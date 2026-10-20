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18 हजार लोगों पर पानी का संकट! पीने के पानी को तरसे ग्रामीण, सिंचाई सुविधा न मिलने से किसान-बागवान भी परेशान

पेयजल और सिंचाई योजनाएं ठप होने से ग्रामीण परेशान ( ETV BHARAT )

कुल्लू: कुल्लू जिले की खराहल घाटी में करीब 18 हजार लोगों के सामने पानी का संकट खड़ा हो गया है. यहां की 9 पंचायतों में पेयजल और सिंचाई की योजनाएं बंद होने से ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए प्राकृतिक जल स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ रहा है. वहीं, खेतों और बगीचों के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलने से किसान-बागवान भी परेशान हैं. पंचायत प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि अगर दिवाली तक दोनों योजनाएं बहाल नहीं हुईं तो ग्रामीण ढालपुर में विभाग और प्रशासन के खिलाफ धरना देंगे.

दो साल से बंद हैं पेयजल और सिंचाई की योजनाएं