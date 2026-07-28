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जेई हत्या मामले में SIT गठित, फोन कॉल रिकॉर्ड और CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

लाभ सिंह गुलेरिया 24 जुलाई को गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिले थे. इसके बाद उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी.

JE MURDER CASE KULLU
जल शक्ति विभाग के कनिष्ठ अभियंता (JUNIOR ENGINEER LABH SINGH GULERIA)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 2:26 PM IST

3 Min Read
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कुल्लू: कुल्लू जिला मुख्यालय के गांधीनगर में जल शक्ति विभाग के कनिष्ठ अभियंता (जेई) लाभ सिंह गुलेरिया की हत्या के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है. इस हाई-प्रोफाइल मामले की गहराई से जांच के लिए कुल्लू पुलिस ने विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है. एसपी कुल्लू स्वयं इस टीम की निगरानी कर रहे हैं. पुलिस का कहना है कि मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है और वैज्ञानिक व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है.

एसआईटी हर पहलू से कर रही जांच

पुलिस ने मामले की जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल करते हुए एसआईटी बनाई है. टीम यह पता लगाने में जुटी है कि जेई लाभ सिंह गुलेरिया पर हमला क्यों किया गया और इसके पीछे क्या वजह थी. पुलिस मृतक के निजी और पेशेवर दोनों पहलुओं की जांच कर रही है. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि उनकी किसी से कोई पुरानी रंजिश या विवाद तो नहीं था.

कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

जांच के दौरान पुलिस मृतक के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और अन्य तकनीकी जानकारियां जुटा रही है. इसके अलावा घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी खंगाला जा रहा है. पुलिस वारदात के समय इलाके में सक्रिय मोबाइल नंबरों का डंप डाटा भी जांच रही है. दूरसंचार कंपनियों से जरूरी जानकारी मांगी गई है, ताकि संदिग्ध गतिविधियों और संभावित आरोपियों तक पहुंचा जा सके. पुलिस के सामने यह मामला ब्लाइंड मर्डर केस के रूप में बड़ी चुनौती बना हुआ है. जांच एजेंसियां फोरेंसिक और तकनीकी साक्ष्यों के साथ-साथ गवाहों से पूछताछ के आधार पर हर कड़ी जोड़ने का प्रयास कर रही हैं. पुलिस को उम्मीद है कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और कॉल रिकॉर्ड से जांच को महत्वपूर्ण दिशा मिलेगी.

मारपीट के बाद घायल मिले, इलाज के दौरान हुई मौत

लाभ सिंह गुलेरिया जल शक्ति विभाग में कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यरत थे. 24 जुलाई को वह ड्यूटी से घर लौटते समय गांधीनगर क्षेत्र में गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिले थे. उन्हें पहले क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू और बाद में गंभीर हालत में एम्स बिलासपुर रेफर किया गया, जहां 25 जुलाई को उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी. इसके बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कुल्लू संजीव चौहान ने बताया, "एसआईटी हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और अन्य तथ्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है. पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दोषियों को कानून के दायरे में लाया जाएगा."

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