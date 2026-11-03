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2200 से अधिक घरेलू महिलाओं की सोसायटी ने गाड़े कामयाबी के झंडे, कुल्लू से दिल्ली तक बनाई पहचान

स्टॉल में ऊनी जुराबे, दस्ताने, क्रोशिया से बने विभिन्न तरह के उत्पाद उपलब्ध ( ETV Bharat )

कुल्लू: जिला मुख्यालय ढालपुर मैदान में अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव संपन्न होने के बाद भी व्यापारिक मेला सजा हुआ है. ऐसे में यहां पर विभिन्न तरह के उत्पाद भी देखने को मिल रहे हैं. ढालपुर के प्रदर्शनी मैदान की बात करें तो यहां पर एक स्टॉल ऐसा भी सजा हुआ है, जो घर में महिलाओं के द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को बाजार दे रहा है. माउंटेन यार्न मल्टी पर्पज सोसायटी ने इस स्टॉल को लगाया है. सोसाइटी में 2235 महिलाएं विभिन्न ग्रामीण इलाकों से जुड़ी हुई है, जो अपने उत्पादों को तैयार कर माउंटेन यार्न मल्टी पर्पज सोसायटी को बेचने के लिए दे रही हैं. इसके बदले महिलाओं को उत्पादों के बदले अच्छा कीमत के साथ मुनाफा भी मिल रहा है.

स्टॉल में महिलाओं के द्वारा तैयार किए गए हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के उत्पाद रखे गए हैं. इसमें ऊनी वस्त्र, टोकरियां, हेंडमेड खिलौने, टैडी आदि शामिल हैं, जिन्हें दशहरा में आ रहे लोगों के द्वारा खूब पसंद भी किया जा रहा है. समिति की खास बात यह है कि वो हर जगह से महिलाओं के उत्पादों को एकत्र कर रहे हैं और बेचने के बाद जो मुनाफा हो रहा है. उसे समिति की हर महिला में भी बांटा जा रहा है. माउंटेन यार्न मल्टी पर्पज सोसायटी के द्वारा जो स्टाल लगाया गया है. उस स्टॉल में ऊनी जुराबे, दस्ताने, क्रोशिया से बने विभिन्न तरह के उत्पाद बेचने के लिए रखे गए हैं. यह समिति जिला कुल्लू के नग्गर, भुंतर और कुल्लू विकासखंड में विभिन्न स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई महिलाओं से मिलकर बनी हुई है.

माउंटेन यार्न मल्टी पर्पज सोसायटी (ETV Bharat) अच्छे दामों में बिक रहे उत्पाद भुंतर खंड की महिला द्रौपदी ने अपने घर में उत्पाद तो तैयार करती थी, लेकिन बेचने के लिए उन्हें कोई उचित जगह नहीं मिल पाती थी. अब सोसायटी से जुड़कर उनके उत्पाद अच्छे दामों पर बिक रहे हैं. द्रौपदी ने बताया कि 'सोसायटी के साथ जुड़ने से काफी फायदा हुआ है. अब अन्य महिलाओं को भी सोसायटी के साथ जोड़ रही हूं, ताकि महिलाओं के उत्पादों को सही बाजार मिल सके और वह घर बैठकर ही अच्छी कमाई कर सकें'. 2200 से अधिक घरेलू महिलाएं सोसायटी से जुड़ी (ETV Bharat) सही बाजार न मिलने से होती थी परेशानी सोसाइटी से जुड़ी अन्य महिलाओं का कहना है कि पहले वो अपने उत्पाद तो बनाती थी, लेकिन उन्हें सही बाजार नहीं मिल पाता था, जिसके चलते उन्हें अपने ही इलाके में कम दामों में अपने उत्पाद बेचने पड़ रहे थे, लेकिन जब से माउंटेन यार्न का गठन हुआ है, तब से सोसायटी अपने खुद के स्टॉल लगा रही है, जहां पर वो अपने उत्पादों को बेचने के लिए रख सकती हैं. यह स्टॉल बीते 1 साल पहले ही शुरू किया गया है और इसमें तीन खंड में काम कर रहे स्वयं सहायता समूह से महिलाओं को जोड़ा गया है. इससे पहले सोसायटी ने दिल्ली में भी अपना स्टॉल लगाया था, जहां पर इन्हें काफी अच्छा रुझान देखने को मिला. अब दूसरी बार अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के दौरान ढालपुर मैदान में ये स्टॉल सजाया गया है. दिल्ली में स्टॉल लगा चुकी है सोसायटी (ETV Bharat)