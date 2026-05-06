ETV Bharat / state

बंजार और आनी के कई इलाकों में भारी ओलावृष्टि, बागवानों और किसानों को भारी नुकसान

कुल्लू: जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार और उपमंडल आनी में बुधवार दोपहर बाद अचानक हुई भारी ओलावृष्टि से किसानों और बागबानों के सपनों पर पानी फिर गया. हालांकि, सुबह के समय घाटी में मौसम साफ था. लेकिन दोपहर बाद अचानक काले बादल आसमान में आए और बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि हुई.

बंजार उपमंडल के तीर्थन घाटी के कई इलाकों में हुई ओलावृष्टि से मटर, गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है. इसके अलावा सब, पलम, खुमानी, नाशपाती के पेड़ों को भी नुकसान हुआ है. उपमंडल आनी की बात करें तो यहां पर भी कई इलाकों में दोपहर बाद भारी ओलावृष्टि हुई, जिससे सेब के पेड़ बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं.

ऐसे में अब घाटी के बागवानों ने जिला प्रशासन तथा सरकार से मांग रखी है कि वह बागवानी विभाग के माध्यम से ओलावृष्टि के कारण हुए नुकसान का आकलन करें. वहीं, जिन बागवानों का नुकसान अधिक हुआ है. उन्हें सरकारी नियमों के तहत राहत भी दी जानी चाहिए.