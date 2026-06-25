ETV Bharat / state

तीर्थन घाटी की नदियों में छोड़े गए 20 हजार ट्राउट मछली के बीज, एंगलिंग पर्यटन और आजीविका को मिलेगा नया संबल!

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के मत्स्य विभाग द्वारा जिला कुल्लू की नदियों में फिंगरलिंग्स छोड़े गए हैं. जिला कुल्लू के विश्व धरोहर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क क्षेत्र की प्रसिद्ध ट्राउट वैली तीर्थन, फलाचन और जीभी घाटी की विभिन्न नदियों एवं नालों में मत्स्य विभाग ने करीब 20 हजार ब्राउन ट्राउट मछली के बीज (फिंगरलिंग्स) छोड़े. इस अभियान का उद्देश्य ट्राउट मछली का संरक्षण, मत्स्य संसाधनों का संवर्धन, नदी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाना और एंगलिंग (खेल मछली पकड़ने) पर्यटन को बढ़ावा देना है.

'ट्राउट मछली का संरक्षण एवं संवर्धन जरूरी'

एसडीएम बंजार पंकज शर्मा ने कहा कि विश्व धरोहर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की तीर्थन घाटी, यहां पर पाई जाने वाली प्रसिद्ध ट्राउट मछली, स्वच्छ नदियों, झरनों, प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता के लिए देश-विदेश में विशेष पहचान रखती है. उन्होंने कहा कि ट्राउट मछली न सिर्फ इस क्षेत्र की प्राकृतिक धरोहर है, बल्कि स्थानीय पर्यटन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी महत्वपूर्ण आधार है. इस प्रकार के संरक्षण अभियानों से ट्राउट मछलियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और नदी का प्राकृतिक संतुलन भी मजबूत होगा, इसलिए यहां की नदी-नालों में ट्राउट मछली का संरक्षण एवं संवर्धन जरूरी है.