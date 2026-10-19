ETV Bharat / state

एक देवी जिसे कुल्लू दशहरा में लाने में राजा भी हो गया था नाकाम, लोहे के ओले बरसने पर भाग गई थी सेना, उड़ीसा से आई हैं देवी मां

माता भेखली ( ETV Bharat )

कुल्लू: जिला मुख्यालय के ढालपुर मैदान में 21 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव मनाया जाएगा. इस उत्सव में भाग लेने के लिए जिला कुल्लू के विभिन्न ग्रामीण इलाकों से सैकड़ों देवी देवता ढालपुर मैदान पहुंचेंगे. इस दौरान ढालपुर मैदान में माहौल सात दिनों तक देवमय हो जाएगा. दशहरा के लिए देवी देवताओं का पहुंचना शुरू हो गया है. कुल्लू दशहरा शुरू होने पर ढालपुर मैदान में पहुंचे सभी देवता रथ यात्रा में भाग लेते हैं.

वहीं, एक देवी ऐसी हैं जो इस रथ यात्रा में शामिल नहीं होती. देवी अपने मंदिर के बाहर निकलकर रथ यात्रा के दिन देव परंपराओं का निर्वाह करती है और वहीं से वापस अपने मंदिर लौट जाती है. हालांकि अतीत के साथ राजाओं ने दशहरा उत्सव में इस देवी को लाने का प्रयास भी किया, लेकिन ये सभी प्रयास विफल हो गए. ये देवी है जिला कुल्लू के मुख्यालय के साथ लगती भेखली पहाड़ी में निवास करने वाली माता भुवनेश्वरी, जिन्हें माता भेखली के नाम से भी जाना जाता है.

कई गांवों की अधिष्ठात्री हैं माता भेखली जिला कुल्लू के मुख्यालय के साथ भेखली की पहाड़ी पर माता भुवनेश्वरी का मंदिर बना हुआ है और माता यहां 60 से अधिक गांव की अधिष्ठात्री देवी हैं. यहां पर पूरा साल भक्त दर्शनों के लिए पहुंचते हैं. कहा जाता है कि जब अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव ढालपुर मैदान में मनाया जाने लगा तो यहां जिला कुल्लू के सभी इलाकों से देवी देवताओं को बुलाया गया, लेकिन माता ने दशहरा उत्सव में भाग लेने से मना कर दिया. इसके बाद कुल्लू के राजा ने माता को जबरदस्ती लाने के लिए अपनी सेना भेजी गई, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए. भुवनेश्वरी के नाम सेभी जानी जाती हैं माता भेखली (ETV Bharat) भाग खड़े हुए थे राजा के सैनिक भगवान रघुनाथ के कारदार और राज परिवार के सदस्य दानवेंद्र सिंह ने बताया कि 'शाही परिवार से हमारे पूर्वजों ने बहुत समय पहले माता भेखली को यहां दशहरा उत्सव में लाने के लिए प्रयास किए थे. राज सैनिक जबरन मंदिर से माता का रथ 100 मीटर दूर तक ले आए, लेकिन इसके बाद उनपर लोहे के बड़े-बड़े ओले बरसे थे, जिससे पूरी सेना काफी चोटिल हुई और भाग खड़ी हुई. इसके बाद राजा ने माता से इसके लिए माफी मांगी.'