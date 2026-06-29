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मंजू शर्मा मौत मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश, एक सप्ताह में आएगी रिपोर्ट, प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने लिया फैसला

एसपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करते परिजन और ग्रामीण ( ETV BHARAT )