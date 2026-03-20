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कुल्लू में भूस्खलन से दहशत, इनर अखाड़ा में खाली कराए गए आधा दर्जन घर

बता दें कि पिछले साल भी इनर अखाड़ा बाजार में भूस्खलन की बड़ी घटना सामने आई थी.

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कुल्लू में भूस्खलन से दहशत (KULLU POLICE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 7:20 AM IST

2 Min Read
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कुल्लू: कुल्लू जिले में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है. इनर अखाड़ा बाजार में गुरुवार को अचानक भूस्खलन होने से इलाके में हड़कंप मच गया. खतरे को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कई घर खाली करवा दिए और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है. घटना दोपहर बाद उस समय हुई जब पहाड़ी से अचानक मलबा गिरने लगा. भूस्खलन को देखते ही स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई. प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और करीब आधा दर्जन से अधिक घरों को एहतियातन खाली करवाया गया. लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है.

अफवाहों से बचने की अपील

पुलिस ने पूरे इलाके में लाउडस्पीकर के जरिए अनाउंसमेंट कर लोगों को सतर्क किया. सड़क किनारे खड़े वाहनों को तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में रेस्क्यू टीम को आने-जाने में परेशानी न हो. प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने और सतर्क रहने की अपील की है.

पहले भी हो चुका है बड़ा हादसा

गौरतलब है कि पिछले साल भी इनर अखाड़ा बाजार में भूस्खलन की बड़ी घटना सामने आई थी, जिसमें कई घरों को नुकसान हुआ था और करीब 10 लोगों की जान चली गई थी. इसी वजह से इस बार प्रशासन पहले से ज्यादा सतर्क नजर आ रहा है और किसी भी तरह की लापरवाही से बचा जा रहा है.

सड़कें बंद, जनजीवन प्रभावित

भूस्खलन के चलते इनर अखाड़ा से सुल्तानपुर जाने वाला मार्ग प्रभावित हुआ है. वहीं मणिकर्ण-बरशेणी सड़क भी बंद हो गई है. उधर, मनाली की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी जारी है, जिसके कारण अटल टनल भी बंद रही. प्रशासन द्वारा सड़क बहाली का काम लगातार जारी है.

डीसी कुल्लू अनुराग चंद्र शर्मा ने बताया कि प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि मौसम को देखते हुए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.

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