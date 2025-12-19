ETV Bharat / state

नौकरी नहीं.. मां का सपना चुना, इंदु ने बदल दी ग्रामीण महिलाओं की तकदीर

शिमला: कभी-कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है, जहां फैसला सिर्फ अपनी नौकरी या भविष्य का नहीं, बल्कि परिवार, समाज और जिम्मेदारी का होता है. हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के बंजार क्षेत्र के छोटे से गांव कलहेली की इंदु संधु के सामने भी ऐसा ही मुश्किल दौर आया. एक ओर पंचकूला की निजी कंपनी में सुरक्षित और अच्छी नौकरी थी, तो दूसरी ओर मां का अधूरा सपना और गांव की महिलाओं की जिम्मेदारी. लेकिन इंदु ने दिल की सुनी और वह रास्ता चुना, जिसने न सिर्फ उनकी पहचान बदली, बल्कि दर्जनों ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बना दिया.

कुल्लू की इंदु ने नौकरी नहीं.. अपनी मां का सपना चुना (ETV Bharat)

संधु स्वयं सहायता समूह की नींव वर्ष 2020 में इंदु की मां ने रखी थी. उनका सपना था कि गांव की महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हों, पारंपरिक हिमाचली वस्त्रों को नई पहचान मिले और रोजगार के लिए किसी को गांव छोड़कर बाहर न जाना पड़े. शुरुआत में समूह से कुछ महिलाएं जुड़ीं और पारंपरिक कपड़ों व हस्तशिल्प का काम शुरू हुआ. लेकिन वर्ष 2022 में मां के निधन के बाद परिवार के साथ-साथ स्वयं सहायता समूह के सामने भी मुश्किल दौर आ गया.

नौकरी और जिम्मेदारी के बीच फैसला

उस समय इंदु बी-फार्मा की पढ़ाई पूरी कर पंचकूला की एक निजी कंपनी में पिछले करीब पांच साल से नौकरी कर रही थीं. उनके छोटे भाई अमन बीबीए के छात्र थे. पिता सेना से सेवानिवृत्त हैं और वर्तमान में लारजी परियोजना में कार्यरत हैं. मां के जाने के बाद स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के सामने रोजी-रोटी का सवाल खड़ा हो गया. समूह बंद होने की कगार पर था. ऐसे में इंदु के सामने सबसे बड़ा सवाल था- नौकरी जारी रखें या मां के सपने को संभालें.

'त्याग नहीं, यह मेरा चयन था'

इंदु कहती हैं कि नौकरी छोड़ने का फैसला आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे त्याग नहीं बल्कि अपना चयन माना. उन्होंने स्वयं सहायता समूह की कमान संभाली और एक नई शुरुआत की. बचपन से मां को काम करते देखती आई थीं, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उन्हें यह सब जिम्मेदारी खुद निभानी पड़ेगी. उत्पादन, डिजाइन, कच्चा माल, बाजार और बिक्री.. हर पहलू को उन्होंने नए सिरे से समझा. सबसे पहले उन्होंने समूह से जुड़ी 18 महिलाओं को भरोसा दिलाया कि किसी भी कीमत पर उनका रोजगार प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा.

भाई-बहन की जोड़ी बनी ताकत

इंदु के फैसले में उनके भाई अमन भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे. पढ़ाई के साथ-साथ अमन ने उत्पादन और प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाली।.दोनों भाई-बहन ने तय किया कि यह समूह सिर्फ चलाया नहीं जाएगा, बल्कि आगे बढ़ाया जाएगा. मेहनत और निरंतर प्रयास का नतीजा यह रहा कि तीन साल बाद आज संधु स्वयं सहायता समूह कुल्लू जिले की पहचान बनता जा रहा है.