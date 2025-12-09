ETV Bharat / state

'हिमाचल के 5 लाख अवैध कब्जाधारियों पर भी हो कार्रवाई, सिर्फ गरीबों को किया जा रहा तंग'

दरअसल आज जिला कुल्लू भूमिहीन एवं आवासहीन संघ का प्रतिनिधिमंडल जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में डीसी कुल्लू तोरूल एस रवीश से मिला और बुजुर्ग महिला सत्या देवी मामले में भी अपना पक्ष रखा. गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन द्वारा प्रदेशभर से अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं. जिला कुल्लू में भी अवैध कब्जा करने वाले लोगों पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है. इसी के तहत कुल्लू जिले की एक महिला पर अवैध कब्जे को लेकर 1 करोड़ 73 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में करीब 5 लाख लोग हैं, जिनका कई बीघा भूमि पर कब्जा है. इनमें से कई लोग 10 मंजिला भवनों के भी मालिक हैं, लेकिन प्रदेश सरकार और हाईकोर्ट ऐसे लोगों को पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है. बल्कि गरीब लोगों को तंग किया जा रहा है. जो सिर्फ अपने रहने के लिए सरकारी भूमि पर बैठे हुए हैं. ये बात जिला कुल्लू भूमिहीन एवं आवासहीन संघ अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने कही.

महिला पर लगाया 1 करोड़ 73 लाख रुपए जुर्माना (ETV Bharat)

भूमिहीन एवं आवासहीन संघ ने प्रशासन पर लगाए आरोप

भूमिहीन एवं आवासहीन संघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि पिछले दिनों तहसीलदार भुंतर द्वारा गरीब विधवा महिला सत्या देवी पर 1 करोड़ 73 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और लिखा गया कि महिला द्वारा करीब 4 बीघा भूमि पर कब्जा किया गया है. जबकि सत्यता यह है कि यह महिला 48 सालों से अपने पति के साथ यहां पर रह रही है. उस समय इन्हें बिजली, पानी और सीवरेज का कनेक्शन भी प्रशासन द्वारा दिया गया था, तो क्या उन्हें उस दौरान नजर नहीं आया कि यह भूमि अवैध है.

"जिला कुल्लू में 11000 मामले ऐसे हैं. जहां पर अपने रहने के लिए लोगों द्वारा सरकारी भूमि पर कुछ बीघा कब्जा किया गया है. हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे लोग हैं, जिनके पास सैकड़ों बीघा भूमि है. उन पर भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए. तहसीलदार कुल्लू को अब इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और सरकार द्वारा गरीबों को ऐसे मामलों में तंग करना भी बंद करना चाहिए." - ओम प्रकाश शर्मा, अध्यक्ष, भूमिहीन एवं आवासहीन संघ

'दिनदहाड़े हो रहा खनन नहीं दिख रहा, गरीबों को तंग कर रहे'

वहीं, बुजुर्ग महिला सत्या देवी ने कहा कि, वह 48 सालों से यहां पर रह रही है और आए दिन उन्हें तंग किया जा रहा है. सत्या देवी ने कहा कि उनके पति की मौत के बाद उन्हें लगातार तंग किया जा रहा है और उन पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं. उनका कहना है कि नदी में दिनदहाड़े खनन होता है, तो वह किसी को नजर नहीं आता है, लेकिन जब कोई गरीब अपने रहने के लिए ठिकाना बनाता है, तो उसे हर तरह से तंग किया जा रहा है. उन्होंने सरकार से मांग की है कि वह पूरी तरह से भूमिहीन है और उसके रहने के लिए सरकार द्वारा भूमि की व्यवस्था की जानी चाहिए.

'नियमों के अनुसार हटाए जा रहे अवैध कब्जाधारी'

"जिला कुल्लू में प्रदेश सरकार और हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार अवैध कब्जा को हटाया जा रहा है. अवैध कब्जाधारियों को नोटिस भी दिए जा रहे हैं और कई मामले हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है. नियमों के अनुसार इन सभी कब्जों को हटाने के लिए प्रशासन काम कर रहा है." - तोरूल एस रवीश, डीसी कुल्लू

