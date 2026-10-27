लंका दहन के साथ अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा का समापन, देवी-देवताओं की मौजूदगी में निकली भव्य रथयात्रा
कुल्लू दशहरा में लंका दहन की परंपरा देश के अन्य हिस्सों में होने वाले दशहरा आयोजनों से अलग है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 8:30 PM IST
कुल्लू: कुल्लू: कुल्लू के ढालपुर मैदान में सात दिवसीय अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव का मंगलवार को पारंपरिक लंका दहन की रस्म के साथ समापन हो गया. उत्सव के अंतिम दिन भगवान रघुनाथ के अस्थायी शिविर से भव्य रथयात्रा निकाली गई, जिसमें माता हिडिंबा समेत सैकड़ों देवी-देवता और भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए. 'जय श्रीराम' के जयकारों के बीच श्रद्धालुओं ने रथ को खींचकर लंका बेकर पहुंचाया, जहां निर्धारित देव परंपराएं पूरी की गईं. इन रस्मों के बाद भगवान रघुनाथ, माता सीता और हनुमान जी की मूर्तियों को पालकी में विराजमान कर वापस सुल्तानपुर स्थित उनके स्थायी मंदिर ले जाया गया.
कुल्लू दशहरा में लंका दहन की परंपरा देश के अन्य हिस्सों से बिल्कुल अलग है. यहां रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के बड़े-बड़े पुतले नहीं जलाए जाते. इसके बजाय, मिट्टी और गोबर से बने प्रतीकात्मक मुखौटों के साथ सूखी झाड़ियों को पारंपरिक देव विधियों के अनुसार जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व मनाया जाता है. इसी अनूठी रस्म के साथ इस ऐतिहासिक उत्सव का धार्मिक समापन होता है.
माता हिडिंबा की मौजूदगी में पूरी हुई रस्म
कुल्लू दशहरा में माता हिडिंबा की विशेष भूमिका रहती है. वह उत्सव के सातों दिन अपने अस्थायी शिविर में विराजमान रहती हैं और लंका दहन की परंपरा पूरी होने के बाद अपने देवालय लौटती हैं. लंका बेकर में देव परंपराओं के निर्वहन के बाद माता हिडिंबा की वापसी हुई. इस परंपरा को कुल्लू के धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन का अहम हिस्सा माना जाता है.
देवी-देवता लौटे अपने देवालय, अगले साल फिर होगा मिलन
दशहरा उत्सव संपन्न होने के बाद ढालपुर मैदान में ठहरे देवी-देवता भी अपने-अपने देवालयों की ओर रवाना होने लगे हैं. उत्सव के दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए देवी-देवता अस्थायी शिविरों में विराजमान रहे और श्रद्धालुओं को उनके दर्शन का अवसर मिला. अब ढालपुर मैदान में यह देव समागम अगले साल दशहरा उत्सव के दौरान फिर देखने को मिलेगा.
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