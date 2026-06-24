हिमाचल के इस कॉलेज में अब स्मार्ट क्लास से होगी पढ़ाई, 70 लाख की राशि होगी खर्च
कॉलेज में अब ब्लैक एंड ग्रीन बोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड लगाए जाएंगे, इसके साथ ही वर्चुअल क्लासरूम भी बनाए जाएंगे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 24, 2026 at 5:11 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में अब कॉलेज में स्मार्ट क्लास से पढ़ाई में होगी. जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में गवर्नमेंट कॉलेज में अब छात्र स्मार्ट क्लास रूम के जरिए पढ़ाई करेंगे. कॉलेज प्रबंधन ने इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है. इसके लिए करीब 70 लाख रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी. ऐसे में अब कॉलेज के प्रोफेसर अब इन्हीं स्मार्ट बोर्ड से विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे. कुल्लू कॉलेज में ब्लैक और ग्रीन बोर्ड के बाद अब स्मार्ट डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था शुरू हो गई है.
एक स्मार्ट बोर्ड पर खर्च होगा ₹3 लाख
गवर्नमेंट कॉलेज कुल्लू में ये सुविधा कॉलेज फंड से प्रदान की जाएगी. कॉलेज प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार प्रथम चरण में कॉलेज में आर्ट्स डिपार्टमेंट के 16 क्लास रूम में ये सुविधा प्रदान कर दी है. वहीं, साइंस डिपार्टमेंट में दूसरे चरण में ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी. क्लास में स्मार्ट बोर्ड लगाने से प्रति बोर्ड पर करीब तीन लाख रुपए का खर्च आएगा. ऐसे में पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 70 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी.
"कॉलेज में सभी कक्षाओं को अब स्मार्ट क्लास रूम में तब्दील किया जा रहा है. कॉलेज के फंड से यह सुविधा दी जा रही है. इसी सत्र से यह सुविधा प्रदान होगी." - डॉ. राकेश राणा, प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज कुल्लू
कॉलेज में होंगे 2 वर्जुचल क्लासरूम
गवर्नमेंट कॉलेज कुल्लू के प्रिंसिपल डॉ. राकेश राणा ने कहा कि खास बात ये है कि कॉलेज में दो वर्चुअल क्लासरूम भी होंगे. इसके जरिए प्रोफेसर प्रदेश के किसी भी अन्य कॉलेज के विद्यार्थियों को भी पढ़ा सकेंगे. ऐसे में प्रदेश सरकार भी कॉलेजों में स्मार्ट क्लास रूम बनाने की दिशा में कार्य कर रही है. कुल्लू कॉलेज में स्मार्ट क्लास रूम की सुविधा 5 हजार से ज्यादा विद्यार्थियों को मिलेगी. कुल्लू कॉलेज में अध्ययनरत विद्यार्थियों ने भी इस पहल का स्वागत किया है.
गवर्नमेंट कॉलेज कुल्लू के छात्र अभिनव, रोहित कुमार का कहना है, "आधुनिकता के दौर में कॉलेज में भी स्मार्ट क्लास रूम की सुविधा मिलना अच्छी बात है. इससे आधुनिक शिक्षा प्रणाली को भी काफी बढ़ावा मिलेगा."