हिमाचल का 500 साल पुराना कृष्ण मंदिर, वृंदावन से लाई गई थी मूर्ति, दिन में चार बार होती है 'कन्हैया' की पूजा
चार मंजिला है मंदिर आज भी अपने पुराने स्वरूप में खड़ा है. मंदिर का निर्माण पत्थर और लकड़ी से किया गया था.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 3, 2026 at 8:45 PM IST|
Updated : September 3, 2026 at 8:54 PM IST
कुल्लू: देशभर में 4 सितंबर को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा. हिमाचल प्रदेश में भी कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर मंदिरों में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. कुल्लू जिले के बंजार उपमंडल के चेहनी कोठी गांव का मुरली मनोहर मंदिर इस बार भी जन्माष्टमी के लिए तैयार है. यह मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि करीब 500 साल पुराने इतिहास को भी अपने भीतर समेटे हुए है. इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में मंडी के राजा मंगल सेन ने करवाया था. बताया जाता है कि राजा मंगल सेन भगवान मुरलीधर की मूर्ति वृंदावन से लेकर आए थे, जिसके बाद इसे कोठी चेहनी गांव में बने मंदिर में स्थापित किया गया. आज इसे 'मुरलीधर मंदिर' के नाम से भी जाना जाता है.
सबसे पहले यहीं मनाई गई थी जन्माष्टमी
मंदिर की सबसे खास बात यहां जन्माष्टमी मनाने की पुरानी परंपरा है. स्थानीय लोगों के अनुसार, 16वीं शताब्दी में जब भगवान कृष्ण की मूर्ति की स्थापना हुई, उसी समय यहां पहली बार जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया था. इसके बाद कुल्लू जिले के अन्य मंदिरों में भी जन्माष्टमी को उत्सव के रूप में मनाने की परंपरा आगे बढ़ी.
मुरली मनोहर मंदिर चार मंजिला है और आज भी अपने पुराने स्वरूप में खड़ा है. मंदिर का निर्माण पत्थर और लकड़ी से किया गया है. अंदर की दीवारों पर मिट्टी का प्लास्टर किया गया है. यही वजह है कि गर्मियों में मंदिर के अंदर ठंडक रहती है, जबकि सर्दियों में यह अपेक्षाकृत गर्म रहता है. मंदिर की निर्माण शैली शोधार्थियों और इतिहासकारों को भी आकर्षित करती है. यह मंदिर बंजार घाटी के आराध्य देवता श्रृंगा ऋषि से भी जुड़ा हुआ है. जब भी श्रृंगा ऋषि अपने रथ के साथ इस गांव में आते हैं, उनका रथ मुरली मनोहर मंदिर में ही ठहरता है. मंदिर में जन्माष्टमी के अलावा होली और बसंत पंचमी का त्योहार भी विशेष रूप से मनाया जाता है.
रोज चार बार होती है भगवान कृष्ण की पूजा
मंदिर के पुजारी चेतराम शर्मा ने बताया कि मंदिर में रोजाना चार समय भगवान श्री कृष्ण की पूजा-अर्चना होती है. ग्रामीण अपने घरों से दूध लेकर आते हैं. दूध में गंगाजल मिलाकर भगवान कृष्ण की मूर्ति का स्नान कराया जाता है. इसके बाद रोजाना भगवान के वस्त्र बदले जाते हैं. श्रद्धालु मंदिर में भजन-कीर्तन भी करते हैं. जन्माष्टमी के दिन गांव के लोग मंदिर में एकत्र होते हैं. शाम के समय भजन-कीर्तन होता है और भगवान कृष्ण को विशेष परिधान पहनाए जाते हैं. इसके बाद श्रद्धालु भगवान कृष्ण को झूला झुलाते हैं. इस दौरान कुल्लू के अलावा दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए पहुंचते हैं.
मंदिर की ऐतिहासिक पहचान के बावजूद यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को खराब सड़क की परेशानी का सामना करना पड़ता है. पुजारी चेतराम शर्मा ने प्रशासन और सरकार से गांव तक आने वाली सड़क को बेहतर बनाने की मांग की है. उनका कहना है कि सड़क सुधरने से स्थानीय लोगों के साथ बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं और सैलानियों को भी सुविधा मिलेगी.
ग्रामीणों को पूरे साल रहता है जन्माष्टमी का इंतजार
स्थानीय युवती अंजलि ने बताया कि गांव के लोगों को जन्माष्टमी का बेसब्री से इंतजार रहता है. इस दिन सभी लोग मंदिर में एकत्र होते हैं और भगवान कृष्ण का स्नान कराने के बाद विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. स्थानीय युवती कंगना के मुताबिक मंदिर और भगवान कृष्ण की मूर्ति दोनों ही बेहद प्राचीन हैं और आसपास के क्षेत्रों से भी लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं. वहीं, स्थानीय युवती शबनम ने बताया कि जन्माष्टमी के साथ होली और बसंत पंचमी पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं. गांव के लोग मिलकर त्योहार मनाते हैं और भगवान कृष्ण को झूला झुलाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं. इस साल भी कोठी चेहनी गांव में जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाने की तैयारी पूरी है.
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