कुल्लू के प्रमुख देवता भगवान रघुनाथ अंतराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में निभाते हैं अहम भूमिका, जानें कैसे तय होती नजराना राशि?
अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में. भगवान रघुनाथ उत्सव में निभाते हैं अहम भूमिका. इस आधार पर तय होती है नजराना राशि.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 12:43 PM IST
कुल्लू: जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर मैदान में 21 अक्टूबर से अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव मनाया जाएगा. इस उत्सव में 300 से अधिक देवी-देवता भी भाग लेंगे. ऐसे में देवी-देवताओं के यहां ठहरने खाने-पीने एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी प्रशासन के द्वारा कार्य किया जा रहा है. इसके अलावा यहां आने वाले देवी-देवताओं को दशहरा उत्सव कमेटी के द्वारा नजर आने के तौर पर राशि भी प्रदान की जाती है. ताकि उस राशि से वह अपने आने जाने और अन्य सुविधाओं पर होने वाले खर्च का वहन कर सकें. दशहरा उत्सव समिति के द्वारा हर साल करोड़ों रुपए की राशि नजर आने के तौर पर खर्च की जाती है और देवी-देवताओं के हरियान क्षेत्र को देखते हुए ही यह तय किया जाता है कि आखिर किस देवता को नजर आने के तौर पर कितनी राशि दी जानी है.
देवी-देवताओं के लिए प्रदान की गई नजराना राशि
सितंबर माह में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया था कि, वर्ष 2024 और 2025 में उत्सव के दौरान देवी-देवताओं को कुल 1 करोड़ 42 लाख 89 हजार 90 रुपये की नजराना राशि प्रदान की गई है. अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव 2024 और 2025 के लिए दशहरा कमेटी द्वारा कुल 347 पंजीकृत देवी-देवताओं को आमंत्रित किया गया था. इन आमंत्रित देवी-देवताओं में 206 माफीदार और 141 गैर-माफीदार देवी-देवता शामिल थे.
नजराना राशि के वर्षवार ब्योरे पर नजर डालें तो वर्ष 2024 में उत्सव में शरीक हुए देवी-देवताओं को कुल 71 लाख 68 हजार 210 रुपये की राशि नजराने के रूप में दी गई. वहीं, वर्ष 2025 में यह राशि 71 लाख 20 हजार 880 रुपये रही थी. जिला कुल्लू में आयोजित अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में माफीदार देवताओं में जिला कुल्लू के प्रमुख भगवान रघुनाथ जी कुल्लू को 2 लाख 51 हजार 500 रुपये, माता हिडिंबा देवी डुंघरी मनाली को 97 हजार 250 रुपये और देवता जमलू पीज को 90 हजार 300 रुपये सबसे अधिक नजराना राशि के तौर पर दी गई है.
दशहरा उत्सव में दिए जाने वाली नजराना राशि में देवता ऋषि मार्कण्डेय फाटी नूर निरमंड को 10,500, देवता कार्तिक स्वामी सिमसा मनाली को 10,500, देवता धूम्बल को 10,500 रुपये का नजराना मिलता है. इसके अलावा गैर माफीदार देवताओं में पंचवीर लुसाला बंजार को 68,150, देवता खुड्डीजल महाराज को 8,500, देवता लक्ष्मी नारायण कुल्लू को 4,850 रुपये को सबसे अधिक, जबकि पंचवीर, बंशीरा, खुड़ीजल चैहनी को सबसे कम 5,100 रुपये का नजराना मिलता है.
तीन मानदंडों के आधार पर नजराना राशि वितरण
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि, "दशहरा उत्सव में आने वाले देवी-देवताओं को दी जाने वाली नजराना राशि सभी के लिए समान नहीं होती है. बल्कि इसमें अंतर होता है. यह राशि मुख्य रूप से तीन मानदंडों के आधार पर निर्धारित की जाती है. जिसमें संबंधित देवी-देवता की मान्यता, प्रसिद्धि, हरियान, कितनी है. देवता के साथ आने वाले हारियानों की संख्या और देवता के मूल स्थान से उत्सव स्थल की दूरी कितनी है इसी आधार पर नजराना राशि तय होती है. इन्हीं आधारों पर प्रत्येक देवी-देवता की नजराना राशि में अंतर तय होता है. इसके अलावा, नजराना राशि में प्रतिवर्ष होने वाली वृद्धि दशहरा उत्सव समिति के पास उपलब्ध कुल धनराशि और उनकी आय पर निर्भर करती है."
348 देवी-देवताओं को भेजे गए निमंत्रण
इस बार 21 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस देव महाकुंभ में इस बार दशहरा उत्सव समिति के द्वारा जिला कुल्लू के विभिन्न इलाकों से आने वाले 348 देवी-देवताओं को निमंत्रण भेजे गए हैं. अब इन निमंत्रण पत्रों मिलने के बाद देवी-देवताओं का अपने मंदिर से कुल्लू आने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. जिला कुल्लू के कुल्लू, मनाली, आनी, निरमंड और बंजार उपमंडल के देवी-देवता दशहरा उत्सव में भाग लेते हैं. वहीं, दशहरा समिति इन देवताओं के ठहरने के लिए ढालपुर में टेंट उपलब्ध करवाती है. इसके अलावा बिजली, पानी और सुरक्षा समेत अन्य व्यवस्थाएं दशहरा समिति की ओर से की जाती हैं. दशहरा उत्सव के अंतिम दिन सरकार के नियमानुसार देवी-देवताओं को नजराना भी भेंट किया जाता है.
20 अक्टूबर तक ढालपुर मैदान पहुंचेंगे सभी देवी-देवता
जिला कुल्लू देवी देवता कारदार संघ के अध्यक्ष दोत्त राम ने बताया कि, "दशहरा उत्सव के लिए अब देवी-देवता अपने अपने मंदिरों से निकल चुके हैं और 20 अक्टूबर तक सभी देवी देवता ढालपुर मैदान पहुंच जाएंगे. यहां पर सभी देवी देवताओं के लिए प्रशासन की ओर से टेंट एवं अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं. ऐसे में इस बार भी अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव देवी देवताओं की उपस्थिति में धूमधाम से मनाया जाएगा."
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