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लंका दहन के साथ अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा का समापन, देवी-देवताओं की मौजूदगी में निकली भव्य रथयात्रा

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा का समापन ( ETV BHARAT )

कुल्लू: कुल्लू: कुल्लू के ढालपुर मैदान में सात दिवसीय अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव का मंगलवार को पारंपरिक लंका दहन की रस्म के साथ समापन हो गया. उत्सव के अंतिम दिन भगवान रघुनाथ के अस्थायी शिविर से भव्य रथयात्रा निकाली गई, जिसमें माता हिडिंबा समेत सैकड़ों देवी-देवता और भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए. 'जय श्रीराम' के जयकारों के बीच श्रद्धालुओं ने रथ को खींचकर लंका बेकर पहुंचाया, जहां निर्धारित देव परंपराएं पूरी की गईं. इन रस्मों के बाद भगवान रघुनाथ, माता सीता और हनुमान जी की मूर्तियों को पालकी में विराजमान कर वापस सुल्तानपुर स्थित उनके स्थायी मंदिर ले जाया गया.

कुल्लू दशहरा में लंका दहन की परंपरा देश के अन्य हिस्सों से बिल्कुल अलग है. यहां रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के बड़े-बड़े पुतले नहीं जलाए जाते. इसके बजाय, मिट्टी और गोबर से बने प्रतीकात्मक मुखौटों के साथ सूखी झाड़ियों को पारंपरिक देव विधियों के अनुसार जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व मनाया जाता है. इसी अनूठी रस्म के साथ इस ऐतिहासिक उत्सव का धार्मिक समापन होता है.