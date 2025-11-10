कुल्लू के झनियार गांव में लगी भीषण आग, कई घर और गौशालाएं जलकर राख
आग लगने से कुल्लू जिले के झनियार गांव में कई घर जलकर राख हो गए. अभी भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है.
Published : November 10, 2025 at 4:23 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के झनियार गांव में भीषण आग लगने से कई घर इसकी चपेट में आ गए हैं. इसके अलावा गोशालाएं व घास रखने के पड़ाछे जलने की खबर है. आग अभी भी लगी हुई है, जिसे गांव के लोग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं.
जानकारी के अनुसार, जिला कुल्लू के बंजार उपमंडल की नोहांडा पंचायत के गांव झनियार में भीषण अग्निकांड हुआ है. दोपहर बाद लगी आग से पूरा गांव इसकी चपेट में आ गया है. इसमें करीब 5 से 7 घर, गोशालाएं व घास रखने के पड़ाछे जलकर राख होने की सूचना है. आग अभी भी लगी हुई है.
ग्रामीण और आसपास गांव के लोग आग पर काबू पाने में जुटे हैं. सड़क से कई किमी दूर इस गांव तक अग्निशमन विभाग भी नहीं पहुंच पाया है. आग से पूरे गांव में अफरा तफरी व चीख पुकार मची है. ग्रामीणों द्वारा आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे है.
