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सर्दियों की दस्तक के साथ कुल्लू में बढ़ीं आग की घटनाएं, दो माह में करोड़ों का नुकसान

कुल्लू में बढ़ी आग की घटनाएं ( ETV Bharat )

कुल्लू: जिले में सर्दियों का मौसम शुरू होते ही आग लगने की घटनाओं में भी इजाफा होने लगा है. अक्तूबर और नवंबर माह में अब तक जिले के विभिन्न क्षेत्रों में आग लगने की छह घटनाएं सामने आ चुकी हैं. इन अग्निकांडों में एक करोड़ आठ लाख रुपये से अधिक की संपत्ति जलकर राख हो गई है. सर्दियों की शुरुआत में ही आग की घटनाओं से हुए भारी नुकसान ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है.

जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार से लेकर मनाली तक अलग-अलग क्षेत्रों में आग की घटनाएं पेश आई हैं. इनमें मकान, झुग्गी, गोशाला और कॉटेज आग की भेंट चढ़ चुके हैं. दमकल विभाग के आंकड़ों के अनुसार अक्तूबर माह में आग की दो घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें करीब 20 लाख रुपये का नुकसान हुआ. वहीं, नवंबर में अब तक चार अग्निकांड सामने आए हैं, जिनमें 80 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति राख हो गई है. नवंबर माह में सबसे बड़ी घटना 21 नवंबर की रात ऐतिहासिक गांव मलाणा में पेश आई. जहां तीन मंजिला मकान आग की भेंट चढ़ गया. इस घटना में करीब 50 लाख रुपये की संपत्ति जलकर राख हो गई.

2021 से 2025 तक हुई आग की घटनाएं (ETV Bharat) आग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए दमकल विभाग ने लोगों से सर्दियों के मौसम में विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है. विभाग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में घास और लकड़ी को घरों से दूर सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए. घरों में गैस सिलेंडर का इस्तेमाल सावधानी से करें. इसके अलावा तंदूर और आग जलाने वाले अन्य उपकरणों को घर से बाहर निकलने से पहले अच्छी तरह बंद करना सुनिश्चित करें. थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े अग्निकांड का कारण बन सकती है. मौहल से मलाणा तक आग का तांडव अक्तूबर माह में चार तारीख को मौहल पंचायत में एक मकान में आग लगने से करीब 20 लाख रुपये का नुकसान हुआ था. इसके अगले दिन पांच अक्तूबर को खोरी रोपा में एक झुग्गी आग की भेंट चढ़ गई, जिसमें हजारों रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ. वहीं, नवंबर माह में आठ तारीख को हरिपुर के भाड़का में गोशाला जलकर राख हो गई. इस घटना में करीब एक लाख 20 हजार रुपये का नुकसान हुआ. नौ नवंबर को अरछंडी में एक मकान में आग लगने से तीन लाख रुपये की संपत्ति राख हो गई. इसके बाद मनाली के नसोगी में एक कॉटेज आग की भेंट चढ़ गया, जिसमें करीब 30 लाख रुपये का नुकसान आंका गया. वहीं, 21 नवंबर की रात मलाणा में हुए अग्निकांड में करीब 50 लाख रुपये की संपत्ति जलकर राख हो गई. सर्दियों में बढ़ जाती हैं आग की घटनाएं (ETV Bharat) सर्दियों में आग से बचाव के लिए बरतें सावधानी दमकल विभाग कुल्लू के प्रभारी प्रेम भारद्वाज ने बताया कि 'दो माह में बंजार से लेकर मनाली तक आग की छह घटनाएं दर्ज की गई हैं. इनमें एक करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति के नुकसान का आकलन किया गया है. उन्होंने लोगों से सर्दियों के दौरान विशेष सावधानी बरतने और आग से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की है.' 2021 से 2025 तक इतने मकान जलकर हुए राख (ETV Bharat)