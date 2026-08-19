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कुल्लू मिड-डे मील फूड प्वाइजनिंग केस: पतलीकूहल अस्पताल से 20 बच्चों को मिली छुट्टी, 13 का चल रहा इलाज, 7 ढालपुर अस्पताल रेफर

बाड़ी स्कूल में मिड-डे मील के बाद बिगड़ी थी बच्चों की तबीयत. एसडीएम मनाली करेंगे मामले की छानबीन.

कुल्लू मिड-डे मील फूड प्वाइजनिंग केस
कुल्लू मिड-डे मील फूड प्वाइजनिंग केस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 4:51 PM IST

5 Min Read
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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के मनाली विधानसभा क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक पाठशाला बाड़ी में बीते दिनों लंच के बाद 40 बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी. तबीयत बिगड़ने पर इन बच्चों को पतलीकूहल अस्पताल में भर्ती किया गया था. जिसमें से 7 बच्चों को ढालपुर अस्पताल रेफर किया गयाऔर 20 बच्चों की सेहत में सुधार होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. वहीं, 13 बच्चों का अभी भी पतलीकूहल अस्पताल में इलाज चल रहा है.

बच्चों और अभिभावकों से मिले MLA भुवनेश्वर गौड़

मामला की जानकारी मिलने पर सीएमओ कुल्लू, बाल रोग विशेषज्ञ सहित अन्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की टीम अस्पताल पहुंची और बच्चों के स्वास्थ्य की भी जांच की गई. वहीं विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने भी बुधवार को अस्पताल का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने बच्चों और उनके अभिभावकों से बात की.

विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने एसडीएम मनाली को कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं और वह इस पूरे मामले की छानबीन करेंगे. ताकि पता चल सके कि आखिर दोपहर का भोजन करने के बाद बच्चों की तबीयत क्यों खराब हुई है? वहीं स्वास्थ्य विभाग और जल शक्ति विभाग द्वारा गांव और स्कूल में पानी के स्रोत से भी सैंपल लिए जाएंगे और उसकी भी जांच की जाएगी.

पतलीकूहल अस्पताल पहुंचे सीएमओ कुल्लू डॉक्टर रंजीत ठाकुर ने बताया, "बीती शाम से ही बच्चों का इलाज किया जा रहा है. 20 बच्चों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक टीम का भी गठन किया गया है. ये टीम बाड़ी गांव में जाकर बच्चों और अन्य लोगों की सेहत की जांच कर रही है. उन्हें दवाइयां दी जा रही है. जल शक्ति विभाग और स्वास्थ्य विभाग पानी के भी सैंपल एकत्र कर रहा है और उसकी भी जांच की जाएगी".

अभिभावकों ने की जांच की मांग

वहीं, परिजन रोशनी ने बताया, "बीती शाम के समय उनके बच्चे की तबीयत खराब हुई और वह उन्हें लेकर अस्पताल आए. यहां पर उन्होंने देखा कि अन्य बच्चे भी अस्पताल में भर्ती हुए हैं और सभी बच्चों ने यह बताया है कि स्कूल में जब उन्होंने दोपहर का भोजन किया तो उसके बाद उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई. ऐसे में वह प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की छानबीन की जाए".

अभिभावक मुकेश ने बताया कि बाड़ी स्कूल में दोपहर का खाना खाने के बाद अधिकतर बच्चों की तबीयत खराब हुई. ऐसे में सभी परिजन भी घबरा गए और वह उन्हें अस्पताल लेकर आए. अब बच्चों की तबीयत में काफी सुधार है, लेकिन बच्चों की तबीयत आखिर क्यों खराब हुई. इस पर भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए.

मामले की जांच के लिए कमेटी गठित

मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने बताया, "इस पूरे मामले की छानबीन के लिए एसडीएम मनाली द्वारा कमेटी का गठन किया गया है. ये कमेटी द्वारा गांव में जाकर अब मामले की छानबीन भी शुरू कर दी गई है. इस मामले में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. अब अस्पताल में बच्चों की हालत काफी बेहतर है".

वहीं, राजकीय प्राथमिक पाठशाला बाड़ी में मिड-डे मील में खीर खाने से छात्र-छात्राओं के बीमार होने की घटना को पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने अत्यंत चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. उन्होंने पूरे मामले की तत्काल निष्पक्ष मजिस्ट्रियल जांच करवाने की मांग उठाई है.

अस्पताल में छात्रों से मिले पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर
अस्पताल में छात्रों से मिले पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर (ETV Bharat)

गोविंद सिंह ठाकुर ने जाना छात्रों का हाल

बुधवार को गोविंद सिंह ठाकुर सीएचसी पतलीकूहल पहुंचे, जहां उन्होंने उपचाराधीन बच्चों का कुशलक्षेम जाना और चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली. उन्होंने अस्पताल में मौजूद बच्चों के अभिभावकों से भी मुलाकात कर घटना की जानकारी ली और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना.

बीमार बच्चों के अभिभावकों से बात करते गोविंद ठाकुर
बीमार बच्चों के अभिभावकों से बात करते गोविंद ठाकुर (ETV Bharat)

पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा, "आखिर मिड-डे मील की खीर खाने के बाद इतनी बड़ी संख्या में बच्चे बीमार क्यों हुए? इसके पीछे वास्तविक कारण क्या है? यह स्पष्ट होना बेहद जरूरी है. जिला प्रशासन से मांग है कि मामले की जांच केवल औपचारिकता तक सीमित न रहे, बल्कि मिड-डे मील की गुणवत्ता, इस्तेमाल की गई खाद्य सामग्री, पानी की गुणवत्ता, भोजन तैयार करने और परोसने की पूरी प्रक्रिया सहित सभी पहलुओं की गहन जांच की जाए".

उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, जल शक्ति विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग से आवश्यक सैंपल तत्काल लेकर उनकी वैज्ञानिक जांच करवाने और रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. उन्होंने सीएचसी पतलीकूहल में तत्काल बाल रोग विशेषज्ञ (Pediatrician) की उपलब्धता सुनिश्चित करने की भी मांग की, ताकि बच्चों की स्थिति को देखते हुए उन्हें विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा समय पर मिल सके.

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