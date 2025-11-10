ETV Bharat / state

कुल्लू के झनियार गांव में लगी भीषण आग, कई घर और गौशालाएं जलकर राख

आग लगने से कुल्लू जिले के झनियार गांव में कई घर जलकर राख हो गए. अभी भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है.

कुल्लू के झनियार गांव में लगी भीषण आग
कुल्लू के झनियार गांव में लगी भीषण आग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 4:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के झनियार गांव में भीषण आग लगने से कई घर इसकी चपेट में आ गए हैं. इसके अलावा गोशालाएं व घास रखने के पड़ाछे जलने की खबर है. आग अभी भी लगी हुई है, जिसे गांव के लोग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं.

जानकारी के अनुसार, जिला कुल्लू के बंजार उपमंडल की नोहांडा पंचायत के गांव झनियार में भीषण अग्निकांड हुआ है. दोपहर बाद लगी आग से पूरा गांव इसकी चपेट में आ गया है. इसमें करीब 5 से 7 घर, गोशालाएं व घास रखने के पड़ाछे जलकर राख होने की सूचना है. आग अभी भी लगी हुई है.

कुल्लू के झनियार गांव में लगी भीषण आग (ETV Bharat)

ग्रामीण और आसपास गांव के लोग आग पर काबू पाने में जुटे हैं. सड़क से कई किमी दूर इस गांव तक अग्निशमन विभाग भी नहीं पहुंच पाया है. आग से पूरे गांव में अफरा तफरी व चीख पुकार मची है. ग्रामीणों द्वारा आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे है.

अपडेट जारी...

ये भी पढ़ें: रील बनाने के चक्कर में सतलुज में गिरी युवती, जान बचाने के लिए नदी में कूद गए तीन प्रवासी

TAGGED:

कुल्लू झनियार गांव में लगी आग
KULLU FIRE BROKE OUT IN VILLAGE
FIRE BROKE OUT IN JHANIYAR VILLAG
MANY HOUSES BURNT TO ASHES
KULLU FIRE INCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिमाचल का व्यवस्था परिवर्तन, ब्यूरोक्रेसी की तीन टॉप कुर्सियां, तीनों के बॉस एडहॉक पर

क्यों लगती है रील देखने और बनाने की लत, कितनी खतरनाक है ये आदत?

हिमाचल में क्यों हो रहे पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसे, आखिर क्या गलती कर बैठते हैं सोलो पायलट्स?

ई-टैक्सी स्टार्टअप योजना के लिए कैसे करें अप्लाई? हर महीने होगी बंपर कमाई, जानें स्कीम से जुड़ी नियम व शर्तें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.