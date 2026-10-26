ETV Bharat / state

मोहल्ला पर्व पर भगवान रघुनाथ के दरबार में पहुंचे देवी-देवता, अब लंका दहन की बारी, कल होगा कुल्लू दशहरा का समापन

कुल्लू में मोहल्ला पर्व पर देवी-देवताओं ने भगवान रघुनाथ को दी शक्तियां ( ETV BHARAT )

कुल्लू: कुल्लू में अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के छठे दिन ढालपुर मैदान में मोहल्ला पर्व की परंपरा निभाई गई. इस दौरान उत्सव में पहुंचे देवी-देवताओं ने भगवान रघुनाथ के दरबार में शीश नवाया और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई. इसके बाद देवी-देवता राजा की चानणी पहुंचे, जहां उन्होंने एक-दूसरे से मिलकर सदियों पुरानी परंपरा निभाई. अब मंगलवार को लंका दहन के साथ अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का समापन होगा.

भगवान रघुनाथ के दरबार में पहुंचे देवी-देवता