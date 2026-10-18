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कुल्लू के प्रमुख देवता भगवान रघुनाथ अंतराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में निभाते हैं अहम भूमिका, जानें कैसे तय होती नजराना राशि?

कुल्लू दशहरा उत्सव में भगवान रघुनाथ की भूमिका ( ETV Bharat )

कुल्लू: जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर मैदान में 21 अक्टूबर से अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव मनाया जाएगा. इस उत्सव में 300 से अधिक देवी-देवता भी भाग लेंगे. ऐसे में देवी-देवताओं के यहां ठहरने खाने-पीने एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी प्रशासन के द्वारा कार्य किया जा रहा है. इसके अलावा यहां आने वाले देवी-देवताओं को दशहरा उत्सव कमेटी के द्वारा नजर आने के तौर पर राशि भी प्रदान की जाती है. ताकि उस राशि से वह अपने आने जाने और अन्य सुविधाओं पर होने वाले खर्च का वहन कर सकें. दशहरा उत्सव समिति के द्वारा हर साल करोड़ों रुपए की राशि नजर आने के तौर पर खर्च की जाती है और देवी-देवताओं के हरियान क्षेत्र को देखते हुए ही यह तय किया जाता है कि आखिर किस देवता को नजर आने के तौर पर कितनी राशि दी जानी है.

देवी-देवताओं के लिए प्रदान की गई नजराना राशि सितंबर माह में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया था कि, वर्ष 2024 और 2025 में उत्सव के दौरान देवी-देवताओं को कुल 1 करोड़ 42 लाख 89 हजार 90 रुपये की नजराना राशि प्रदान की गई है. अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव 2024 और 2025 के लिए दशहरा कमेटी द्वारा कुल 347 पंजीकृत देवी-देवताओं को आमंत्रित किया गया था. इन आमंत्रित देवी-देवताओं में 206 माफीदार और 141 गैर-माफीदार देवी-देवता शामिल थे.