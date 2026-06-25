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तीर्थन घाटी की नदियों में छोड़े गए 20 हजार ट्राउट मछली के बीज, एंगलिंग पर्यटन और आजीविका को मिलेगा नया संबल!

कुल्लू जिले की तीर्थन घाटी की तीर्थन, फलाचन और जिभी नदी में मत्स्य विभाग और प्रशासन ने डाले ट्राउट मछली के बीज.

trout fish seeds in Tirthan River
तीर्थन घाटी की नदियों में छोड़े ट्राउस मछली के बीज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 12:29 PM IST

3 Min Read
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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के मत्स्य विभाग द्वारा जिला कुल्लू की नदियों में फिंगरलिंग्स छोड़े गए हैं. जिला कुल्लू के विश्व धरोहर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क क्षेत्र की प्रसिद्ध ट्राउट वैली तीर्थन, फलाचन और जीभी घाटी की विभिन्न नदियों एवं नालों में मत्स्य विभाग ने करीब 20 हजार ब्राउन ट्राउट मछली के बीज (फिंगरलिंग्स) छोड़े. इस अभियान का उद्देश्य ट्राउट मछली का संरक्षण, मत्स्य संसाधनों का संवर्धन, नदी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाना और एंगलिंग (खेल मछली पकड़ने) पर्यटन को बढ़ावा देना है.

'ट्राउट मछली का संरक्षण एवं संवर्धन जरूरी'

एसडीएम बंजार पंकज शर्मा ने कहा कि विश्व धरोहर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की तीर्थन घाटी, यहां पर पाई जाने वाली प्रसिद्ध ट्राउट मछली, स्वच्छ नदियों, झरनों, प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता के लिए देश-विदेश में विशेष पहचान रखती है. उन्होंने कहा कि ट्राउट मछली न सिर्फ इस क्षेत्र की प्राकृतिक धरोहर है, बल्कि स्थानीय पर्यटन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी महत्वपूर्ण आधार है. इस प्रकार के संरक्षण अभियानों से ट्राउट मछलियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और नदी का प्राकृतिक संतुलन भी मजबूत होगा, इसलिए यहां की नदी-नालों में ट्राउट मछली का संरक्षण एवं संवर्धन जरूरी है.

"मत्स्य विभाग द्वारा ट्राउट संरक्षण एवं संवर्धन के लिए समय-समय पर विभिन्न नदियों में मछली के बीज छोड़े जाते हैं. साथ ही स्थानीय समुदाय को भी संरक्षण गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है, जिससे मत्स्य संसाधनों में वृद्धि होने के साथ-साथ प्रकृति आधारित पर्यटन को भी नई गति मिलेगी." - दूनी चंद आर्य, वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, मत्स्य विभाग कुल्लू

स्थानीय लोगों ने पहल का किया स्वागत

वहीं, स्थानीय लोगों ने भी इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि तीर्थन नदी और ट्राउट मछली इस क्षेत्र की अमूल्य प्राकृतिक धरोहर हैं. इनका संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत जरूरी है. उन्होंने कहा कि अगर सभी लोग मिलकर नदियों की स्वच्छता बनाए रखें और अवैध मछली के शिकार पर रोक लगाएं तो तीर्थन घाटी की जैव विविधता और प्राकृतिक संपदा लंबे समय तक सुरक्षित रह सकेगी. इस तरह ट्राउट मछली संरक्षण, स्वच्छ नदियां और जीएचएनपी की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में यह अभियान एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

"ट्राउट मछली का संरक्षण केवल मत्स्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व है. स्थानीय लोग भी नदियों और नालों को स्वच्छ बनाए रखने और अवैध रूप से मछली पकड़ने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने में सहयोग करें." - पवन ठाकुर, युवा समाजसेवी, तीर्थन घाटी

अभियान के दौरान मौजूद रहे ये लोग

इस अवसर पर एसडीएम बंजार पंकज शर्मा, वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी दूनी चंद आर्य, ग्राम पंचायत तुंग के उप-प्रधान दुनी चंद, तीर्थन संरक्षण एवं पर्यटन विकास संघ के अध्यक्ष वरुण भारती, समाजसेवी पवन ठाकुर तथा कुछ स्थानीय लोग उपस्थित रहे. सभी ने संयुक्त रूप से तीर्थन नदी में ट्राउट मछली के बीज छोड़कर संरक्षण अभियान में सहभागिता निभाई.

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