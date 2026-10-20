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साइकिल सवार को टक्कर मारने के बाद ट्रक में जा घुसी कार, हादसे में एक की मौत, 5 घायल

कुल्लू के जिया में भीषण सड़क हादसा ( ETV BHARAT )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के जिया में एक कार ने पहले साइकिल सवार को टक्कर मार दी. इसके बाद कार सड़क किनारे खड़े ट्रक के पिछले हिस्से से जा टकराई. हादसे में साइकिल सवार 62 वर्षीय सावणू राम की मौत हो गई, जबकि कार में सवार पांच लोग घायल हो गए. दुर्घटना सोमवार शाम महिंद्रा एजेंसी के पास हुई.

पुलिस के अनुसार, डिजायर कार लाहौल-स्पीति से औट की ओर जा रही थी. कार अजय कुमार (27) चला रहा था और उसमें उसके चार दोस्त भी सवार थे. जिया में महिंद्रा एजेंसी के पास कार ने आगे चल रहे साइकिल सवार को टक्कर मार दी. इसके बाद कार ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई. हादसे में कार चालक अजय कुमार के अलावा हरषित (24), अमन (24), श्रुति (24) और सचिन (22) घायल हो गए. सभी को इलाज के लिए हरिहर अस्पताल, हाथीथान ले जाया गया.