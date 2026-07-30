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हिमाचल में जेई हत्या मामले में डॉक्टर पति-पत्नी समेत 4 गिरफ्तार, पुलिस ने ऐसे किया खुलासा

24 जुलाई को जेई घायल अवस्था में मिले थे. जिसके बाद 26 जुलाई को एम्स बिलासपुर में उनकी मौत हो गई है.

LABH SINGH GULERIA MURDER CASE
कुल्लू में जेई लाभ सिंह गुलेरिया की हत्या का मामला (FB@LABH SINGH GULERIA)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 3:46 PM IST

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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में जल शक्ति विभाग के जूनियर इंजीनियर (जेई) लाभ सिंह गुलेरिया की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने इस मामले में सरकारी डॉक्टर दंपति (पति-पत्नी) समेत एक ही परिवार के चार लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में ढालपुर क्षेत्रीय अस्पताल में तैनात महिला डॉक्टर, उसका पति जो लाहौल-स्पीति में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी है, ससुर और देवर शामिल हैं. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है और जल्द ही चारों आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा.

एसपी कुल्लू मदन लाल कौशल ने बताया, "24 जुलाई को मिली शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. 26 जुलाई को एम्स बिलासपुर में जेई लाभ सिंह गुलेरिया की मौत के बाद मामले में हत्या की धारा जोड़ दी गई. इसके बाद गठित एसआईटी ने जांच को आगे बढ़ाया और तकनीकी व वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर 29 जुलाई को चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया."

एसपी कुल्लू मदन लाल कौशल (ETV BHARAT)

क्या है पूरा मामला?

24 जुलाई की रात जल शक्ति विभाग के जेई लाभ सिंह गुलेरिया कुल्लू के गांधीनगर इलाके में नाले के पास गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिले थे. उनकी पत्नी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि देर रात तक पति के घर नहीं लौटने पर उन्होंने फोन किया. उस समय लाभ सिंह ने बताया था कि पीरड़ी में एक सड़क हादसा हुआ है और वह थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे. काफी देर तक घर नहीं पहुंचने पर परिवार ने उनकी तलाश शुरू की और वह गांधीनगर में घायल हालत में मिले. उन्हें पहले क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू ले जाया गया और बाद में गंभीर हालत के चलते एम्स बिलासपुर रेफर किया गया, जहां 26 जुलाई को उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. इसके बाद पुलिस ने एसआईटी का गठन कर जांच शुरू की.

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जेई लाभ सिंह गुलेरिया (FB@LABH SINGH GULERIA)

ऐसे आरोपियों तक पहुंची पुलिस

सआईटी ने पूरे इलाके के सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की गहन जांच की. मृतक लाभ सिंह के कॉल डिटेल की जांच के दौरान सामने आया कि जेई की एक महिला डॉक्टर से लगातार बातचीत होती थी. इसके आधार पर एसआईटी ने महिला डॉक्टर से पूछताछ की. पुलिस ने डॉक्टर के घर काम करने वाली महिला से भी पूछताछ की, जिससे पता चला कि जेई का उस घर में आना-जाना था. इसके बाद जब संदिग्धों से कड़ाई से पूछताछ की गई, तो पूरे मामले का खुलासा हुआ.

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प्रेस वार्ता के दौरान एसपी कुल्लू व अन्य अधिकारी (ETV BHARAT)

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जांच में यह बात सामने आई कि महिला डॉक्टर के परिजनों को जेई लाभ सिंह गुलेरिया और उनके बीच कथित अवैध संबंधों का शक था. इसी वजह से 24 जुलाई को महिला डॉक्टर ने फोन कर जेई लाभ सिंह को पाइप चेक करने के बहाने अपने घर बुलाया. इस दौरान दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया और महिला के पति, देवर तथा ससुर ने जेई के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. बाद में आरोपी उन्हें घायल अवस्था में दफ्तर के पास सड़क किनारे फेंककर फरार हो गए. जांच में यह भी सामने आया कि घटना के बाद घर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज डिलीट कर दिए गए थे. महिला डॉक्टर ने अपने देवर से डीवीआर (DVR) बदलने के लिए भी कहा था ताकि पुलिस को कोई सबूत न मिल सके. हालांकि, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर एसआईटी आरोपियों तक पहुंच गई और चारों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है.

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