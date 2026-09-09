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हिमाचल के इस गांव 3 साल से धंस रही जमीन, खतरे की जद में 120 घर

कुल्लू: जिला कुल्लू की मणिकर्ण घाटी के शिल्हा गांव को लैंडस्लाइड से बचाने के लिए सुरक्षा के इंतजाम फाइलों में दब कर रह गए हैं. आसमान से बारिश बरसने पर 120 घरों वाले गांव के लोगों को नींद भी डरावनी लगती है. गांव में तीन साल पहले शुरू हुआ यह लैंडस्लाइड का सिलसिला आज भी जारी है. ऐसे में ना तो प्रशासन और न ही सरकार सुरक्षा के उपाय कर रही है. गौरतलब है कि साल 2023 की आपदा में गांव के नीचे से बहती पार्वती नदी में बाढ़ आ गई थी. जिससे शिल्हा गांव के नीचे भूमि कटाव शुरू हो गया. जिस कारण अब भी यहां पर पहाड़ी की जमीन धंस रही है.

गांव के अस्तित्व पर मंडराया खतरा

स्थानीय ग्रामीण चेतन और पूर्ण चंद ने कहा कि अगर इसी तरह से नदी के बहाव के कारण भूमि कटाव होता रहा तो गांव के अस्तित्व पर भी खतरा पैदा हो जाएगा. उन्होंने बताया कि खिसकती पहाड़ी को देखकर ग्रामीणों को अपने घर परिवार और खेत खलिहानों की चिंता सताने लगती है. बरसात में जब भी मूसलाधार बारिश होती है तो नींद भी गायब हो जाती, लेकिन उन्हें डर के साये में अपने परिवार के साथ रात गुजारनी पड़ती है और वे हर समय अपनी आंखों के सामने जमीन को धंसते हुए देखने को मजबूर हैं.