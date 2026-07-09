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पीठ पर मासूम, दांव पर जिंदगी! एक साल बाद भी नहीं बना पुल, जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे ग्रामीण

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो पहाड़ों में रहने वाले लोगों की मजबूरी और संघर्ष को दिखाता है.

MAN CROSSING NALA WITH SON VIRAL VIDEO MANALI
पिता ने बच्चे को पीठ पर बांधकर पार किया उफनता नाला (VIRAL VIDEO)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 9, 2026 at 5:25 PM IST

3 Min Read
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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भारी बारिश के बाद नदी-नाले उफान पर हैं. मनाली विधानसभा क्षेत्र के कशेरी नाले में बनी अस्थायी पुलिया भी तेज बहाव की चपेट में आ गई, जिससे ग्रामीणों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. अब स्थानीय लोग पेड़ काटकर बनाए गए अस्थायी पुल के सहारे अपनी जान जोखिम में डालकर नाला पार करने को मजबूर हैं. इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पिता अपने छोटे बच्चे को कपड़े से पीठ पर बांधकर उफनते नाले को पार करता दिखाई दे रहा है.

एक साल पहले बाढ़ में बह गया था पुल

स्थानीय लोगों के अनुसार, कशेरी नाले पर बना पुल वर्ष 2025 की भीषण बाढ़ में बह गया था. इसके बाद यहां नए लोहे के पुल का निर्माण शुरू किया गया, लेकिन एक साल बीत जाने के बावजूद काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है. जब तक स्थायी पुल तैयार नहीं हुआ, तब तक ग्रामीणों की आवाजाही के लिए लकड़ी की अस्थायी पुलिया बनाई गई थी, लेकिन वह भी इस बार बारिश और तेज बहाव में बह गई.

बाजार जाने के लिए यही एक रास्ता

स्थानीय ग्रामीण इशू ठाकुर ने बताया कि कशेरी गांव पनगा पंचायत के अंतर्गत आता है और कशेरी व गलोंन गांव के लोगों को बाजार जाने के लिए इसी नाले को पार करना पड़ता है. बारिश के बाद जलस्तर बढ़ने से यहां से गुजरना बेहद खतरनाक हो गया है. ग्रामीणों ने मांग की है कि मौसम सामान्य होते ही पुल निर्माण में तेजी लाई जाए और तब तक सुरक्षित वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाए.

MAN CROSSING NALA WITH SON VIRAL VIDEO MANALI
जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे ग्रामीण (VIRAL VIDEO)

प्रशासन ने जारी की चेतावनी

एसडीएम मनाली गुंजित सिंह ने लोगों से कशेरी नाले और उसके आसपास के क्षेत्रों में जाने से बचने की अपील की है. उन्होंने कहा कि उफनते नाले को पार करने का प्रयास न करें और नदी-नालों के किनारे अनावश्यक रूप से न जाएं. प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और स्थायी पुल का निर्माण कार्य जारी है, जिसे जल्द पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो पहाड़ों में रहने वाले लोगों की मजबूरी और संघर्ष को दिखाता है. एक पिता अपने मासूम बच्चे को पीठ पर बांधकर तेज बहाव वाले नाले को पार करता नजर आ रहा है. हर कदम पर हादसे का खतरा है, लेकिन गांव तक पहुंचने और परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए लोग ऐसे जोखिम उठाने को मजबूर हैं.

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