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कुल्लू दशहरा उत्सव के लिए 348 देवी-देवताओं को भेजे गए निमंत्रण, इस दिन से होगी शुरुआत

दशहरा समिति ने राजस्व रिकॉर्ड में मंदिर वाले सभी देवी-देवताओं को निमंत्रण भेजा है. इन्हें तहसीलदार के माध्यम से मंदिरों तक पहुंचाया जा रहा है.

कुल्लू दशहरा को भेजा गया निमंत्रण
कुल्लू दशहरा को भेजा गया निमंत्रण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 4, 2026 at 5:59 PM IST

4 Min Read
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कुल्लू: देव आस्था और संस्कृति के सबसे बड़े उत्सव अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा की तैयारियां शुरू हो गई हैं. 20 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस देव महाकुंभ में इस बार 348 देवी-देवताओं को निमंत्रण भेजे गए हैं. अब इन निमंत्रण पत्रों को देवी-देवताओं के मंदिरों तक पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है. दशहरा उत्सव में शामिल होने के लिए कुल्लू जिले की विभिन्न घाटियों से देवी-देवता अपने देवलुओं के साथ ढालपुर पहुंचेंगे.

दशहरा समिति ने राजस्व रिकॉर्ड में मंदिर वाले सभी देवी-देवताओं को निमंत्रण भेजा है. तहसीलदार के माध्यम से मंदिरों तक पहुंचाए जा रहे इन निमंत्रण पत्रों का देव समाज में विशेष महत्व है. वही, निमंत्रण मिलते ही देवालयों में दशहरा उत्सव की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं. कुल्लू, मनाली, आनी, निरमंड और बंजार उपमंडल के देवी-देवता इस आयोजन में भाग लेते हैं. वही, दशहरा समिति इन देवताओं के ठहरने के लिए ढालपुर में टेंट उपलब्ध करवाती है. इसके अलावा बिजली, पानी और सुरक्षा समेत अन्य व्यवस्थाएं दशहरा समिति की ओर से की जाती हैं. सरकार के नियमानुसार देवी-देवताओं को नजराना भी भेंट किया जाता है.

एडीएम कुल्लू सुरजीत सिंह राठौर ने कहा कि 'अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां करनी आरंभ कर दी हैं. देवी-देवताओं को निमंत्रण पत्र भेज दिए है. वहीं, जल्द ही समिति की बैठक भी आयोजित की जाएगी और दशहरा उत्सव के विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर भी रूपरेखा तैयार की जाएगी.'

200 किलोमीटर का कठिन सफर

जिला कुल्लू के आनी और निरमंड क्षेत्र के कई देवी-देवताओं को करीब 200 किलोमीटर का सफर तय कर कुल्लू पहुंचना पड़ता है. कठिन पहाड़ी रास्तों और मौसम की चुनौतियों के बीच देव समाज के लिए यह यात्रा आस्था की परीक्षा से कम नहीं होती. आनी, निरमंड, बंजार और सैंज से देवी-देवता 20 अक्टूबर को ढालपुर पहुंचेंगे. वही, इन देवी देवताओं के आगमन के साथ ही कुल्लू की वादियां एक बार फिर देव ध्वनियों और पारंपरिक वाद्ययंत्रों से गूंज उठेंगी.

1660 से चली आ रही परंपरा

कुल्लू दशहरे का इतिहास करीब 366 वर्ष पुराना है. राजा जगत सिंह के शासनकाल में 1649 में अयोध्या से भगवान रघुनाथ की त्रेता युगकालीन मूर्ति कुल्लू लाई गई थी. पहले इसे थरास गांव के मकराहड़ में रखा गया. तीन वर्ष बाद मूर्ति मणिकर्ण ले जाई गई और 1660 में मणिकर्ण से सुल्तानपुर लाई गई. सुल्तानपुर में भगवान रघुनाथ की स्थापना के बाद से कुल्लू दशहरे की परंपरा शुरू हुई, जो आज अंतरराष्ट्रीय पहचान बना चुकी है.

कुल्लू दशहरा के लिए भेजे गए निमंत्रण
कुल्लू दशहरा के लिए भेजे गए निमंत्रण (ETV Bharat)

दशहरा खत्म होने के बाद 7 दिन का कुल्लू दशहरा

ये इस दशहरे की सबसे खास बात है. देशभर में विजय दशमी या दशहरा खत्म होने के बाद कुल्लू का दशहरा शुरू होता है और एक हफ्ते तक चलता है. हर साल मनाया जाने वाला कुल्लू दशहरा अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि से शुरू होकर एक हफ्ते तक चलता है. दशहरा या विजय दशमी के दिन भगवान राम ने रावण को मारा लेकिन रावण की मृत्यु इस दिन नहीं हुई थी. कहते हैं कि विजयदशमी के दिन भगवान राम ने रावण की नाभि पर तीर मारा था और रावण की सेना पर जीत हासिल की थी. तब से लेकर पूरे भारत में विजयदशमी का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन रावण की मृत्यु विजयदशमी के 7 दिन के बाद हुई थी. इसीलिए कुल्लू का विश्व प्रसिद्ध दशहरा 7 दिन तक मनाया जाता है.

रघुनाथ जी की मूर्ति
रघुनाथ जी की मूर्ति (FILE PHOTO)

लक्ष्मण नहीं लेकिन हनुमान साथ हैं

कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में भगवान रघुनाथ और सीता माता की मूर्तियां तो हैं लेकिन लक्ष्मण की मूर्ति यहां मौजूद नहीं है. बाद में मंदिर में जरूर हनुमान जी की मूर्ति को भी रखा गया है. मान्यता है कि रघुनाथ और सीता की मूर्ति को त्रेता युग में अश्वमेध यज्ञ के दौरान भगवान राम ने अपने हाथों से बनाया था. मान्यता है कि इस यज्ञ में पति-पत्नी को बैठना होता है लेकिन अश्वमेध यज्ञ के वक्त सीता माता वन में थी तो भगवान राम ने यज्ञ के लिए ये मूर्तियां बनाई थी.

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