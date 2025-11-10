ETV Bharat / state

कुल्लू के झनियार गांव में लगी भीषण आग, कई घर और गौशालाएं जलकर राख

कुल्लू के झनियार गांव में लगी भीषण आग ( ETV Bharat )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के झनियार गांव में भीषण आग लगने से कई घर इसकी चपेट में आ गए हैं. इसके अलावा गोशालाएं व घास रखने के पड़ाछे जलने की खबर है. आग अभी भी लगी हुई है, जिसे गांव के लोग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं.

जानकारी के अनुसार, जिला कुल्लू के बंजार उपमंडल की नोहांडा पंचायत के गांव झनियार में भीषण अग्निकांड हुआ है. दोपहर बाद लगी आग से पूरा गांव इसकी चपेट में आ गया है. इसमें करीब 5 से 7 घर, गोशालाएं व घास रखने के पड़ाछे जलकर राख होने की सूचना है. आग अभी भी लगी हुई है.