एक देवी जिसे कुल्लू दशहरा में लाने में राजा भी हो गया था नाकाम, लोहे के ओले बरसने पर भाग गई थी सेना, उड़ीसा से आई हैं देवी मां
कुल्लू दशहरा इस बार 21 अक्तूबर से शुरू होगा. सैकड़ो देवी देवता इस बार दशहरा उत्सव में शिरक्त करेंगे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 5:31 PM IST
कुल्लू: जिला मुख्यालय के ढालपुर मैदान में 21 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव मनाया जाएगा. इस उत्सव में भाग लेने के लिए जिला कुल्लू के विभिन्न ग्रामीण इलाकों से सैकड़ों देवी देवता ढालपुर मैदान पहुंचेंगे. इस दौरान ढालपुर मैदान में माहौल सात दिनों तक देवमय हो जाएगा. दशहरा के लिए देवी देवताओं का पहुंचना शुरू हो गया है. कुल्लू दशहरा शुरू होने पर ढालपुर मैदान में पहुंचे सभी देवता रथ यात्रा में भाग लेते हैं.
वहीं, एक देवी ऐसी हैं जो इस रथ यात्रा में शामिल नहीं होती. देवी अपने मंदिर के बाहर निकलकर रथ यात्रा के दिन देव परंपराओं का निर्वाह करती है और वहीं से वापस अपने मंदिर लौट जाती है. हालांकि अतीत के साथ राजाओं ने दशहरा उत्सव में इस देवी को लाने का प्रयास भी किया, लेकिन ये सभी प्रयास विफल हो गए. ये देवी है जिला कुल्लू के मुख्यालय के साथ लगती भेखली पहाड़ी में निवास करने वाली माता भुवनेश्वरी, जिन्हें माता भेखली के नाम से भी जाना जाता है.
कई गांवों की अधिष्ठात्री हैं माता भेखली
जिला कुल्लू के मुख्यालय के साथ भेखली की पहाड़ी पर माता भुवनेश्वरी का मंदिर बना हुआ है और माता यहां 60 से अधिक गांव की अधिष्ठात्री देवी हैं. यहां पर पूरा साल भक्त दर्शनों के लिए पहुंचते हैं. कहा जाता है कि जब अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव ढालपुर मैदान में मनाया जाने लगा तो यहां जिला कुल्लू के सभी इलाकों से देवी देवताओं को बुलाया गया, लेकिन माता ने दशहरा उत्सव में भाग लेने से मना कर दिया. इसके बाद कुल्लू के राजा ने माता को जबरदस्ती लाने के लिए अपनी सेना भेजी गई, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए.
भाग खड़े हुए थे राजा के सैनिक
भगवान रघुनाथ के कारदार और राज परिवार के सदस्य दानवेंद्र सिंह ने बताया कि 'शाही परिवार से हमारे पूर्वजों ने बहुत समय पहले माता भेखली को यहां दशहरा उत्सव में लाने के लिए प्रयास किए थे. राज सैनिक जबरन मंदिर से माता का रथ 100 मीटर दूर तक ले आए, लेकिन इसके बाद उनपर लोहे के बड़े-बड़े ओले बरसे थे, जिससे पूरी सेना काफी चोटिल हुई और भाग खड़ी हुई. इसके बाद राजा ने माता से इसके लिए माफी मांगी.'
आज भी दशहरा में खुद नहीं आती माता भेखली
आज भी कुल्लू दशहरा शुरू होने पर पहले दिन पुजारी रथ को सजाता है. इसके बाद माता भेखली का रथ वहीं तक आता है जहां तक सैनिक जबरन उसे साथ लाए थे. यहीं पर देव परंपराओं का निर्वाहन होता है. इसके बाद ढालपुर मैदान में रथ यात्रा शुरू होती है. इसके बाद माता वापस अपने भंडार की ओर लौट जाती हैं. इसके बाद दशहरा उत्सव के छठे दिन माता कटोरी के रूप में ढालपुर मैदान आती हैं. उस कटोरी में तिलक विशेष रूप से रखा जाता है और ये तिलक भगवान रघुनाथ की छड़ी बरदार (वर्तमान में महेश्वर सिंह) यानी राजा को लगाया जाता है. इसके बाद भगवान रघुनाथ की गद्दी पर ही माता की कटोरी को रखा जाता है. इसी कटोरी रूप में माता छठे दिन यहां भक्तों को दर्शन देती हैं और हजारों लोग माता के इस स्वरूप के भी दर्शन करते हैं.
कौन हैं माता भेखली
माता के भंडारी राकेश शर्मा ने बताया कि यहां मंदिर की जगह पहले भेखल का एक पेड़ हुआ करता था और वहां पर रोजाना एक दिव्य कन्या निकला करती थी. जब स्थानीय ग्रामीणों ने दिव्य कन्या से उसकी पहचान पूछी तो माता ने बताया कि वो उड़ीसा के जगन्नाथ से यहां आई हैं और वह अब यहां पर ही निवास करेंगी. ऐसा कहने के बाद माता कन्या रूप में भेखल के पेड़ के नीचे बनी गुफा में प्रवेश कर गई और वहां पर अपने आप अग्नि प्रज्वलित होने लगी, जिसके चलते ग्रामीणों ने माता भुवनेश्वरी को देवी माना और यहां पर माता का मंदिर भी स्थापित किया गया.
राकेश शर्मा ने बताया कि स्थानीय देवी देवताओं की देव वाणी के अनुसार माता 1400 साल पहले यहां पहाड़ी पर बसी थी. ऐसे में उड़ीसा के जगन्नाथ पुरी से आने के चलते माता को जगन्नाथी के नाम से भी जाना जाता है और माता के प्रमुख सभी त्योहार यहां पर ग्रामीण मिलकर धूमधाम के साथ मनाते हैं.
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