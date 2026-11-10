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बिना प्रिजर्वेटिव शहद से बनाए हेल्दी बेवरेज और स्प्रेड, हिमाचल के किसान ने किया कमाल

शहर से तैयार किए हेल्दी बेवरेज और स्प्रेड ( ETV Bharat )

कुल्लू: आज के दौर में जहां बाजारों में खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायतें सामने आ रही हैं. वहीं, कुल्लू जिले की मनाली विधानसभा क्षेत्र के तहत फोजल गांव के रहने वाले किसान और मधुमक्खी पालक पुरुषोत्तम ने पहली बार शुद्ध के साथ, देसी घी, बिच्छू बूटी और बुरांश को मिलाकर स्प्रेड तैयार किया है. जो बिना प्रिजर्वेटिव के बनाया गया है, जो कि लोगों को बेहद पसंद आ रहा है. इसके अलावा किसान पुरुषोत्तम ने शुद्ध शहर और काला जीरा, अदरक, बुरांश को मिलाकर पेय पदार्थ भी तैयार किए हैं. किसान पुरुषोत्तम शर्मा ने ढालपुर मैदान में नाबार्ड के सहयोग से अपना स्टॉल लगाया. ऐसे में शहद के साथ विभिन्न तरह के प्राकृतिक मिश्रण को लेकर उनके द्वारा उत्पाद तैयार किए गए हैं और ग्राहकों द्वारा भी उन्हें खूब पसंद किया जा रहा है.

कुल्लू के किसान पुरुषोत्तम ने शहर से तैयार किए विभिन्न उत्पाद (ETV Bharat) CSIR-IHBT की मदद से सीखे उत्पाद बनाना