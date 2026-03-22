ETV Bharat / state

कुल्लू में फिर मंडराया भूस्खलन का खतरा, बारिश से दहशत में लोग

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में हाल ही में हुई बारिश ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है. हल्की बारिश होते ही अपर सुल्तानपुर, मठ और इनर अखाड़ा के लोग डर के साये में जीने को मजबूर हो गए हैं.बीते साल आई आपदा की यादें अभी भी ताजा हैं, जब भूस्खलन के कारण कई मकान ढह गए थे और 10 लोगों की जान चली गई थी.

पिछले तीन दिनों की बारिश के बाद क्षेत्र में जगह-जगह भूस्खलन के मामले सामने आए हैं. खासकर इनर अखाड़ा और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग हल्की बारिश से भी सहम जाते हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बार बारिश के साथ खतरा बढ़ जाता है, लेकिन स्थायी समाधान की दिशा में अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है.

'पानी की निकासी का पुख्ता इंतजाम करे प्रशासन'

लोगों की मुख्य मांग है कि प्रशासन या तो जल्द से जल्द सुरक्षा दीवार (रिटेनिंग वॉल) बनाए या फिर पानी की निकासी का पुख्ता इंतजाम करे. उनका कहना है कि पहाड़ी से लगातार पानी रिसने के कारण मिट्टी कमजोर हो रही है, जिससे भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं. अगर समय रहते इसका समाधान नहीं किया गया, तो इस साल फिर बड़ा हादसा हो सकता है.

कुल्लू में फिर मंडराया भूस्खलन का खतरा (ETV BHARAT)

'हर बार घर छोड़ने को कहा जाता है'

इनर अखाड़ा बाजार की निवासी बुजुर्ग शशि सूद ने कहा कि, प्रशासन हर बारिश में लोगों को घर खाली करने के लिए कह देता है, लेकिन स्थायी समाधान पर कोई काम नहीं होता. उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट का प्रावधान किया है, लेकिन अब तक जमीन पर कोई काम नजर नहीं आया. लोगों को उम्मीद है कि इस बार बरसात से पहले कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे.