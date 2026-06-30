डिलीवरी के बाद महिला की मौत मामले में डॉक्टर पर गिरी गाज, दूसरे दिन भी जारी रहा था लोगों का धरना
कुल्लू अस्पताल में प्रसूता मंजू शर्मा की मौत मामले में दूसरे दिन भी धरना-प्रदर्शन जारी. प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर बैठे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 30, 2026 at 3:37 PM IST|
Updated : June 30, 2026 at 5:43 PM IST
कुल्लू: क्षेत्रीय अस्पताल में कुल्लू में मंजू शर्मा की मौत के मामले में डॉ. अनू को सस्पेंड कर दिया गया है. सरकार ने ये निर्णय दूसरे दिन भी जारी लोगों के धरने और भूख हड़ताल के बाद लिया है. लोगों की भूख हड़ताल और गुस्से के बाद सरकार पर कोई सख्त कार्रवाई करने का दबाव बना हुआ था. प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर दूसरे दिन भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे. प्रदर्शनकारी लगातार आरोपी डॉक्टर और नर्स की निलंबन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे.
सोमवार को लोगों का ये प्रदर्शन पूरे दिन जारी रहा था, लेकिन बीती शाम को जिला प्रशासन की ओर से गठित कमेटी की रिपोर्ट आने का आश्वाशन मिलने के बाद प्रदर्शनकारी धरने से हट गए थे, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ लोग मिलकर आज भी ढालपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में प्रदर्शन करने बैठ गए. भूख हड़ताल पर बैठे लोगों का कहना था कि जब तक दोषी डॉक्टर पर उचित कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे.
मृतक महिला के लिए न्याय की मांग
इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता बलदेव ठाकुर ने कहा कि 'हम लगातार यह मांग कर रहे हैं कि मृतक महिला मंजू शर्मा को न्याय मिलना चाहिए. डॉक्टर को जब पता था कि महिला बीमार है तो उसका सिजेरियन क्यों किया गया. महिला को डॉक्टर ने प्रताड़ित भी किया था, इसकी भी उचित जांच होनी चाहिए. मामले में आरोपित डॉक्टर क्यों अस्पताल नहीं आ रही हैं. इमरजेंसी के दौरान उन्हें कॉल भी किया गया, लेकिन वो अभी तक नहीं आईं हैं. इसमें कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही जरूर नजर आ रही है.'
सुरेंद्र शौरी ने की प्रदर्शनकारियों से मुलाकात
वहीं, प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंचे बंजार के विधायक सुरेंद्र शोरी ने कहा कि मामले को लेकर मुख्यमंत्री से भी बात की है और उचित कार्रवाई करने की मांग उठाई है. क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू का प्रशासन और प्रबंधन डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है. ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप करें और मामले में आरोपित को उचित सजा मिले. मृतक महिला को न्याय मिलना चाहिए.
डॉक्टर और सहयोगी स्टाफ पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन
वहीं, कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने भी आंदोलन कर रहे युवाओं के साथ मुलाकात की. इस दौरान विधायक सुंदर ठाकुर ने युवाओं को आश्वासन दिया कि दोषी पाई जाने वाली डॉक्टर के साथ अन्य स्टाफ पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयार की जा रही जांच रिपोर्ट स्वयं मुख्यमंत्री को सौंपेंगे. सुंदर सिंह ने कहा कि 'लापरवाही के आरोपों से घिरी डॉक्टर अनु पर पहले भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है और दुर्व्यवहार के कई शिकायतें भी अस्पताल प्रशासन के पास पहुंची थी, लेकिन इन सभी शिकायतों का निपटारा क्यों नहीं किया गया. इसका भी विभाग के अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा.'
गौरतलब है कि मंडी जिले की बालीचौकी क्षेत्र की रहने वाली मंजू शर्मा को डिलीवरी के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में भर्ती करवाया गया था. परिजनों के अनुसार ऑपरेशन के बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई. परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठाई थी. अब मामले की जांच प्रशासनिक स्तर पर भी होगी. सभी की नजरें मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे यह साफ होगा कि महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई और क्या किसी स्तर पर लापरवाही बरती गई थी.
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