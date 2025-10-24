ETV Bharat / state

15 सालों से बेहतर होने की राह देख रहा एनएच-305, 100 km हाईवे पर 120 करोड़ का नुकसान

एपीएमसी कल्लू के अध्यक्ष राम सिंह मियां का कहना है, "एनएच के अधिकारियों से इस बारे बात की गई है. फिलहाल सड़क मार्ग की हालत को सुधारा जा रहा है, ताकि औट से लुहरी तक गाड़ियों की आवाजाही सामान्य हो सके. इस मुद्दे को प्रदेश सरकार के समक्ष भी रखा गया है. मुख्यमंत्री द्वारा भी आश्वासन दिया गया है और जल्द ही इस सड़क मार्ग को डबल लेन करने का काम शुरू किया जाएगा."

नेशनल हाईवे-305 न सिर्फ दो जिलों को आपस में जोड़ता है, बल्कि अन्य जिलों के लिए भी इसी हाईवे से आवाजाही की जाती है. करीब 100 किलोमीटर लंबे औट-बंजार-सैंज हाईवे-305 पर इस साल बरसात में 100 से ज्यादा जगहों पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है. लारजी डैम से लेकर लुहरी-सैंज तक लैंडस्लाइड ने हाईवे की सूरत ही बदलकर रख दी है. ये हाईवे-305 चंडीगढ़-मनाली हाईवे-03 को औट में दूसरी और हाईवे-05 को सैंज में जोड़ता है.

बंजार घाटी के बागवान अजीत राठौर का कहना है, "इस सड़क की दुर्दशा के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों जिम्मेदार है, क्योंकि दोनों ही दलों की सरकार यहां रही है, लेकिन दोनों दलों ने ही इस सड़क को डबल लेन करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया. अगर दोनों दलों ने मिलकर केंद्र सरकार के सामने प्रयास किया होता तो आज 15 सालों के अंदर 100 किलोमीटर का सड़क मार्ग डबल लेन हो सकता था. खराब सड़क के चलते इस साल बागवानों के सेब बगीचे में खराब हो गए और तीन माह तक सड़क पर बस सेवा भी शुरू नहीं हो पाई."

इन 15 सालों में प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों की सरकार रही, लेकिन दो उपमंडल की दर्जनों पंचायतों को जोड़ने वाली इस सड़क की सुध किसी भी सरकार ने नहीं ली. खराब सड़क के कारण राहगीरों को तो समस्या आ ही रही है, लेकिन किसानों-बागवानों को यहां खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है. वहीं, पर्यटन कारोबारी भी काफी परेशान हैं, क्योंकि सड़क की खराब हालत के चलते सैलानी भी आनी और बंजार के पर्यटन स्थलों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं.

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में इस साल आई आपदा ने लोगों को गहरे जख्म दिए हैं. वहीं, अभी तक लोगों के इन जख्मों पर मरहम नहीं लग पाया है. बरसात के चलते ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं. हालांकि इन्हें अब रिस्टोर करने का काम किया जा रहा है. इसी बीच कुल्लू का एनएच-305 15 सालों से बदहाली का रोना रो रहा है. इस हाईवे की हालत में 15 सालों से कोई सुधार नहीं हुआ है. जबकि इस बरसात में हालात बद से बदतर हो गए हैं.

एनएच-305 को 120 करोड़ का नुकसान

कुल्लू जिले में समुद्र तल से 10,280 फीट ऊंचे जलोड़ी दर्रे से गुजरने वाले हाईवे-305 को बरसात ने गहरे जख्म दिए हैं. ये हाईवे जहां बाहरी सराज की 69 पंचायतों की 1.30 लाख आबादी को जिला मुख्यालय से जोड़ता है. वहीं, ये हाईवे बंजार, गाड़ागुशैणी, मंडी के बालीचौकी की करीब एक लाख आबादी की भी जीवन रेखा है. हाईवे-305 को हुए भारी नुकसान के जख्मों को भरना एनएच अथॉरिटी के लिए भी आसान नहीं है. करीब 100 किलोमीटर लंबे इस हाईवे को 120 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. हालांकि अभी हाईवे को गाड़ियों के लिए बहाल कर दिया गया है, लेकिन अभी भी इस सड़क से सफर करना खतरे से खाली नहीं है.

एनएच-305 के अधिशासी अभियंता केएल सुमन ने बताया, "इस साल औट-लुहरी सड़क मार्ग को 120 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है. फिलहाल सड़क मार्ग को गाड़ियों के लिए खोल दिया गया है, लेकिन अभी भी सड़क की मरम्मत का कार्य जारी है. सड़क को डबल लेन करने की प्रक्रिया के बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया गया है."

इन इलाकों में हाईवे बना अतिसंवेदनशील

वहीं, इस सड़क मार्ग की अगर बात करें तो बंजार के भेयाट मोड़, सोझा का कैंची मोड़, बालीचौकी, बिंद्राबनी, खनाग के झेड में हाईवे अतिसंवेदनशील बना हुआ है. जबकि चार से पांच जगह ऐसी हैं, जहां सड़क 50 से 100 मीटर तक धंसकर नीचे बैठ गई है. यहां एनएच अथॉरिटी के लिए हाईवे दुरुस्त करना चुनौती बना हुआ है.

तीर्थन घाटी के पर्यटन कारोबारी परस राम और राजेंद्र चौहान का कहना है, "अभी भी औट से बंजार तक सड़क मार्ग के इतने बुरे हाल हैं कि छोटी गाड़ियों में भी सफर करना बहुत खतरनाक है. सैलानी सितंबर माह में बंजार घाटी आना शुरू कर देते थे, लेकिन अक्टूबर माह खत्म होने वाला है और बंजार से सैलानी गायब है. इसका मुख्य कारण खराब सड़क मार्ग का होना है. सरकार अगर इस ओर जल्दी प्रयास नहीं करती है, तो इससे बंजार घाटी के पर्यटन कारोबार पर बुरा असर पड़ेगा."

2010 में मिला था नेशनल हाईवे का दर्जा

जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार के लिए जिला मंडी के औट से नेशनल हाईवे-305 गुजरता है. ये नेशनल हाईवे लारजी, बंजार, जलोड़ी दर्रा, आनी से होते हुए लुहरी तक जाता है, लेकिन बीते कई सालों से इस सड़क की हालत काफी खराब है. हालांकि साल 2010 में इस सड़क को नेशनल हाईवे का दर्जा दिया गया था. मगर अभी तक ना तो यह सड़क डबल लेन हो पाई और ना ही इसकी खराब हालत में कोई सुधार आया है. बीते दिनों बंजार भाजपा द्वारा सड़क के खराब हालत को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी सड़क की हालत में कोई सुधार नहीं आया है.

"पूर्व में भी हमने एनएच अथॉरिटी के सामने सड़क मार्ग को डबल लेन करने का मुद्दा उठाया था. उसके बाद इसके निर्माण कार्य को लेकर दस्तावेज की प्रक्रिया को भी पूरा किया गया. वर्तमान में कांग्रेस सरकार बंजार के ग्रामीण सड़कों को भी बहाल नहीं कर पाई है. एनएच के डबल लेन को लेकर भाजपा अपने स्तर पर भी प्रयास कर रही है, लेकिन प्रदेश सरकार का इस बारे रवैया बिल्कुल भी सकारात्मक नहीं है." - सुरेंद्र शौरी, बीजेपी विधायक, बंजार

लग रहा लंबा जाम, लोगों ने दी प्रदर्शन की चेतावनी

पिछले कुछ सालों से बंजार घाटी के तीर्थन घाटी में खासकर गुशैनी, जीभी, बठाड़, शोझा-जलोड़ी, सरयोलसर, गाड़ा गुशैनी, आनी की ओर पर्यटन स्थलों में पर्यटन कारोबार में भारी बढ़ोतरी हुई है. जिसके चलते औट-बंजार-लुहरी-सैंज एनएच पर कई गुणा ज्यादा ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है. आज स्थिति ये है कि सड़क टूटी फूटी होने और ट्रैफिक में बढ़ोतरी होने के कारण इस पर रोज कई घंटे का जाम लग रहा है. वहीं, स्थानीय लोगों ने भी यह मांग की है कि इस मार्ग की स्थित को सुधारा जाए, वरना लोगों को मजबूरन सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना होगा.