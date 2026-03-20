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कुल्लू में भूस्खलन से दहशत, इनर अखाड़ा में खाली कराए गए आधा दर्जन घर

कुल्लू: कुल्लू जिले में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है. इनर अखाड़ा बाजार में गुरुवार को अचानक भूस्खलन होने से इलाके में हड़कंप मच गया. खतरे को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कई घर खाली करवा दिए और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है. घटना दोपहर बाद उस समय हुई जब पहाड़ी से अचानक मलबा गिरने लगा. भूस्खलन को देखते ही स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई. प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और करीब आधा दर्जन से अधिक घरों को एहतियातन खाली करवाया गया. लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है.

अफवाहों से बचने की अपील

पुलिस ने पूरे इलाके में लाउडस्पीकर के जरिए अनाउंसमेंट कर लोगों को सतर्क किया. सड़क किनारे खड़े वाहनों को तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में रेस्क्यू टीम को आने-जाने में परेशानी न हो. प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने और सतर्क रहने की अपील की है.

पहले भी हो चुका है बड़ा हादसा

गौरतलब है कि पिछले साल भी इनर अखाड़ा बाजार में भूस्खलन की बड़ी घटना सामने आई थी, जिसमें कई घरों को नुकसान हुआ था और करीब 10 लोगों की जान चली गई थी. इसी वजह से इस बार प्रशासन पहले से ज्यादा सतर्क नजर आ रहा है और किसी भी तरह की लापरवाही से बचा जा रहा है.