बिना प्रिजर्वेटिव शहद से बनाए हेल्दी बेवरेज और स्प्रेड, हिमाचल के किसान ने किया कमाल
सीएसआईआर के साथ मिलकर किसान ने तैयार किए उत्पाद, सेहत को ध्यान में रख कर बनाए ये उत्पाद.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 6:00 PM IST|
Updated : November 10, 2026 at 6:37 PM IST
कुल्लू: आज के दौर में जहां बाजारों में खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायतें सामने आ रही हैं. वहीं, कुल्लू जिले की मनाली विधानसभा क्षेत्र के तहत फोजल गांव के रहने वाले किसान और मधुमक्खी पालक पुरुषोत्तम ने पहली बार शुद्ध के साथ, देसी घी, बिच्छू बूटी और बुरांश को मिलाकर स्प्रेड तैयार किया है. जो बिना प्रिजर्वेटिव के बनाया गया है, जो कि लोगों को बेहद पसंद आ रहा है. इसके अलावा किसान पुरुषोत्तम ने शुद्ध शहर और काला जीरा, अदरक, बुरांश को मिलाकर पेय पदार्थ भी तैयार किए हैं. किसान पुरुषोत्तम शर्मा ने ढालपुर मैदान में नाबार्ड के सहयोग से अपना स्टॉल लगाया. ऐसे में शहद के साथ विभिन्न तरह के प्राकृतिक मिश्रण को लेकर उनके द्वारा उत्पाद तैयार किए गए हैं और ग्राहकों द्वारा भी उन्हें खूब पसंद किया जा रहा है.
CSIR-IHBT की मदद से सीखे उत्पाद बनाना
किसान पुरुषोत्तम ने बताया कि यह सब उत्पाद उन्होंने सीएसआईआर-हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान (CSIR-IHBT) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) पालमपुर के सहयोग से तैयार किए हैं. उनका कहना है कि वह पहले किसान थे और उसके बाद उन्होंने मधुमक्खी पालन का काम भी शुरू किया. जब उनके पास शहद का काफी अधिक मात्रा में उत्पादन होने लगा, तो इसे बाजार में बेचने की समस्या आने लगी. ऐसे में उन्होंने सीएसआईआर के वरिष्ठ वैज्ञानिकों के साथ संपर्क किया और उनके साथ मिलकर इसी के उत्पाद तैयार करने के बारे में सोचा.
"मैंने पहली बार पालमपुर में सीएसआईआर में ही आयोजित प्रदर्शनी में अपने उत्पादों को अवलोकन के लिए रखा था. जहां पर लोगों द्वारा उन्हें काफी पसंद किया गया. जिला कुल्लू की विभिन्न दुकानों में भी उत्पाद बेचने के लिए दे रहा हूं, जिसे सैलानी भी पसंद कर रहे हैं." - पुरुषोत्तम, किसान
शहर के उत्पादों से बढ़ रही आमदनी
सीएसआईआर के तत्वाधान में पुरुषोत्तम को एक साल की ट्रेनिंग दी गई. जिसके बाद उन्होंने हिमाचल में पहली बार शहद से पेय पदार्थ और विभिन्न जड़ी बूटियां के मिश्रण से शहद का स्प्रेड भी तैयार किया है. जो की पूरी तरह से प्राकृतिक और इसमें किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है. ऐसे में अब शहद के उत्पादन से जहां उन्हें कमाई हो रही है, वहीं विभिन्न तरह के उत्पाद बनाने से भी उन्हें आर्थिक रूप से फायदा हो रहा है. किसान पुरुषोत्तम का कहना है कि वह अपने परिवार के साथ मिलकर इस कारोबार को कर रहे हैं. पूरा परिवार इस तरह के उत्पाद बनाने, पैकिंग करने और बाजार में बेचने में उनका सहयोग कर रहा है.
रिश्तेदार के बीमार होने पर आया आइडिया
किसान पुरुषोत्तम ने बताया कि यह सब उत्पाद बनाने का आईडिया उनके दिमाग में तब आया, जब वह अपने किसी रिश्तेदार से मिलने गए थे. जिन्हें ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल सहित अन्य बीमारियां हो गई थी और डॉक्टर द्वारा उन्हें बाजार में डिब्बा बंद जूस या अन्य उत्पादों के प्रयोग के लिए मना किया गया था. जिसके बाद पुरुषोत्तम के दिमाग में ख्याल आया कि क्यों न वह शहद से ही विभिन्न तरह के उत्पाद तैयार करें जो किसी भी बीमारी में मरीजों द्वारा आसानी से लिया जा सकता है.
शहर से बनाए ये बेवरेज और स्प्रेड
अब किसान पुरुषोत्तम द्वारा शहद-काला जीरा, शहद-अदरक, शहद-बुरांश और शहद-नींबू के साथ मिलकर चार तरह के पदार्थ तैयार किए हैं. इसके अलावा पहली बार शहद के साथ बिच्छू बूटी, शहद के साथ बुरांश और शहद के साथ घी को मिलाकर स्प्रेड भी तैयार किया गया है. पुरुषोत्तम ने बताया कि वह बीते 2 सालों से ये काम कर रहे हैं और धीरे-धीरे लोगों को भी उनके उत्पाद पसंद आ रहे हैं.
"अब मेरा प्रयास है कि जो भी नाबार्ड नाबार्ड या अन्य माध्यमों से प्रदर्शनी प्रदेश या देशभर में लगाई जाएगी. वहां पर मैं अपने उत्पाद लेकर जाऊंगा, ताकि लोगों को बिना केमिकल युक्त शहद से बने उत्पादों को चखने का अवसर मिलेगा और लोग अपनी सेहत को भी अच्छी तरह से सुधार पाएंगे." - पुरुषोत्तम, किसान