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डिलीवरी के बाद महिला की मौत मामले में डॉक्टर पर गिरी गाज, दूसरे दिन भी जारी रहा था लोगों का धरना

प्रदर्शन कर रहे लोगों से मुलाकात करने पहुंचे विधायक सुरेंद्र शौरी ( ETV Bharat )

कुल्लू: क्षेत्रीय अस्पताल में कुल्लू में मंजू शर्मा की मौत के मामले में डॉ. अनू को सस्पेंड कर दिया गया है. सरकार ने ये निर्णय दूसरे दिन भी जारी लोगों के धरने और भूख हड़ताल के बाद लिया है. लोगों की भूख हड़ताल और गुस्से के बाद सरकार पर कोई सख्त कार्रवाई करने का दबाव बना हुआ था. प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर दूसरे दिन भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे. प्रदर्शनकारी लगातार आरोपी डॉक्टर और नर्स की निलंबन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे. सोमवार को लोगों का ये प्रदर्शन पूरे दिन जारी रहा था, लेकिन बीती शाम को जिला प्रशासन की ओर से गठित कमेटी की रिपोर्ट आने का आश्वाशन मिलने के बाद प्रदर्शनकारी धरने से हट गए थे, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ लोग मिलकर आज भी ढालपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में प्रदर्शन करने बैठ गए. भूख हड़ताल पर बैठे लोगों का कहना था कि जब तक दोषी डॉक्टर पर उचित कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे. विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने की प्रदर्शनकारियों से मुलाकात (ETV Bharat) मृतक महिला के लिए न्याय की मांग इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता बलदेव ठाकुर ने कहा कि 'हम लगातार यह मांग कर रहे हैं कि मृतक महिला मंजू शर्मा को न्याय मिलना चाहिए. डॉक्टर को जब पता था कि महिला बीमार है तो उसका सिजेरियन क्यों किया गया. महिला को डॉक्टर ने प्रताड़ित भी किया था, इसकी भी उचित जांच होनी चाहिए. मामले में आरोपित डॉक्टर क्यों अस्पताल नहीं आ रही हैं. इमरजेंसी के दौरान उन्हें कॉल भी किया गया, लेकिन वो अभी तक नहीं आईं हैं. इसमें कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही जरूर नजर आ रही है.'