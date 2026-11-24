सर्दियों की दस्तक के साथ कुल्लू में बढ़ीं आग की घटनाएं, दो माह में करोड़ों का नुकसान
कुल्लू में अक्तूबर-नवंबर में आग लगने की 6 घटनाएं सामने आई हैं. दो माह में अब तक 1.08 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 11:51 AM IST
कुल्लू: जिले में सर्दियों का मौसम शुरू होते ही आग लगने की घटनाओं में भी इजाफा होने लगा है. अक्तूबर और नवंबर माह में अब तक जिले के विभिन्न क्षेत्रों में आग लगने की छह घटनाएं सामने आ चुकी हैं. इन अग्निकांडों में एक करोड़ आठ लाख रुपये से अधिक की संपत्ति जलकर राख हो गई है. सर्दियों की शुरुआत में ही आग की घटनाओं से हुए भारी नुकसान ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है.
जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार से लेकर मनाली तक अलग-अलग क्षेत्रों में आग की घटनाएं पेश आई हैं. इनमें मकान, झुग्गी, गोशाला और कॉटेज आग की भेंट चढ़ चुके हैं. दमकल विभाग के आंकड़ों के अनुसार अक्तूबर माह में आग की दो घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें करीब 20 लाख रुपये का नुकसान हुआ. वहीं, नवंबर में अब तक चार अग्निकांड सामने आए हैं, जिनमें 80 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति राख हो गई है. नवंबर माह में सबसे बड़ी घटना 21 नवंबर की रात ऐतिहासिक गांव मलाणा में पेश आई. जहां तीन मंजिला मकान आग की भेंट चढ़ गया. इस घटना में करीब 50 लाख रुपये की संपत्ति जलकर राख हो गई.
आग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए दमकल विभाग ने लोगों से सर्दियों के मौसम में विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है. विभाग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में घास और लकड़ी को घरों से दूर सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए. घरों में गैस सिलेंडर का इस्तेमाल सावधानी से करें. इसके अलावा तंदूर और आग जलाने वाले अन्य उपकरणों को घर से बाहर निकलने से पहले अच्छी तरह बंद करना सुनिश्चित करें. थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े अग्निकांड का कारण बन सकती है.
मौहल से मलाणा तक आग का तांडव
अक्तूबर माह में चार तारीख को मौहल पंचायत में एक मकान में आग लगने से करीब 20 लाख रुपये का नुकसान हुआ था. इसके अगले दिन पांच अक्तूबर को खोरी रोपा में एक झुग्गी आग की भेंट चढ़ गई, जिसमें हजारों रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ. वहीं, नवंबर माह में आठ तारीख को हरिपुर के भाड़का में गोशाला जलकर राख हो गई. इस घटना में करीब एक लाख 20 हजार रुपये का नुकसान हुआ. नौ नवंबर को अरछंडी में एक मकान में आग लगने से तीन लाख रुपये की संपत्ति राख हो गई. इसके बाद मनाली के नसोगी में एक कॉटेज आग की भेंट चढ़ गया, जिसमें करीब 30 लाख रुपये का नुकसान आंका गया. वहीं, 21 नवंबर की रात मलाणा में हुए अग्निकांड में करीब 50 लाख रुपये की संपत्ति जलकर राख हो गई.
सर्दियों में आग से बचाव के लिए बरतें सावधानी
दमकल विभाग कुल्लू के प्रभारी प्रेम भारद्वाज ने बताया कि 'दो माह में बंजार से लेकर मनाली तक आग की छह घटनाएं दर्ज की गई हैं. इनमें एक करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति के नुकसान का आकलन किया गया है. उन्होंने लोगों से सर्दियों के दौरान विशेष सावधानी बरतने और आग से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की है.'
2021 से लेकर 2025 इतनी घटनाएं आईं पेश
हिमाचल प्रदेश की बात करें तो साल 2021 से लेकर 2025 तक 18 हजार 6 के करीब आग की घटनाएं पेश आई हैं. इसमें जंगलों में आग लगने के मामले 8504 हैं. 5 सालों की अगर बात करें तो आग की विभिन्न घटनाओं में 664 लोगों की इसमें मौत हुई है और 919 करोड़ रुपए की संपत्ति नष्ट हुई है. वहीं, अग्निशमन विभाग ने इन पांच सालों में 7312 करोड़ रुपए की संपत्ति को जलने से बचाया है. इसके अलावा 2447 लोगों को भी रेस्क्यू किया और उनकी जान बचाई गई.
इतने मकान जलकर हुए राख
हिमाचल प्रदेश अग्निशमन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार साल 2021 में 430 मकान, साल 2022 में 650, साल 2023 में 541, साल 2024 में 783 और साल 2025 में 324 मकान आग की चपेट में आए हैं. इसके अलावा जंगल में आग लगने के मामले साल 2021 में 980, साल 2022 में 1280, साल 2023 में 789, साल 2024 में 4096 और साल 2025 में 1409 मामले पेश आए हैं.
लकड़ी और सूखी घास से तेजी से फैलती है आग
जिला कुल्लू के पर्यावरणविद गुमान सिंह का कहना है कि 'सर्दियों में गांवों में आग की समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि लोग बर्फबारी के सीजन में सूखी लकड़ी और घास का भंडारण घर के अंदर करते हैं. अधिकतर मकान काठकुणी शैली में लकड़ी से ही बने होते हैं इससे आग तेजी से फैलती है और आस पास के घरों को भी चपेट में ले लेती है. इसके लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए और घर से 50 मीटर की दूरी पर इन सामान को रखने की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि करोड़ों रुपए की संपत्ति को नष्ट होने से बचाया जा सके. साथ ही आपात स्थिति के लिए पानी के टैंक की व्यवस्था भी होनी चाहिए.'
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