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हिमाचल का 500 साल पुराना कृष्ण मंदिर, वृंदावन से लाई गई थी मूर्ति, दिन में चार बार होती है 'कन्हैया' की पूजा

मुरली मनोहर मंदिर ( ETV BHARAT )