ETV Bharat / state

मणिकर्ण घाटी की वासुकी झील में लगेगा अर्ली वार्निंग सिस्टम, प्रदेश की 4 बड़ी झीलों में बाढ़ की शीघ्र मिलेगी जानकारी

वासुकी झील में लगेगा अर्ली वार्निंग सिस्टम ( ETV Bharat )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में आए मौसम के बदलाव के चलते ग्लेशियर तेजी से पिघलना शुरू हो गए हैं. ऐसे में पहाड़ी पर बनी झीलों के पानी में भी अचानक वृद्धि हो सकती है. अचानक वृद्धि के चलते नदी-नालों में भी बाढ़ आने का खतरा पैदा हो सकता है. इन सभी खतरों को ध्यान में देखते हुए अब सभी ऊंचाई वाली प्रमुख झीलों में प्रदेश सरकार के द्वारा अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया जा रहा है. इसी कड़ी में जिला कुल्लू की मणिकर्ण घाटी के वासुकी झील में भी प्रशासन द्वारा अब अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने की तैयारी की जा रही है. इससे पहले लाहौल घाटी की घेपन झील में भी प्रशासन द्वारा यह कार्य शुरू किया गया है. वही, किन्नौर और रामपुर में भी सरकार के द्वारा झीलों में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया जाएगा. ताकि गर्मियों में अगर ग्लेशियर पिघल कर झील का पानी अनियंत्रित होता है तो इसके बारे में तुरंत प्रशासन को जानकारी मिल सके. कुल्लू के अतिरिक्त उपायुक्त अश्वनी कुमार ने बताया, 'पार्वती घाटी की वासुकी झील में अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा. क्योंकि राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण द्वारा इस खतरे की सूची में चिन्हित किया गया है. घाटी में पहाड़ों पर अब बर्फ पिघल रही है और सर्दी भी कम हो रही है. ऐसे में अगले महीने से वासुकी झील में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा'. हिमाचल की ऊंचाई वाली झीलों पर पहली बार इस तरह का कार्य किया जा रहा हैं. इस कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रदेश की चार उच्च जोखिम वाली झीलों को चिह्नित किया है. जहां यह आधुनिक प्रणाली स्थापित होगी. इन झीलों में कुल्लू जिला की पार्वती घाटी स्थित वासुकी झील (खीरगंगा) शामिल है, जो समुद्र तल से 14,770 फीट की ऊंचाई पर है और करीब 12.49 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली है. उसके अलावा लाहौल-स्पीति जिला की गिपांग (घेपन) झील भिन्न लगभग 13 हजार फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है और 92.09 हेक्टेयर क्षेत्रफल के साथ उसका तेजी से विस्तार हो रहा है.