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अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में इस साल नहीं बढ़ेंगे प्लॉट के दाम, इस दिन से शुरू होगा आवंटन

कुल्लू: जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर मैदान में इस साल 21 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव का आयोजन किया जाएगा. दशहरा उत्सव समिति द्वारा इसके लिए तैयारी की जा रही है. दशहरा उत्सव समिति का प्रयास है कि बीते साल के मुकाबले इस साल प्लाट आवंटन व अन्य कार्यों के जरिए समिति की आय बढ़ाई जा सके. ऐसे में ढालपुर के चार मैदान दशहरा उत्सव समिति के लिए आय का भी साधन बन रहे हैं. दशहरा उत्सव समिति द्वारा जो भी आय एकत्र की जाती है, उससे देवी-देवताओं का नजराना दिया जाता है और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने आए कलाकारों के साथ-साथ अन्य खर्चों का भी भुगतान किया जाता है. वहीं, हर साल दशहरा उत्सव समिति की आय में बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही.

ऐसे में अब इस बार समिति की नजर पिछले साल की कमाई के आंकड़े को पार कर आय के नए स्रोत तैयार करने पर है. बीते दिनों 24 सितंबर को अटल सदन में दशहरा उत्सव समिति के अध्यक्ष एवं कुल्लू विधायक सुंदर सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में साल 2025 के आय-व्यय का ब्योरा रखा गया था. इसी के साथ आगामी 2026 के दशहरा उत्सव में राजस्व बढ़ाने के लिए बाजारों और प्लॉट आबंटन की व्यवस्था पर भी मंथन किया गया था.

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा सिर्फ देव संस्कृति और लोक परंपराओं का उत्सव ही नहीं, बल्कि हजारों कारोबारियों के लिए बड़ा बाजार और उत्सव समिति के लिए आय का बड़ा जरिया भी है. पिछले साल दशहरा उत्सव से समिति ने 10 करोड़ 59 लाख 18 हजार 401 रुपए 69 पैसे की आय अर्जित की थी. 7 दिवसीय दशहरा उत्सव के आयोजन पर 8 करोड़ 77 लाख 65 हजार 795 रुपए खर्च हुए और खर्च पूरा होने के बाद समिति के पास एक करोड़ 81 लाख 52 हजार 606 रुपए 69 पैसे की राशि बची.

वही, इस बार के अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के लिए ढालपुर के मैदान में होजरी मार्केट, क्रॉकरी मार्केट, डोम क्षेत्र के समीप फूड स्टॉल मार्केट और हलवाई मार्केट के प्लॉट नीलामी के जरिए आवंटित किए जाएंगे. समिति को उम्मीद है कि नीलामी प्रक्रिया से इन बाजारों से मिलने वाला राजस्व बढ़ेगा. खास बात यह है कि कारोबारियों पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालते हुए इस साल प्लॉट का किराया नहीं बढ़ाया जाएगा. इस बार भी 21 अक्टूबर से 22 नवंबर तक मेला सजा रहेगा. वहीं, दशहरा उत्सव में आने वाले व्यापारियों के लिए प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया 5 अक्टूबर से शुरू होगी.

"दशहरा उत्सव की आय को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं. बाजारों के प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया तय समय पर शुरू की जाएगी. इस बार दशहरा उत्सव में आने वाले व्यापारियों की सुविधा के लिए प्लाट के रेट नहीं बढ़ाए जाएंगे और बीते साल की तर्ज पर ही व्यापारियों को प्लॉट आवंटित किए जाएंगे." - सुंदर सिंह ठाकुर, अध्यक्ष, कुल्लू दशहरा उत्सव समिति

पिछले साल से आय बढ़ाने की कोशिश

इस बार समिति का फोकस पिछले साल के 10.59 करोड़ रुपए के आय आंकड़े से आगे बढ़ने पर है. इसके लिए बाजारों की नीलामी समेत आय के अन्य स्रोतों को मजबूत करने की तैयारी की जा रही है. समिति की कोशिश है कि उत्सव की भव्यता, व्यवस्थाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने के साथ आर्थिक स्थिति को भी मजबूत किया जाए.

बजंतरी के नजराने को लेकर उठाए सवाल

वहीं, नजराने को लेकर देव संस्कृति चैरिटेबल संस्था के अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में देवता के साथ जो बजंतरी आते हैं, उन्हें नजराना पहले ही दिया जाना चाहिए. बजंतरी वह लोग होते हैं, जो आर्थिक रूप से भी कमजोर होते हैं और 7 दिनों तक वह यहां देवी-देवताओं की सेवा में उपस्थित रहते हैं. उन्होंने कहा कि कारदार संघ द्वारा जो नजराना रद्द करने का प्रस्ताव दिया गया है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है और प्रशासन को चाहिए कि वह कारदार संघ का प्रस्ताव रद्द करें.

"प्रशासन द्वारा पहले तय किया गया कि बजंतरी संघ को पहले ही नजराने के तौर पर 23-23 हजार रुपए की राशि दी जाएगी, लेकिन अगले दिन ही कारदार संघ द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि यह राशि पहले ना दी जाए, जबकि कारदार संघ की कार्यकारिणी का कार्यकाल साल 2024 में पूरा हो चुका है. ऐसे में कारदार संघ को किसी भी प्रस्ताव को लिखने की अनुमति नहीं है." - ओम प्रकाश शर्मा, अध्यक्ष, देव संस्कृति चैरिटेबल संस्था

कारदारों पर लगाए ये गंभीर आरोप

ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन को भी अब एक पत्र भेजा जाएगा और उसमें मांग रखी जाएगी की जिला कुल्लू कारदार की जो कार्यकारिणी है, उसमें 136 कारदार ऐसे हैं जो फर्जी तरीके से कारदार बने हुए हैं. राजस्व दस्तावेजों में भी उनके कारदार होने का कोई प्रमाण नहीं है. ऐसे में हर साल दशहरा उत्सव समिति द्वारा लाखों रुपए नजराना ऐसे कारदारों को दिया जा रहा है. उस पर भी रोक लगनी चाहिए. ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि देवी-देवताओं की जमीन का मुद्दा हाईकोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन कई कारदार ऐसे हैं, जिन्होंने देवी-देवताओं की जमीन बेच दी है और आज देवी-देवताओं के पास कोई भी जमीन नहीं बची हुई है.

विधायक सुंदर ठाकुर पर साधा निशाना

वहीं, देव संस्कृति चैरिटेबल संस्था के अध्यक्ष ओम प्रकाश ठाकुर ने कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर को भी आड़े में लेते हुए कहा कि जब वह सत्ता में नहीं थे, तो उन्होंने कहा था कि दशहरा उत्सव एक सामाजिक उत्सव है और इसमें खर्च की जाने वाली राशि का भी पूरा हिसाब लिया जाएगा, लेकिन सत्ता में आने के बाद अब इस बात को भूल गए हैं. उन्होंने कहा था कि रघुनाथ मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता है वह आम जनता द्वारा दिया जाता है, इसलिए इसका भी हिसाब सभी को पता होना चाहिए, लेकिन आज सत्ता में आने के बाद वह भाजपा के लोगों को ही तरजीह दे रहे हैं.