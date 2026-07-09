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पीठ पर मासूम, दांव पर जिंदगी! एक साल बाद भी नहीं बना पुल, जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे ग्रामीण

पिता ने बच्चे को पीठ पर बांधकर पार किया उफनता नाला ( VIRAL VIDEO )