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जेई हत्या मामले में SIT गठित, फोन कॉल रिकॉर्ड और CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

कुल्लू: कुल्लू जिला मुख्यालय के गांधीनगर में जल शक्ति विभाग के कनिष्ठ अभियंता (जेई) लाभ सिंह गुलेरिया की हत्या के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है. इस हाई-प्रोफाइल मामले की गहराई से जांच के लिए कुल्लू पुलिस ने विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है. एसपी कुल्लू स्वयं इस टीम की निगरानी कर रहे हैं. पुलिस का कहना है कि मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है और वैज्ञानिक व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है.

एसआईटी हर पहलू से कर रही जांच

पुलिस ने मामले की जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल करते हुए एसआईटी बनाई है. टीम यह पता लगाने में जुटी है कि जेई लाभ सिंह गुलेरिया पर हमला क्यों किया गया और इसके पीछे क्या वजह थी. पुलिस मृतक के निजी और पेशेवर दोनों पहलुओं की जांच कर रही है. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि उनकी किसी से कोई पुरानी रंजिश या विवाद तो नहीं था.

कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

जांच के दौरान पुलिस मृतक के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और अन्य तकनीकी जानकारियां जुटा रही है. इसके अलावा घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी खंगाला जा रहा है. पुलिस वारदात के समय इलाके में सक्रिय मोबाइल नंबरों का डंप डाटा भी जांच रही है. दूरसंचार कंपनियों से जरूरी जानकारी मांगी गई है, ताकि संदिग्ध गतिविधियों और संभावित आरोपियों तक पहुंचा जा सके. पुलिस के सामने यह मामला ब्लाइंड मर्डर केस के रूप में बड़ी चुनौती बना हुआ है. जांच एजेंसियां फोरेंसिक और तकनीकी साक्ष्यों के साथ-साथ गवाहों से पूछताछ के आधार पर हर कड़ी जोड़ने का प्रयास कर रही हैं. पुलिस को उम्मीद है कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और कॉल रिकॉर्ड से जांच को महत्वपूर्ण दिशा मिलेगी.