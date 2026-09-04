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कुल्लू दशहरा उत्सव के लिए 348 देवी-देवताओं को भेजे गए निमंत्रण, इस दिन से होगी शुरुआत

कुल्लू दशहरा को भेजा गया निमंत्रण ( ETV Bharat )

कुल्लू: देव आस्था और संस्कृति के सबसे बड़े उत्सव अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा की तैयारियां शुरू हो गई हैं. 20 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस देव महाकुंभ में इस बार 348 देवी-देवताओं को निमंत्रण भेजे गए हैं. अब इन निमंत्रण पत्रों को देवी-देवताओं के मंदिरों तक पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है. दशहरा उत्सव में शामिल होने के लिए कुल्लू जिले की विभिन्न घाटियों से देवी-देवता अपने देवलुओं के साथ ढालपुर पहुंचेंगे. दशहरा समिति ने राजस्व रिकॉर्ड में मंदिर वाले सभी देवी-देवताओं को निमंत्रण भेजा है. तहसीलदार के माध्यम से मंदिरों तक पहुंचाए जा रहे इन निमंत्रण पत्रों का देव समाज में विशेष महत्व है. वही, निमंत्रण मिलते ही देवालयों में दशहरा उत्सव की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं. कुल्लू, मनाली, आनी, निरमंड और बंजार उपमंडल के देवी-देवता इस आयोजन में भाग लेते हैं. वही, दशहरा समिति इन देवताओं के ठहरने के लिए ढालपुर में टेंट उपलब्ध करवाती है. इसके अलावा बिजली, पानी और सुरक्षा समेत अन्य व्यवस्थाएं दशहरा समिति की ओर से की जाती हैं. सरकार के नियमानुसार देवी-देवताओं को नजराना भी भेंट किया जाता है. एडीएम कुल्लू सुरजीत सिंह राठौर ने कहा कि 'अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां करनी आरंभ कर दी हैं. देवी-देवताओं को निमंत्रण पत्र भेज दिए है. वहीं, जल्द ही समिति की बैठक भी आयोजित की जाएगी और दशहरा उत्सव के विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर भी रूपरेखा तैयार की जाएगी.' 200 किलोमीटर का कठिन सफर जिला कुल्लू के आनी और निरमंड क्षेत्र के कई देवी-देवताओं को करीब 200 किलोमीटर का सफर तय कर कुल्लू पहुंचना पड़ता है. कठिन पहाड़ी रास्तों और मौसम की चुनौतियों के बीच देव समाज के लिए यह यात्रा आस्था की परीक्षा से कम नहीं होती. आनी, निरमंड, बंजार और सैंज से देवी-देवता 20 अक्टूबर को ढालपुर पहुंचेंगे. वही, इन देवी देवताओं के आगमन के साथ ही कुल्लू की वादियां एक बार फिर देव ध्वनियों और पारंपरिक वाद्ययंत्रों से गूंज उठेंगी.