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हिमाचल के इस गांव 3 साल से धंस रही जमीन, खतरे की जद में 120 घर

साल 2023 की आपदा से बढ़ी है लोगों की मुश्किल, फाइलों में दफन सुरक्षा के सारे इंतजाम.

Manikaran Valley Shilha village Land subsiding
120 घरों के गांव पर मंडरा रहा भूमि धंसाव का खतरा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 5:36 PM IST

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कुल्लू: जिला कुल्लू की मणिकर्ण घाटी के शिल्हा गांव को लैंडस्लाइड से बचाने के लिए सुरक्षा के इंतजाम फाइलों में दब कर रह गए हैं. आसमान से बारिश बरसने पर 120 घरों वाले गांव के लोगों को नींद भी डरावनी लगती है. गांव में तीन साल पहले शुरू हुआ यह लैंडस्लाइड का सिलसिला आज भी जारी है. ऐसे में ना तो प्रशासन और न ही सरकार सुरक्षा के उपाय कर रही है. गौरतलब है कि साल 2023 की आपदा में गांव के नीचे से बहती पार्वती नदी में बाढ़ आ गई थी. जिससे शिल्हा गांव के नीचे भूमि कटाव शुरू हो गया. जिस कारण अब भी यहां पर पहाड़ी की जमीन धंस रही है.

गांव के अस्तित्व पर मंडराया खतरा

स्थानीय ग्रामीण चेतन और पूर्ण चंद ने कहा कि अगर इसी तरह से नदी के बहाव के कारण भूमि कटाव होता रहा तो गांव के अस्तित्व पर भी खतरा पैदा हो जाएगा. उन्होंने बताया कि खिसकती पहाड़ी को देखकर ग्रामीणों को अपने घर परिवार और खेत खलिहानों की चिंता सताने लगती है. बरसात में जब भी मूसलाधार बारिश होती है तो नींद भी गायब हो जाती, लेकिन उन्हें डर के साये में अपने परिवार के साथ रात गुजारनी पड़ती है और वे हर समय अपनी आंखों के सामने जमीन को धंसते हुए देखने को मजबूर हैं.

"तीन साल से गांव के आगे की पहाड़ी धंस रही है. इसके लिए विभाग और प्रशासन योजना बना रहे हैं, लेकिन अभी तक धरातल पर कार्य शुरू नहीं हुआ है. सरकार, प्रशासन और संबंधित विभाग के अधिकारियों से आग्रह है कि इस पर जल्द काम शुरू किया जाए." - बुधराम, स्थानीय ग्रामीण

Manikaran Valley Shilha village Land subsiding
मणिकर्ण घाटी का शिल्हा गांव (ETV Bharat)

स्थानीय विधायक ने करवाया इतने बजट का प्रावधान

शिल्हा गांव की सुरक्षा के लिए जल शक्ति विभाग ने तीन करोड़ रुपये की लागत वाली विस्तृत योजना हिमाचल प्रदेश स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड (एसडीएमएफ) योजना के तहत प्रदेश सरकार को भेजी है. यह एस्टीमेट अभी तक ठंडे बस्ते में है. कुल्लू सदर के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने लाडा शेयर से 45 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किया है, लेकिन ये धनराशि सुरक्षा कार्य के लिए पर्याप्त नहीं है. ऐसे में ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द सुरक्षा दीवार के लिए बजट का प्रावधान किया जाए.

'लैंडस्लाइड की जद में 2 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि'

शिल्हा गांव की वार्ड सदस्य शीला देवी का कहना है कि गांव की सुरक्षा के लिए बनाई गई योजनाओं का फाइलों से बाहर निकलने का इंतजार है. गांव के ठीक नीचे करीब दो हेक्टेयर से ज्यादा भूमि लैंडस्लाइड की जद में है. गांव का वजूद बचाने के लिए सरकार, प्रशासन और विभाग को मिलकर समाधान तलाशना चाहिए, ताकि ग्रामीणों के साथ उनके घर और जमीन भी सुरक्षित बच सकें. ग्रामीण लगातार खौफ के माहौल में जी रहे हैं.

"जल शक्ति विभाग ने शिल्हा गांव के आगे हो रहे लैंडस्लाइड को रोकने के लिए करीब 3 करोड़ रुपए का एस्टीमेट तैयार कर एसडीएमएफ को भेजा था, लेकिन वह अभी तक सिरे नहीं चढ़ पाया है. अब जानकारी मिली है कि सुरक्षा कार्य को किसी दूसरी योजना के तहत लाने पर काम चल रहा है. इस पर भी विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी, ताकि जल्द से जल्द सुरक्षा दीवार का कार्य पूरा हो सके." - अमित मिरूपा, अधिशासी अभियंता, जल शक्ति विभाग कुल्लू

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