हिमाचल में इको टूरिज्म से बढ़ेगा राजस्व और रोजगार, यहां नीलाम होंगी साइट्स

साथ-साथ वन विभाग यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि इको टूरिज्म के नाम पर पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे.

KULLU ECO TOURISM
कुल्लू में इको टूरिज्म का विस्तार (HIMACHAL TOURISM)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 24, 2026 at 5:17 PM IST

4 Min Read
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पर्यटन को नई दिशा देने के लिए इको टूरिज्म को बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है. सरकार और वन विभाग मिलकर ऐसे प्राकृतिक स्थलों को विकसित कर रहे हैं, जो अब तक मुख्यधारा के पर्यटन से दूर थे. इसी योजना के तहत अब कुल्लू में दो और इको टूरिज्म साइट्स को नीलामी के माध्यम से आवंटित करने की तैयारी है. इससे जहां वन विभाग की आय में बढ़ोतरी होगी, वहीं स्थानीय युवाओं और ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे.

16 साइट चिन्हित, 5 पहले ही हो चुकी हैं आवंटित

वन विभाग कुल्लू सर्कल ने जिले में 16 से अधिक इको टूरिज्म साइट्स चिन्हित की हैं. इनमें से पांच प्रमुख साइट्स — काईसधार, सोलंगनाला, कसोल, सुमारोपा, खीरगंगा और बिंद्रावनी को पहले ही खुली नीलामी के जरिए आवंटित किया जा चुका है. इन साइट्स से वन विभाग को सालाना करीब डेढ़ करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो रहा है. प्रत्येक साइट के लिए लगभग एक हेक्टेयर वन भूमि 10 वर्ष की लीज पर दी गई है, जिसे बाद में पांच वर्ष तक बढ़ाया भी जा सकता है.

वन विभाग कुल्लू सर्कल के कंजरवेटर संदीप शर्मा (ETV BHARAT)

50 लाख अतिरिक्त आय की उम्मीद

अब लग घाटी के गोरुडुग और बंजार उपमंडल के सोझा क्षेत्र को भी इको टूरिज्म साइट के रूप में विकसित किया जा रहा है. इन दोनों साइट्स की नीलामी होने पर वन विभाग को लगभग 50 लाख रुपये का अतिरिक्त वार्षिक राजस्व मिलने की संभावना है. विभाग के अनुसार बाहरी राज्यों की कई कंपनियां भी इन साइट्स में रुचि दिखा रही हैं. नीलामी प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से की जा रही है ताकि योग्य कंपनियां आगे आकर पर्यटन गतिविधियां संचालित कर सकें.

क्या है इको टूरिज्म?

इको टूरिज्म ऐसा पर्यटन मॉडल है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय संस्कृति का सम्मान प्रमुख होता है. इसमें जंगल, पहाड़, नदियां और जैव विविधता वाले क्षेत्रों में सीमित और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है. प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र, कचरा प्रबंधन और वन्यजीवों की सुरक्षा इसके मुख्य सिद्धांत हैं.

स्थानीय लोगों की आर्थिकी को मिलेगा सहारा

इको टूरिज्म का मुख्य उद्देश्य केवल पर्यटन बढ़ाना नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना भी है. इन साइट्स पर स्थानीय खान-पान, पारंपरिक उत्पादों और हस्तशिल्प को प्राथमिकता दी जाएगी. ग्रामीण युवाओं को गाइड, कैंप संचालक, होमस्टे संचालक और अन्य सेवाओं से जुड़ने का अवसर मिलेगा. इससे गांवों में ही रोजगार उपलब्ध होगा और पलायन की समस्या को भी कम करने में मदद मिलेगी.

पर्यावरण संरक्षण प्राथमिकता

वन विभाग यह सुनिश्चित कर रहा है कि इको टूरिज्म के नाम पर पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे. केवल इको फ्रेंडली ढांचे बनाने की अनुमति दी जाएगी. प्लास्टिक पर रोक, कचरा प्रबंधन, जल स्रोतों की सुरक्षा और वन्यजीवों की रक्षा जैसे नियम सख्ती से लागू होंगे. पर्यटकों को भी प्रकृति और स्थानीय संस्कृति का सम्मान करने के लिए जागरूक किया जाएगा.

वन विभाग कुल्लू सर्कल के कंजरवेटर संदीप शर्मा ने बताया, "प्रदेश सरकार की नीति के तहत अनछुए पर्यटन स्थलों को विकसित किया जा रहा है. पांच साइट्स से विभाग को पहले ही डेढ़ करोड़ रुपये का राजस्व मिल रहा है और आने वाले समय में अन्य साइट्स भी नीलाम की जाएंगी. इस पहल से पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ स्थानीय लोगों को सीधा आर्थिक लाभ होगा."

इको टूरिज्म मॉडल के जरिए कुल्लू जिले में विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है. यदि यह योजना सफल रहती है तो आने वाले वर्षों में कुल्लू देश के प्रमुख इको टूरिज्म गंतव्यों में शामिल हो सकता है. सरकार की इस पहल से उम्मीद है कि पर्यटन के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिलेगी.

