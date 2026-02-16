ETV Bharat / state

कुल्लू-केलांग के बीच फिर दौड़ी एचआरटीसी बस, लाहौल घाटी के लोगों को बड़ी राहत

कुल्लू-केलांग के बीच फिर दौड़ी एचआरटीसी बस ( FILE@ETVBHARAT )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. कुल्लू से केलांग के बीच चलने वाली हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की बस सेवा एक बार फिर शुरू हो गई है. भारी बर्फबारी के कारण 22 जनवरी से यह बस सेवा बंद कर दी गई थी. सड़क पर जमी मोटी बर्फ की वजह से यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया था, जिससे लोगों को आने-जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. BRO ने बहाल किया मार्ग मनाली-केलांग सड़क मार्ग को खोलने के लिए सीमा सड़क संगठन (BRO) ने लगातार बर्फ हटाने का कार्य किया. कई दिनों की मेहनत के बाद मार्ग को यातायात के लिए सुरक्षित बनाया गया. इसके बाद एचआरटीसी ने इस मार्ग पर बस का ट्रायल किया, जो सफल रहा. ट्रायल सफल होने के बाद सोमवार से नियमित बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया. दोनों ओर से चली बसें