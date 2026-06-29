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मंजू शर्मा मौत मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश, एक सप्ताह में आएगी रिपोर्ट, प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने लिया फैसला

जांच के दौरान अगर डॉक्टर, स्टाफ या किसी अन्य व्यक्ति की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

MANJU SHARMA DEATH CASE
एसपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करते परिजन और ग्रामीण (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 29, 2026 at 8:46 PM IST

4 Min Read
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कुल्लू: जिला कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में प्रसूता महिला मंजू शर्मा की मौत मामले (बच्चे की डिलीवरी के बाद) ने अब नया मोड़ ले लिया है. लगातार बढ़ते विरोध और परिजनों व ग्रामीणों के प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन ने मामले की मजिस्ट्रेट जांच करवाने का फैसला लिया है. प्रशासन की ओर से कहा गया है कि जांच पूरी होने के बाद एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सामने आएगी और अगर किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

स्वास्थ्य विभाग के साथ अब प्रशासन भी करेगा जांच

मंजू शर्मा मौत मामले में स्वास्थ्य विभाग पहले ही एक जांच कमेटी का गठन कर चुका है. इस कमेटी को मंगलवार शाम तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी. लेकिन प्रदर्शनकारियों के बढ़ते आक्रोश और परिजनों की मांग को देखते हुए अब जिला प्रशासन ने अलग से मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी किए हैं. एडीएम कुल्लू अश्वनी कुमार ने बताया, "मामले की निष्पक्ष जांच के लिए मजिस्ट्रेट जांच करवाई जाएगी. इसके लिए एसडीएम कुल्लू की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी. इस कमेटी में डीएसपी कुल्लू और सीएमओ कुल्लू को भी शामिल किया जाएगा."

जांच में दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई

प्रशासन ने साफ किया है कि जांच के दौरान अगर डॉक्टर, स्टाफ या किसी अन्य व्यक्ति की लापरवाही सामने आती है तो नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. प्रशासन का कहना है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा.

MANJU SHARMA DEATH CASE
सुबह से ढालपुर में डटे रहे परिजन और ग्रामीण (ETV BHARAT)

सुबह से ढालपुर में डटे रहे परिजन और ग्रामीण

बता दें कि मंजू शर्मा की मौत के बाद परिजन लगातार डॉक्टर और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे थे. इसी मांग को लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन ढालपुर पहुंचे थे. सुबह करीब 10 बजे से ही प्रदर्शन शुरू हो गया था. प्रदर्शनकारियों ने क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचकर सीएमओ और चिकित्सा अधीक्षक का घेराव किया. लोगों का आरोप था कि महिला की मौत के बाद भी अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा.

अधिकारियों से बातचीत के बाद शांत हुआ मामला

प्रदर्शन के दौरान ढालपुर चौक पर भी लोगों ने दो घंटे से अधिक समय तक जाम रखा. इससे यातायात प्रभावित हुआ। प्रशासन की ओर से तहसीलदार कुल्लू भी प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने पहुंचे, लेकिन शुरुआती दौर में कोई सहमति नहीं बन पाई. इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मृतक महिला के परिजनों से बातचीत की. एडीएम कुल्लू की ओर से मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए जाने के बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत हुआ.

MANJU SHARMA DEATH CASE
अधिकारियों से बातचीत के बाद शांत हुआ मामला (ETV BHARAT)

क्या है पूरा मामला?

गौरतलब है कि मंडी जिले की बालीचौकी क्षेत्र की रहने वाली मंजू शर्मा को डिलीवरी के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में भर्ती करवाया गया था. परिजनों के अनुसार ऑपरेशन के बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई. परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठाई थी. अब मामले की जांच प्रशासनिक स्तर पर भी होगी. सभी की नजरें मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे यह साफ होगा कि महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई और क्या किसी स्तर पर लापरवाही बरती गई थी.

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