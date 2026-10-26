मोहल्ला पर्व पर भगवान रघुनाथ के दरबार में पहुंचे देवी-देवता, अब लंका दहन की बारी, कल होगा कुल्लू दशहरा का समापन
मोहल्ला पर्व के साथ लंका दहन की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं. अब कल लंका दहन के साथ कुल्लू दशहरा का समापन हो जाएगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 8:56 PM IST
कुल्लू: कुल्लू में अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के छठे दिन ढालपुर मैदान में मोहल्ला पर्व की परंपरा निभाई गई. इस दौरान उत्सव में पहुंचे देवी-देवताओं ने भगवान रघुनाथ के दरबार में शीश नवाया और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई. इसके बाद देवी-देवता राजा की चानणी पहुंचे, जहां उन्होंने एक-दूसरे से मिलकर सदियों पुरानी परंपरा निभाई. अब मंगलवार को लंका दहन के साथ अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का समापन होगा.
भगवान रघुनाथ के दरबार में पहुंचे देवी-देवता
मोहल्ला पर्व के दौरान सबसे पहले देवी-देवताओं ने भगवान रघुनाथ के दरबार में हाजिरी भरी. उनकी उपस्थिति भगवान रघुनाथ के रजिस्टर में भी दर्ज की गई. इस अवसर पर माता हिडिंबा सबसे पहले भगवान रघुनाथ के दरबार पहुंचीं और मुख्य छड़ी बरदार महेश्वर सिंह को प्रसाद के रूप में फूल दिए. इसके बाद अन्य देवी-देवताओं ने भी दरबार में शीश नवाया.
राजा की चानणी में हुआ देवी-देवताओं का मिलन
भगवान रघुनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद देवी-देवता राजा की चानणी पहुंचे. यहां उन्होंने एक-दूसरे के अस्थायी शिविरों में जाकर आपसी मिलन की परंपरा निभाई. मोहल्ला पर्व के दौरान देवी-देवताओं का यह मिलन कुल्लू दशहरा की प्रमुख धार्मिक परंपराओं में शामिल है.
लंका दहन से पहले मां दुर्गा की होगी विशेष पूजा
भगवान रघुनाथ के कारदार दानवेंद्र सिंह ने बताया कि मोहल्ला पर्व के साथ लंका दहन की तैयारियां शुरू होती हैं. मान्यता है कि लंका चढ़ाई से पहले देवी-देवता भगवान रघुनाथ को शक्ति प्रदान करते हैं. रात को भगवान रघुनाथ के शिविर में माता दुर्गा की पूजा होगी और उनसे आशीर्वाद लिया जाएगा. मंगलवार को लंका चढ़ाई और लंका दहन की परंपराएं निभाई जाएंगी. इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का समापन होगा.
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