वे अपने घर छोड़कर इधर-उधर जाते रहेंगे.
भूस्खलन का खतरा बढ़ा
अपर सुल्तानपुर के महिमन चंद्र ने बताया कि, इलाके में भूमिगत पानी का स्तर बढ़ गया है, जो जगह-जगह रिस रहा है. यही पानी पहाड़ी को कमजोर कर रहा है और भूस्खलन का खतरा बढ़ा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि कई घरों का पानी सड़कों पर बहाया जा रहा है, जिसकी निकासी नहीं होने से स्थिति और खराब हो रही है.
मानसून से पहले करनी होगी व्यवस्था
स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर परिषद और जल शक्ति विभाग एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, जिससे काम में देरी हो रही है. लोगों ने मांग की है कि दोनों विभाग मिलकर काम करें और बरसात से पहले सुरक्षा उपाय पूरे किए जाएं, ताकि किसी भी बड़े हादसे से बचा जा सके. कुल मिलाकर कुल्लू के इन इलाकों में लोग लगातार खतरे के बीच जी रहे हैं. हर बारिश के साथ डर बढ़ रहा है, लेकिन समाधान अभी तक अधूरा है. अगर समय रहते सुरक्षा दीवार या पानी निकासी की व्यवस्था नहीं की गई, तो आने वाले मानसून में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं.
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