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तीन ऐसे देवी देवता जो एक साथ ही करते हैं यात्रा, 64 साल के बाद कुल्लू दशहरा में पहुंचे

कुल्लू दशहरा में पहुंचे तीनों देवता ( ETV Bharat )

कुल्लू: जिला मुख्यालय ढालपुर मैदान में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में तीन देवी-देवता एक साथ 64 साल बाद शामिल हुए हैं. जिला कुल्लू की फाटी व्यासर कोठी रायसन के देवता कुंबर दान नाग, माता फंगणी और बाबा वीरनाथ ने इस बार उत्सव में शामिल होने की इच्छा जताई थी. इसके चलते हारियानों ने देवी-देवताओं को लाव लश्कर के साथ जिला मुख्यालय पहुंचाया. लिहाजा, इन देवी-देवताओं को बैठने के लिए राजा की चानणी के पीछे जगह दी गई है, जहां ये देवता टेंटों में विराजमान हो गए हैं.

देवता कुंबर दान नाग के कारदार ओमप्रकाश ने बताया कि यह तीन देवी-देवता 64 साल बाद उत्सव में शरीक होने के लिए पहुंचे हैं. हालांकि, इससे पहले उत्सव में आने की परंपरा रही है. इससे पहले वर्ष 1962 में उनके देवी-देवता दशहरा उत्सव में शामिल हुए थे. उस समय मेरे दादा तुलू राम कारदार थे. इसके बाद परिस्थितियां ऐसी बनीं कि हरियान देवी-देवताओं को उत्सव में नहीं ले जा सके, जबकि देवी-देवताओं को दशहरा समिति से हर बार निमंत्रण मिलता रहा है. देवता कुंबर दान नाग और देवता वीरनाथ गौहरी के रथ बने हुए हैं, जबकि माता फुंगणी करनाल में बास करती हैं. क्षेत्र में कोई भी देव आयोजन हो या फिर कहीं भी आना-जाना हो तो तीनों देवी-देवता एक साथ ही चलते हैं. देवता कुंबर दान नाग ठारा नागों में से एक हैं.