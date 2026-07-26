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कुल्लू में जल शक्ति विभाग के जेई के साथ मारपीट! एम्स बिलासपुर में हुई मौत

कुल्लू: जिला मुख्यालय के साथ जल शक्ति विभाग में कार्यरत जेई के साथ गांधीनगर में मारपीट का मामला सामने आया है. वहीं, एम्स बिलासपुर में इलाज के दौरान घायल जेई की मौत हो गई है. परिजनों ने इसे हत्या करार दिया है. पुलिस ने अब परिजनों की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है.

कुल्लू पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक कुल्लू का ही रहने वाला था और उसकी पहचान लाभ सिंह गुलेरिया के रूप में हुई है. मृतक की पत्नी कांता देवी ने पुलिस में दी शिकायत में कहा कि मेरे पति लाभ सिंह बीते शुक्रवार को रोजाना की तरह अपनी ड्यूटी पर गए थे. देर रात करीब 11 बजे लाभ सिंह ने परिजनों को फोन कर सूचना दी कि पिरड़ी पुल के पास कोई दुर्घटना हुई है और मैं जल्द ही घर पहुंच रहे हैं, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी वो घर नहीं पहुंचे. देर तक उनसे फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया. इसके बाद हमने देर रात को उन्हें ढूंढने का प्रयास किया. गांधीनगर स्थित रोटरी आई अस्पताल के पास उनकी स्कूटी सुरक्षित खड़ी पाई गई, जब आसपास छानबीन की गई, तो अपने कार्यालय से महज 50 मीटर दूर एक सब्जी के खोखे के पास लाभ सिंह अचेत अवस्था में पड़े मिले.