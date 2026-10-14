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अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव: भगवान रघुनाथ के आगमन से हुई थी शुरुआत, अयोध्या से चुरा कर लाई थी श्री राम की मूर्ति

कुल्लू: भारत में जहां इन दिनों नवरात्रि पर्व की धूम मची हुई है. वहीं, विभिन्न जगहों पर रामलीला का भी मंचन किया जा रहा है. नवरात्रि के अवसर पर भगवान श्री राम की लीलाओं का कलाकारों द्वारा मंचन किया जा रहा है. वहीं, विजयादशमी के दिन रावण का पुतला दहन कर दशहरा भी मनाया जाएगा, लेकिन भारत के हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा जिला है, जहां पर विजयादशमी के दिन दशहरा की शुरुआत होगी और यहां पर धूमधाम से 7 दिनों तक अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव मनाया जाएगा.

इसके बाद राजा जगत सिंह ने श्री रघुनाथ जी की प्रतिमा लाने के लिए बाबा किशनदास के चेले दामोदर दास को अयोध्या भेजा था. भगवान रघुनाथ के कारदार दानवेंद्र सिंह ने बताया कि पौराणिक मान्यता के अनुसार दामोदर दास ने पहले मंदिर में सेवा करनी शुरू कर दी और एक दिन चुपचाप मंदिर से मूर्तिय चुराकर वहां से भाग गए. जब वह अयोध्या से मूर्ति को चुराकर हरिद्वार पहुंचे तो वहां उन्हें पकड़ लिया गया और उनकी पिटाई के बाद उनसे मूर्ति छीन ली गई. जब अयोध्या के पंडित मूर्ति को वापस ले जाने लगे तो वो भारी हो गई और कई लोग इस मूर्ति को नहीं उठा सके. जब इन्हें पंडित दामोदर ने उठाया तो मूर्ति फूल के समान हल्की हो गई. ऐसे में पूरे प्रकरण को स्वयं भगवान रघुनाथ की लीला जानकार अयोध्या के पुजारियों ने मूर्ति को कुल्लू लाने दिया. उसके बाद इस मूर्ति के दर्शन के बाद राजा का रोग खत्म हो गया था.

भगवान रघुनाथ के कारदार दानवेंद्र सिंह ने बताया कि साल 1637 में कुल्लू के राजा जगत सिंह के शासनकाल में मणिकर्ण घाटी के टिप्परी गांव में एक गरीब ब्राह्मण दुर्गादत्त रहता था. उस दौरान राजा को किसी ने सूचना दी कि ब्राह्मण के पास सुचे मोती हैं, लेकिन ब्राह्मण ने अपने पास कोई मोती न होने की बात कही. मगर राजा के फिर मोतियों की मांग की डर के मारे ब्राह्मण ने अपने परिवार सहित अपने घर में आग लगाकर आत्मदाह कर लिया. गरीब ब्राह्मण के इस आत्मदाह का दोष राजा जगत सिंह को लगा. इससे राजा जगत सिंह को भारी ग्लानि हुई और इस दोष के कारण राजा को एक असाध्य रोग भी हो गया था. असाध्य रोग से ग्रसित राजा जगत सिंह को झीड़ी के एक पयोहारी बाबा किशन दास ने सलाह दी कि वह अयोध्या के त्रेतानाथ मंदिर से भगवान राम चंद्र, माता सीता और राम भक्त हनुमान की मूर्ति लाएं. इन मूर्तियों को कुल्लू के मंदिर में स्थापित करके अपना राज-पाठ भगवान रघुनाथ को सौंप दें तो उन्हें ब्रह्महत्या के दोष से मुक्ति मिल जाएगी.

"इस बार भी अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के लिए 300 से अधिक देवी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए हैं और भगवान रघुनाथ के दशहरा उत्सव की तैयारी भी पूरी कर ली गई है. 21 अक्टूबर को दोपहर के समय भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सैकड़ों देवी-देवता भाग लेकर भगवान रघुनाथ के साथ 7 दिनों तक अपने अस्थायी शिविर में विराजमान होंगे. जहां पर उनकी चार पहर पूजा अर्चना की जाएगी." - दानवेंद्र सिंह, कारदार, भगवान रघुनाथ मंदिर

जिला कुल्लू में आयोजित इस दशहरा उत्सव की खास बात यह है कि यहां पर ना तो रावण का पुतला फूंका जाएगा और ना ही कलाकारों द्वारा रामलीला का मंचन किया जाएगा. यहां पर भगवान रघुनाथ की भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी और जिला कुल्लू के सैकड़ों देवी-देवता इसमें भाग लेंगे. देवी-देवता 7 दिनों तक ढालपुर मैदान में अपने अस्थायी शिविर में विराजेंगे और लाखों लोग यहां पर भगवान रघुनाथ के साथ-साथ जिले भर से आए इन देवी-देवताओं के दर्शन करते हैं. जिला कुल्लू में अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव भगवान रघुनाथ को समर्पित है और कल्लू के राजा का रोग मिटाने के लिए भगवान रघुनाथ 16वीं सदी में अयोध्या से कुल्लू आए थे. 21 अक्टूबर को आयोजित 7 दिवसीय दशहरा उत्सव में कुल्लू के विभिन्न ग्रामीण इलाकों से देवी देवता ढालपुर के मैदान में 7 दिनों तक विराजते हैं, जिनके दर्शनों के लिए देश-विदेश से लोग यहां आते हैं.

कारदार दानवेंद्र सिंह ने बताया कि स्वस्थ होने के बाद राजा ने अपना जीवन और राज्य भगवान रघुनाथ को समर्पित कर दिया और इस तरह से यहां दशहरे की शुरुआत हुई. भगवान राम के कुल्लू आने पर राजा को रोग से मुक्ति मिल गई और 1660 में राजा ने पूरा राज पाठ भगवान रघुनाथ के नाम कर दिया और खुद छड़ीबरदार बनकर सेवा करने लगे. साल 1660 में भगवान रघुनाथ की मूर्ति मकराहड, मणिकर्ण, हरिपुर, नग्गर होते हुए कुल्लू पहुंची और भगवान रघुनाथ के सम्मान में 1660 से दशहरा उत्सव का आयोजन किया जाने लगा. अश्विन महीने के पहले पंद्रह दिनों में राजा यहां के सभी 365 देवी-देवताओं को ढालपुर घाटी में रघुनाथ जी के सम्मान में यज्ञ करने के लिए न्योता देते हैं और पर्व के पहले दिन दशहरे की देवी, मनाली की हिडिंबा देवी कुल्लू आती हैं. इन्हें राजघराने की देवी माना जाता है. कुल्लू के प्रवेशद्वार में उनका स्वागत किया जाता है और राजसी ठाठ-बाट से राजमहल में उनका प्रवेश होता है. दशहरा उत्सव के दौरान माता हिडिंबा के बुलावे पर राजघराने के सब सदस्य उनका आशीर्वाद लेने आते हैं. इसके बाद ढालपुर में माता हिडिंबा का प्रवेश होता है.

त्रेता युग की हैं ये मूर्तियां

मान्यता है कि अयोध्या के रघुनाथ मंदिर से चोरी हुई मूर्ति त्रेता युग की है. यह मूर्ति भगवान श्रीराम चंद्र द्वारा अश्वमेध यज्ञ के समय स्वयं तैयार की गई थी, क्योंकि माता सीता उस समय वनवास पर थी. अश्वमेध यज्ञ की पूर्णता के लिए पति पत्नी दोनों को यज्ञ में उपस्थित होना आवश्यक था. माता सीता की गैर मौजूदगी के कारण श्रीराम व सीता दोनों की यह मूर्तियां तैयार करवाई गई और उसके बाद यह यज्ञ पूरा किया गया. राजा जगत सिंह द्वारा यह दोनों मूर्तियां अयोध्या से कुल्लू लाईं गई और आज भी रघुनाथ मंदिर में यह मूर्तियां स्थापित की गई हैं.

कब मिला कुल्लू दशहरा को अंतरराष्ट्रीय दर्जा ?

आजादी के बाद साल 1966 तक कुल्लू दशहरा को राज्य स्तर का दर्जा मिला और 1970 में अंतरराष्ट्रीय स्तर का दर्जा देने की घोषणा की गई, लेकिन इसे मान्यता नहीं मिल पाई. ऐसे में साल 2017 में इसे अंतरराष्ट्रीय उत्सव का दर्जा दिया गया और इस देव महाकुंभ को देखने के लिए देश-विदेश से भी भारी संख्या में पर्यटक ढालपुर पहुंचते हैं. पूरे देश भर में जहां नवरात्रि में रामलीला का आयोजन किया जाता है. वहीं, ढालपुर के दशहरा उत्सव में ना तो रामलीला की जाती है और ना ही रावण के पुतले को जलाया जाता है. यहां पर विजयदशमी के दिन अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव की शुरुआत होती है और भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा के साथ-साथ इस मेले को ढालपुर मैदान में मनाया जाता है. अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि से शुरू होने के एक सप्ताह बाद इसका समापन किया जाता है और इसे देवी-देवताओं का वार्षिक सम्मेलन भी कहा जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विजयदशमी के दिन भगवान राम द्वारा रावण की सेना पर जीत हासिल की गई थी. ऐसे में दशमी के दिन ही यहां पर दशहरा उत्सव की शुरुआत हो जाती है.

कुल्लू दशहरा उत्सव की तैयारियां (ETV Bharat)

माता भेखली के आदेश पर शुरू होती है रथ यात्रा

कारदार दानवेंद्र सिंह ने बताया कि दशहरा उत्सव के दौरान ढालपुर मैदान में भगवान रघुनाथ की एक भव्य रथ यात्रा भी निकाली जाती है. उस दौरान पहाड़ी से माता भेखली का आदेश मिलते ही रथ यात्रा शुरू होती है. रस्सी की सहायता से रथ को इस जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है. जहां यह रथ छह दिन तक ठहरता है. राज परिवार के सभी पुरुष सदस्य राजमहल से दशहरा मैदान की ओर धूम-धाम से रवाना होते हैं. कुल्लू दशहरा उत्सव में सातवें दिन लंका दहन किया जाता है और उसके साथ ही दशहरे का समापन किया जाता है. लंका दहन के दिन भी रथ यात्रा निकाली जाती है और भगवान रघुनाथ वापस रघुनाथपुर अपने मंदिर की ओर लौट जाते हैं.

2014 में भगवान रघुनाथ की मूर्ति की हुई थी चोरी

सुल्तानपुर स्थित ऐतिहासिक मंदिर से नेपाली युवक ने साल 2014 में भगवान रघुनाथ के साथ नरसिंह, हनुमान, गणपति और शालिग्राम की मूर्तियों को चुरा लिया था. उस दौरान कुल एक किलो सोने और दस किलो चांदी की मूर्तियां और अन्य सामान गायब हुआ था. जिसे बाद में साल 2015 के जनवरी माह में पुलिस द्वारा बरामद भी कर लिया गया था. ऐसे में भगवान रघुनाथ की मूर्ति की चोरी होने पर जिला कुल्लू में शोक की लहर दौड़ गई थी और कई दिनों तक रघुनाथपुर के साथ लगते इलाकों में लोगों के घरों में चूल्हा भी नहीं जला था. भगवान रघुनाथ की मूर्ति मिलने के बाद लोगों में हर्ष की लहर दौड़ गई थी और बसंत पंचमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया था.