'CM को उंगलियों पर नचा रहे कुछ अधिकारी, उपमुख्यमंत्री और मंत्रियों को किया जा रहा दरकिनार'
ढालपुर दौरे पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 16, 2026 at 4:09 PM IST
कुल्लू: 'हिमाचल प्रदेश में आज कांग्रेस सरकार के हालात यह है कि कुछ अधिकारी मुख्यमंत्री के कार्यालय में बैठे रहते हैं और बाहर उपमुख्यमंत्री व अन्य मंत्री मिलने के लिए इंतजार करते रहते हैं. कुछ अधिकारी अपने इशारों पर मुख्यमंत्री को चला रहे हैं. प्रदेश के विकास की ओर सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है'. ये आरोप नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुखविंदर सरकार पर ढालपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान लगाए.
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, 'आज सरकार के विधायक और मंत्री हताशा में भरे हुए हैं और मंत्री भी अब अधिकारियों की तानाशाही पर बयान दे रहे हैं. हालांकि अधिकारियों पर इस तरह से बयान देना गैर जरूरी है. क्योंकि मंत्री सरकार में है और अगर कोई अधिकारी उनकी बात नहीं सुनता है तो उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए. ना कि इस तरह की बयानबाजी की जानी चाहिए'.
जयराम ठाकुर का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में बीते 3 सालों से यही हालात बने हुए हैं. अधिकारी ना तो मंत्रियों के सुनते हैं और ना ही जनता की. जनता आज कांग्रेस सरकार की इन सभी नाकामियों से परेशान हो गई है. ऐसे में आज कांग्रेस के मंत्री खुद अपनी सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल रहे हैं.
पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने याद दिलाया कि उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मंडी में कहा था कि कुछ अधिकारियों को रात के अंधेरे में निपटाया जाएगा. ऐसे में उनके बयान के क्या मतलब निकलते हैं? उसके बारे में भी आज सभी लोगों को पता है. प्रदेश में कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल में कोई भी विकास कार्य नहीं कर पाई है. प्रदेश में आपदा एक्ट का बार-बार बहाना दिया जा रहा है और सरकार उसके बावजूद भी जश्न मनाने में जुटी हुई है.
पूर्व मंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि भाजपा लगातार प्रदेश से कांग्रेस सरकार को हटाने का अभियान चलाए हुए हैं. आगामी समय में भी यह अभियान जारी रहेगा. कांग्रेस सरकार झूठ बोलकर सत्ता में तो आ गई, लेकिन उसके बाद वह जनता की उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाई है. अब भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी यह ठान लिया है कि जल्द से जल्द कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर किया जाए. ताकि प्रदेश में बीते 3 सालों से जो विकास कार्य बंद पड़े हुए हैं, उन्हें दोबारा से गति मिल सके और जनता को भी राहत प्रदान की जा सके.
