18 हजार लोगों पर पानी का संकट! पीने के पानी को तरसे ग्रामीण, सिंचाई सुविधा न मिलने से किसान-बागवान भी परेशान
पंचायत प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है की अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीण जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 3:42 PM IST
कुल्लू: कुल्लू जिले की खराहल घाटी में करीब 18 हजार लोगों के सामने पानी का संकट खड़ा हो गया है. यहां की 9 पंचायतों में पेयजल और सिंचाई की योजनाएं बंद होने से ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए प्राकृतिक जल स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ रहा है. वहीं, खेतों और बगीचों के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलने से किसान-बागवान भी परेशान हैं. पंचायत प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि अगर दिवाली तक दोनों योजनाएं बहाल नहीं हुईं तो ग्रामीण ढालपुर में विभाग और प्रशासन के खिलाफ धरना देंगे.
दो साल से बंद हैं पेयजल और सिंचाई की योजनाएं
जिला परिषद के लरा केलौ वार्ड सदस्य अनिल राणा समेत कई पंचायत प्रतिनिधियों ने ढालपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि खराहल घाटी की नौ पंचायतों के लिए ब्यास नदी से उठाऊ पेयजल और सिंचाई योजनाएं शुरू की गई थीं. लेकिन वर्ष 2025 में आई आपदा में दोनों योजनाओं को काफी नुकसान हुआ था, जिसके बाद दोनों योजनाएं बंद हो गई थीं. उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का मरम्मत कार्य शुरू तो हुआ, लेकिन बीच में ही अटक गया. यहां तक कि पेयजल योजना के लिए ट्रांसफार्मर भी अभी तक नहीं लग पाया है, जबकि सिंचाई योजना की क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की मरम्मत का काम भी अटका हुआ है.
पेयजल और सिंचाई योजनाएं बंद होने का असर सेऊगी, चंसारी, तलोगी, चताणी, बंदल, पुईद, चौकी डोभी, न्योली और गाहर पंचायतों पर पड़ रहा है. इन पंचायतों में 85 से अधिक गांव हैं, जहां करीब 18 हजार लोग रहते हैं. प्राकृतिक जल स्रोतों में भी पानी की कमी होने से ग्रामीणों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं.
खेती और बागवानी पर भी पड़ रहा असर
जिला परिषद सदस्य अनिल राणा ने कहा कि खराहल घाटी के अधिकतर लोग खेती और बागवानी पर निर्भर हैं. यहां सेब, जापानी फल, प्लम और अन्य फलदार पौधों के अलावा गोभी, मटर, मक्की और गेहूं की खेती की जाती है. सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने से फसलों और बगीचों का काम प्रभावित हो रहा है. इससे लोगों की रोजी-रोटी पर भी असर पड़ रहा है.
'समस्या का समाधान नहीं हुआ तो करेंगे प्रदर्शन'
अनिल राणा ने कहा कि इस समस्या को लेकर कई बार विभागीय अधिकारियों से संपर्क किया गया, लेकिन हर बार जल्द समाधान का आश्वासन ही मिला. उन्होंने कहा कि अगर दिवाली तक पेयजल और सिंचाई योजनाओं को बहाल नहीं किया गया तो नौ पंचायतों के प्रतिनिधि और ग्रामीण ढालपुर में धरना प्रदर्शन करेंगे. उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी.
मामले पर प्रशासन ने क्या कहा?
उधर, जल शक्ति विभाग कुल्लू के अधिशासी अभियंता अमित मिरूपा ने बताया कि उठाऊ पेयजल योजना के लिए बिजली बोर्ड को ट्रांसफार्मर लगाने का काम दिया गया है, लेकिन अभी टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि सिंचाई योजना के लिए पाइप डालने का काम एक निजी जमीन मालिक ने रोक रखा है. इस मामले में बातचीत चल रही है. दोनों समस्याओं का समाधान होने के बाद पेयजल और सिंचाई योजनाओं को बहाल किया जाएगा.
ये भी पढ़ें: कंधे पर स्ट्रेचर और स्ट्रेचर पर तेंदुआ, ऐसे हुआ बीमार लेपर्ड का रेस्क्यू, शिमला से बुलानी पड़ी टीम
ये भी पढ़ें: पुलिस पर हमला कर नशे की खेप और आरोपियों को साथ ले गए हमलावर, पंचायत प्रधान-उपप्रधान समेत कई लोगों पर FIR