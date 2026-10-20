साइकिल सवार को टक्कर मारने के बाद ट्रक में जा घुसी कार, हादसे में एक की मौत, 5 घायल
पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 2:07 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के जिया में एक कार ने पहले साइकिल सवार को टक्कर मार दी. इसके बाद कार सड़क किनारे खड़े ट्रक के पिछले हिस्से से जा टकराई. हादसे में साइकिल सवार 62 वर्षीय सावणू राम की मौत हो गई, जबकि कार में सवार पांच लोग घायल हो गए. दुर्घटना सोमवार शाम महिंद्रा एजेंसी के पास हुई.
पुलिस के अनुसार, डिजायर कार लाहौल-स्पीति से औट की ओर जा रही थी. कार अजय कुमार (27) चला रहा था और उसमें उसके चार दोस्त भी सवार थे. जिया में महिंद्रा एजेंसी के पास कार ने आगे चल रहे साइकिल सवार को टक्कर मार दी. इसके बाद कार ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई. हादसे में कार चालक अजय कुमार के अलावा हरषित (24), अमन (24), श्रुति (24) और सचिन (22) घायल हो गए. सभी को इलाज के लिए हरिहर अस्पताल, हाथीथान ले जाया गया.
साइकिल सवार सावणू राम निवासी जिया को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तेगूबेहड़ पहुंचाया गया. वहां से उन्हें क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज
एसपी कुल्लू अभिषेक ने बताया कि पुलिस थाना भुंतर में कार चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 और 125(a) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है.
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